Российский вратарь стоял на ушах и отразил 49 бросков. Но и этого оказалось мало для победы

Геройства Худобина не спасли «Даллас» от шестого поражения подряд, а его коллега Бобровский по-прежнему не играет.

Свечников не набрал очков с «Тампой»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Фаст — 1 (Нечас, Бин), 13:27 — 1:0. Стэмкос — 9 (бол., Хедман, Палат), 22:26 — 1:1. Хедман — 4 (Сергачев, Стэмкос), 27:12 — 1:2. Фаст — 2 (бол., Пеши, Хэмилтон), 39:15 — 2:2. Палат — 7 (Рутта, Пойнт), 48:04 — 2:3. Киллорн — 3 (п.в., Чернак), 59:20 — 2:4. Вратари: Раймер (57:40 — 59:05, 59:17 — 59:20) — Василевский. Штраф: 8 — 6. Броски: 36 (7+12+17) — 32 (11+11+10). Наши: Свечников (18.40/2/-2) — Волков (9.42/1/0), Сергачев (23.28/1/+1).

23 февраля. Роли. PNC Arena.

«Каролина» — главный обидчик «Тампы» на старте регулярки. «Харрикейнз» дважды обыграли чемпионов и оба раза с «сухим» счетом (1:0 ОТ и 4:0). Причем поражение 21 февраля откинуло «Лайтнинг» на четвертое место в Центральном дивизионе. Сегодня «Болтс» ожидаемо понеслись вперед с первых минут. Нападение Джона Купера даже без травмированного Никиты Кучерова остается грозной силой. Работы у голкипера «Каролины» Джеймса Раймера было предостаточно: опасно прорывался к воротам Пойнт, в касание бросал Рутта. Хороший момент упустил Михаил Сергачев, попавший в Алексея Волкова с близкого расстояния.

Сильная сторона «Каролины» — подвижная оборона. Команда Рода Бриндамора отдавала «Тампе» свободный лед в углах, но при этом не проигрывала пятак и контролировала отскоки. Преимущество «Болтс» по броскам в середине первого периода было пугающим (11:2). Но открыть счет удалось «Харрикейнз». «Ураганы» перевели шайбу к чужим воротам после удаления Стивена Стэмкоса. Правда, Йеспер Фаст подкараулил отскок от щитка Андрея Василевского, когда капитан «Лайтнинг» уже появился на льду.

Jesper showed... fast hands on that rebound pic.twitter.com/0lUn0C4BLN — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2021

На старте второго периода Стэмкос исправился и реализовал большинство, поставив в тупик Раймера мощным броском в касание. Семь периодов потребовалось «Тампе», чтобы расколдовать ворота «Каролины». А если вспомнить прошлый сезон, «Харрикейнз» держались 178 минут и 19 секунд. Далее сценарий матч не изменился. «Болтс» владели преимуществом, которое закрепил Виктор Хедман с передач Сергачева и Стэмкоса. Однако в конце второго периода «Каролина» ответила похожей шайбой Фаста.

Jesper has arrived pic.twitter.com/DeshInZ4a4 — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2021

Совершенно незаметным остался сегодня Андрей Свечников. За почти 19 минут нападающий только дважды бросил по воротам. «Тампе» удалось закрыть их тройку с Ахо и Макгинном — более того, лидеры «Каролины» заработали «минус 5». Свечников остается в числе лучших бомбардиров «Ураганов», но стабильностью и умением включиться в трудный момент похвастаться пока не может. В третьем периоде «Тампа» не позволила сопернику вернуться в игру. Где надо выручил Андрей Василевский, признанный третьей звездой матча с 34 сэйвами. При необходимости голкипера страховали защитники. «Болтс» показали более целостную игру, и их победа абсолютно закономерна.

Whatever it takes ? pic.twitter.com/dmxCCJbTtO — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) February 23, 2021

Партнеры не помогли Худобину

«Флорида» — «Даллас» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Комо — 1 (Робертсон), 4:29 — 0:1. Экблад — 6 (Уигар, Юбердо), 28:41 — 1:1. Яндл — 3, 38:18 — 2:1. Барков — 7 (п.в.), 59:32 — 3:1. Вратари: Дриджер — Худобин (57:47 — 59:32). Штраф: 7 — 11. Броски: 52 (11+29+12) — 25 (10+4+11). Наши: — - Гурьянов (19.01/1/-2).

23 февраля. Майами. BB&T Center.

«Даллас» после вынужденной девятидневной паузы не сумел прервать неудачную серию и уступил в шестом матче подряд. «Старз» без игрового тонуса наткнулись на набравшую ход «Флориду», которая лидирует в Центральном дивизионе. Если бы не феноменальные действия вратаря Антона Худобина, для команды Рика Боунесса все могло закончится куда печальнее.

Дуэли российских голкиперов мы сегодня не увидели. Сергей Бобровский по-прежнему остается в запасе, а в последних матчах чаще играет Крис Дриджер. Главный тренер Джоэль Кенневилль отмечал, что выбор канадца не говорит о том, что россиянин потерял место в воротах. Дриджер попросту поймал кураж — с ним «Пантерз» выиграли три последних матча. Сегодня Крис продлил победную серию, правда, героических подвигов с «Далласом» от него не потребовалось. Голкипер отразил 24 броска из 25, а единственный гол пропустил после своей же ошибки.

Comeau keeping it clean in front ? pic.twitter.com/6Bpw7W2JAo — Dallas Stars (@DallasStars) February 23, 2021

Если первый период прошел на равных, то во втором «Флорида» включила повышенную передачу и понеслась вперед. «Даллас» излишне прижимался к воротам и позволял сопернику контролировать периметр. «Пантерз» выбрали совершенно тривиальную тактику — доводить шайбу до Худобина при любой возможности. Антон держался как мог, но все-таки пропустил два гола с 29 (!) бросков за период, что стало рекордом «Флориды» за всю историю франшизы.

Пируэты Худобина напомнили постковидный плей-офф, когда Антон творил чудеса в Кубке Стэнли. Сегодня он практически в одиночку пытался справиться с натиском «Флориды», но поддержки от партнеров в атаке так и не последовало. После сирены на второй перерыв режиссер выхватил в кадре тяжело вздыхающего Худобина. Этот стоп-кадр — отличная иллюстрация «Далласа». Остались в тени сегодня Павелски, Бенн, Хинтц и Клингберг. По-прежнему не играет Александр Радулов, а Денис Гурьянов за 19 минут нанес только один бросок в створ и получил «минус 2».

D O B B Y ??? pic.twitter.com/sehhx5MOxj — Dallas Stars (@DallasStars) February 23, 2021

За три периода «Флорида» проверила Худобина 51 раз — на счету россиянина 49 отраженных бросков. В концовке «Даллас» заменил голкипера на шестого полевого, но только помог Александру Баркову поразить пустые ворота.