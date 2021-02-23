«Спартак» одной ногой в плей-офф. Сегодня могут определиться все участники Кубка Гагарина

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

Очень непросто поверить в то, что история с Артемием Панариным, которую обнародовал Андрей Назаров, правдива. Слишком много подозрительного. Например, об этом почему-то молчали десять лет, а вспомнили, когда хоккеист стал делать полуполитические заявления. Историю рассказал человек, который в последние годы просто пугает своими высказываниями, стараясь понравиться непонятно кому. Ему уже давно нет никакого доверия, а все заявления бывшего тренера постоянно заставляют изумляться. Плюс изначально этот текст появился в весьма подозрительном источнике, а в российской прессе тренер «дал интервью» несуществующему автору, при этом отказавшись от всех комментариев в понедельник. И «воспоминания» тоже странные.

Для чего-то приплели Михаила Анисина (весь день отказывается от комментариев), появились некие «авторитетные люди», которые отдали 40 тысяч евро за то, чтобы «выручить» хоккеиста. Не знаю, как там жизнь в Риге, наверняка взятки берут, но это не тот случай, да и сумма чересчур огромная, ведь Артемий был не так знаменит. Местные журналисты сообщили, что никакой новости не было в хронике, в отеле никто ничего не помнит, а если бы случился арест, то он бы точно попал в СМИ.

Пока все очевидно. Панарин, конечно, совершенно напрасно отвлекается на политику, но только потому, что сейчас живет не в России. Ты приезжай и вставай на чью-то сторону. Но и методы, которые применили к нему, откровенно грязные. Сейчас хоккеист взял паузу в карьере, отошел от команды, но точно вернется и продолжит карьеру. «Рейнджерс» и лига дали понять, что они на его стороне. Ужасно, но хуже всего выглядит Андрей Назаров. Это официально конец его карьеры. Не знаю, кто теперь возьмет на работу в хоккее этого человека.

Суета

Совсем недавно мы писали о том, что в Санкт-Петербурге приняли довольно спорное решение, назначив в команду МХЛ Александра Титова, но уже в понедельник все изменилось. Специалист, который сменил Льва Бердичевского, провел один матч, обыграл «Алмаз» в Череповце и снова переведен в КХЛ. Да-да, Титов стал помощником Валерия Брагина, а в молодежной команде теперь главный — Альберт Лещев. Но еще большая сенсация — перевод в МХЛ Андрея Козырева, который весь сезон помогал Брагину, трудился в тяжелый момент, когда главный не мог работать из-за болезни, и, казалось, сблизился с Романом Ротенбергом.

Изменения в штабе «СКА-1946»



В штабе «СКА-1946» произошли изменения. Главным тренером команды назначен Альберт Лещев. Кроме того, в штаб команды возвращается Андрей Козырев. Александр Титов переходит на работу в штаб основной команды СКА в качестве старшего тренера. pic.twitter.com/UopLZOx8PU — СКА-1946 (@ska1946) February 22, 2021

Да что же происходит в СКА? Болельщики клуба должны расстроиться из-за того, что прямо перед плей-офф в команде происходят довольно значительные изменения. Да тут еще и ужасный матч против «Куньлуня» в Мытищах. Нет никакой радости от победы со счетом 4:3, несмотря на то что она волевая, а два очка добыты за один период, ведь к заключительному отрезку питерцы проигрывали 0:3. Они пропустили три шайбы от команды, где все игроки уже в отпуске и считают дни до отъезда домой. Они 40 минут не могли поразить ворота слабейшей обороны лиги. И еще один момент. В команду МХЛ назначен Альберт Лещев, который как-то уступил с «Красной армией» «Алмазу» в плей-офф, ведя по ходу серии 2-0. И после этого его уволили из системы ЦСКА. Теперь он и тренер юниорской сборной, и возглавляет предполагаемого фаворита Кубка Харламова.

В плей-офф

«Витязь», кажется, потерял шансы на то, чтобы попасть в плей-офф. Они уступили «Йокериту» в Хельсинки, проведя отвратительный матч. Теперь разрыв со «Спартаком» — три очка, а впереди игры против финнов и СКА. У Олега Знарка встреча с «Сочи», и уже 23 февраля они могут решить вопрос на 99 процентов. Не хочется даже комментировать поражение подмосковного клуба. Сколько можно говорить об их проблемах? Закопали себя своими руками, и виноваты все: и тренеры, и хоккеисты.

Порадуемся за «Северсталь», которая вышла в плей-офф. Команда, где нет легионеров приличного уровня, звезд уровня сборной Евротура, попала в восьмерку до окончания регулярного чемпионата. Андрей Разин — молодец, сумел доказать, что порядок в КХЛ по-прежнему может принести какую-то выгоду против класса и богатства. Им бы, правда, повыше в таблице подняться, если окажутся на шестом месте, то хотя бы интрига будет в первом раунде. Но само попадание в этот раунд — огромный успех.

В плей-офф и минские динамовцы. В этом году у Крейга Вудкрофта не все так гладко, как в тот сезон, когда он уже приводил клуб к подобному успеху, но все же нельзя не отметить его работу, а также грамотно подобранных легионеров. При этом у динамовцев очень слабые вратари, что делает их перспективы весьма туманными. Но и в Белоруссии должны быть рады, что все закончилось хорошо. Задача на сезон выполнена, а на кубок они не претендовали даже в безумных прогнозах.