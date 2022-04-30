Малкин пропустил из-за травмы половину регулярки, но все-таки выбил дежурную двадцатку

Звезда «Питтсбурга» подходит к плей-офф в отличной форме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Коламбус» — 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)

Голы: Малкин — 20 (Хейнен, Петтерссон), 3:51 — 1:0. Родригес — 19 (Гюнтцель, Блюгерс), 5:31 — 2:0. Петтерссон — 2 (Малкин, Бойл), 6:26 — 3:0. Дэнфорт — 10 (Карлссон), 30:25 — 3:1. Летанг — 10 (Макгинн, Картер), 36:30 — 4:1. Бойл — 11 (Петтерссон, Блюгерс), 38:54 — 5:1. Бьоркстранд — 28 (бол., Нюквист, Ворачек), 46:58 — 5:2. Нюквист — 18 (бол., Ворачек, Бин), 52:06 — 5:3.

Вратари: Десмит — Берубе (Мерзликинс, 6:26).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 50 (16+17+17) — 36 (12+10+14).

Наши: Малкин (15.10/7/+1) — Гавриков (25.53/2/-2), Чинахов (11.28/0/-1).

30 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18402 зрителя.

Пока Евгений Малкин в начале сезона продолжал восстанавливаться после операции на колене, мы задавались простым вопросом — сможет ли звезда «Питтсбурга» вновь стать нападающим, неизменно идущим по графику «очко за игру»? Как оказалось, для Джино это не составило никаких проблем.

Вернувшись на лед во второй половине сезона, россиянин стабильно выбивал результативные баллы, помогая оставаться «Пингвинам» в топ-3 Столичного дивизиона, привычно цементировал вторую тройку команду Майка Салливина и позволил себе захандрить лишь в начале марта, когда не сумел набрать очки в шести матчах подряд. Но главное — на фоне такой игры ни у кого даже и мысли не было запустить старую добрую шарманку под названием «Питтсбург хочет/планирует избавиться от Малкина». Кто вообще сейчас скажет, что со своими 42 (20+22) очками в 41 матче он не заслужил новый контракт от Рона Хекстолла?

Примечательно, что за всю энхаэловскую карьеру Малкин лишь 3 раза не смог преодолеть планку в 20 шайб за регулярный чемпионат: в испорченном травмой сезоне-2010/11, в сокращенном локаутном сезоне-2012/13 и в скомканной из-за повреждений прошлой регулярке. Вполне мог не покорить отметку Евгений и в этом сезоне. Но в последнем матче чемпионата в гости к «Питтсбургу» приехал не самый мощный «Коламбус» с ахаэловцем Жаном-Франсуа Берубе в рамке и оформить заветную двадцатку он сумел уже на старте первого периода, положив начало уверенной победе над «Блю Джекетс».

В итоге уроженец Магнитогорска забил 20 голов в 13-м сезоне за карьеру. И, как выяснилось чуть позже, из действующих игроков НХЛ он уступает по этому показателю лишь Александру Овечкину (17), Сидни Кросби (14) и Патрику Кейну (14).

Не ушел Малкин со льда и без голевой передачи, которую он уже через три минуты отдал на шведского защитника Маркуса Петтерссона.

Однако, по большому счету, рвать жилы «Питтсбургу» стоило только ради улучшения личной статистики. Шансы на то, что «Пингвинов» в параллельном матче обойдет «Вашингтон» без травмированного Александра Овечкина, были минимальны. И теперь парней Салливана в первом раунде ждут кусачие, но еще сырые «Рейнджеры» Жерара Галлана.