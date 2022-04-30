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Сегодня, 07:55

Малкин пропустил из-за травмы половину регулярки, но все-таки выбил дежурную двадцатку

Малкин помог «Питтсбургу» переиграть «Коламбус»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин (№71) и Сидни Кросби (№87).
Фото USA Today Sports
Звезда «Питтсбурга» подходит к плей-офф в отличной форме.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Коламбус» — 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)
Голы: Малкин — 20 (Хейнен, Петтерссон), 3:51 — 1:0. Родригес — 19 (Гюнтцель, Блюгерс), 5:31 — 2:0. Петтерссон — 2 (Малкин, Бойл), 6:26 — 3:0. Дэнфорт — 10 (Карлссон), 30:25 — 3:1. Летанг — 10 (Макгинн, Картер), 36:30 — 4:1. Бойл — 11 (Петтерссон, Блюгерс), 38:54 — 5:1. Бьоркстранд — 28 (бол., Нюквист, Ворачек), 46:58 — 5:2. Нюквист — 18 (бол., Ворачек, Бин), 52:06 — 5:3.
Вратари: Десмит — Берубе (Мерзликинс, 6:26).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 50 (16+17+17) — 36 (12+10+14).
Наши: Малкин (15.10/7/+1) — Гавриков (25.53/2/-2), Чинахов (11.28/0/-1).
30 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18402 зрителя.

Пока Евгений Малкин в начале сезона продолжал восстанавливаться после операции на колене, мы задавались простым вопросом — сможет ли звезда «Питтсбурга» вновь стать нападающим, неизменно идущим по графику «очко за игру»? Как оказалось, для Джино это не составило никаких проблем.

Вернувшись на лед во второй половине сезона, россиянин стабильно выбивал результативные баллы, помогая оставаться «Пингвинам» в топ-3 Столичного дивизиона, привычно цементировал вторую тройку команду Майка Салливина и позволил себе захандрить лишь в начале марта, когда не сумел набрать очки в шести матчах подряд. Но главное — на фоне такой игры ни у кого даже и мысли не было запустить старую добрую шарманку под названием «Питтсбург хочет/планирует избавиться от Малкина». Кто вообще сейчас скажет, что со своими 42 (20+22) очками в 41 матче он не заслужил новый контракт от Рона Хекстолла?

Примечательно, что за всю энхаэловскую карьеру Малкин лишь 3 раза не смог преодолеть планку в 20 шайб за регулярный чемпионат: в испорченном травмой сезоне-2010/11, в сокращенном локаутном сезоне-2012/13 и в скомканной из-за повреждений прошлой регулярке. Вполне мог не покорить отметку Евгений и в этом сезоне. Но в последнем матче чемпионата в гости к «Питтсбургу» приехал не самый мощный «Коламбус» с ахаэловцем Жаном-Франсуа Берубе в рамке и оформить заветную двадцатку он сумел уже на старте первого периода, положив начало уверенной победе над «Блю Джекетс».

В итоге уроженец Магнитогорска забил 20 голов в 13-м сезоне за карьеру. И, как выяснилось чуть позже, из действующих игроков НХЛ он уступает по этому показателю лишь Александру Овечкину (17), Сидни Кросби (14) и Патрику Кейну (14).

Не ушел Малкин со льда и без голевой передачи, которую он уже через три минуты отдал на шведского защитника Маркуса Петтерссона.

Однако, по большому счету, рвать жилы «Питтсбургу» стоило только ради улучшения личной статистики. Шансы на то, что «Пингвинов» в параллельном матче обойдет «Вашингтон» без травмированного Александра Овечкина, были минимальны. И теперь парней Салливана в первом раунде ждут кусачие, но еще сырые «Рейнджеры» Жерара Галлана.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 81 38 43 87
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 81 27 54 60
Результаты / календарь
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
30.04 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 3
30.04 02:00
Баффало – Чикаго
 3 : 2 ОТ
30.04 02:00
Монреаль – Флорида
 10 : 2
30.04 02:00
Нью-Джерси – Детройт
 3 : 5
30.04 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 3 : 2
30.04 02:00
Торонто – Бостон
 5 : 2
30.04 02:00
Филадельфия – Оттава
 2 : 4
30.04 02:30
Айлендерс – Тампа-Бэй
 4 : 6
30.04 03:00
Виннипег – Калгари
 3 : 1
30.04 03:00
Миннесота – Колорадо
 4 : 1
30.04 03:00
Сент-Луис – Вегас
 4 : 7
30.04 03:30
Даллас – Анахайм
 4 : 2
30.04 04:00
Эдмонтон – Ванкувер
 3 : 2 Б
30.04 05:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 3 : 0
30.04 05:30
Аризона – Нэшвилл
 5 : 4
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 123
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 82 115
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 80 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 81 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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