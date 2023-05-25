«Он превратился в какое-то вратарское божество». В Америке восторгаются игрой Бобровского в плей-офф

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли.

Вратаря «Флориды» Сергея Бобровского несомненно стоит отнести к главным героям этого плей-офф. «Пантерз», с трудом пробившиеся в восьмерку, поочередно прошли фаворитов из «Бостона», «Торонто» и «Каролины», повторив свой успех 27-летней давности и выйдя в финал Кубка Стэнли.

Тренеры «Флориды» поначалу вообще отдавали предпочтение Алексу Лайону, но несколько удачных игр Бобровского не оставили сомнения — играть должен только он. Российский вратарь затащил седьмой матч с «Бостоном» и блистательно провел две последующие серии, чем и заслужил бурю комплиментов в свой адрес в соцсетях.

«Теперь Бобровский отработал каждый цент из своих 10 миллионов долларов в год», — пишет пользователь под ником Cubiche047. Действительно, в первые сезоны после подписания крупного контракта с «Флоридой» Сергея часто критиковали, но после такого успеха вспоминать об этом просто смешно. Пользователь itsWozzz соглашается с этим: «Игра Боба в этом плей-офф — еще один пример, что все хорошее приходит со временем, нужно лишь проявлять терпение и настойчивость».

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports

Хотя фаворитом за приз самому ценному игроку плей-офф считается нападающий Мэттью Ткачак, Harp4803 уверен: «Боб — именно тот, кто делает разницу для «Пантерз». Такого же мнения придерживается stefen_rosner: «Да, Ткачак сейчас выдает сумасшедший уровень, но главный герой «Флориды» — Бобровский, который показывает просто разрывную игру в воротах».

В эпитетах североамериканские болельщики не стесняются. «Боб превратился в какое-то вратарское божество по ходу плей-офф», — пишет Zwok_. Блистательный, потрясающий, невероятный, фантастический — богатый русский язык позволяет выбрать еще немало определений для игры Бобровского в этом плей-офф.

После победы в четвертом матче над «Каролиной» Бобровский расплакался — своими неподдельными эмоциями он покорил многих нейтральных болельщиков. «Я чертовски счастлив за Бобровского, так было приятно видеть, как он расчувствовался после победы. Он такой талантливый вратарь, и видеть, как он возвращается на пик формы, — это классно. Давай, Боб, забери Кубок Стэнли», — написал RyanHanaWWP. И к его пожеланиям наверняка присоединятся многие российские болельщики.