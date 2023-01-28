Играл с травмой полсезона. Терпение русского форварда НХЛ ни к чему не привело

Обзор дня Алексея Шевченко.

Илья Михеев завершил сезон. Нападающий «Ванкувера» этой ночью неплохо сыграл против «Коламбуса», забил, но уже после матча объявили, что хоккеист ложится на операцию. Самое удивительное, что это не новая проблема. Травму хоккеист получил в конце сентября.

У Михеева проблемы с крестообразными связками. Повреждение не самое распространенное в хоккее. Это для футболистов подобные сложности характерны, а у хоккеистов все не так. Недавно талантливый форвард системы СКА Егор Гурзанов признался, что слабые «кресты» достались ему в наследство от родителей. Он пропустил полтора года из-за операций. Вряд ли хоккеист сам придумал такую версию.

Беспокоит, что Михеев очень много лечится, хотя повреждения у него разные. Еще в «Торонто» Илье порезали коньком руку, да так сильно, что он очень долго находился на больничном. Но там не просто полоснули по руке, а разорвали сухожилия, и чтобы все восстановилось окончательно, пришлось прибегнуть к услугам очень серьезного специалиста.

Илья Михеев. Фото USA Today Sports

Проблемы с крестообразными связками тоже нельзя спрогнозировать. Удивляет лишь то, что Михееву позволили играть с этими проблемами весь сезон. То есть все стало плохо до начала чемпионата, но доктора махнули рукой, а сам хоккеист решил, что сможет помочь команде в таком состоянии. Теперь же «Ванкувер» точно вне плей-офф, до начала тренировочного лагеря — восемь месяцев, так что можно и операцию перенести, и с реабилитацией не торопиться.

Как прошел для Михеева нынешний чемпионат? Довольно неплохо. Прошлым летом он поменял один канадский клуб на другой, ему увеличили зарплату до 4,75 миллиона долларов, и эти деньги хоккеист будет получать еще три года. Идея руководства «Косаток» была понятна. Илья — это мощное третье звено, причем в случае необходимости он безболезненно может кого-то заменить в первых двух тройках. Но Илья отлично играет в меньшинстве. Причем не только разрушает, но может и воспользоваться перехватом, убежав от всех в меньшинстве.

Он не столь эффективен впереди, как в КХЛ, но Михеев занял свою нишу. Не случайно его контракт был признан одним из самых эффективных в прошлое межсезонье среди хоккеистов второго плана.

Статистика у Михеева была на приличном уровне. Он набрал 27 очков в 45 матчах и еще успел бы улучшить собственный рекорд результативности. В сезоне-2021/22 Илья набрал 32 очка.

Но теперь — травма. Понятно, что все случилось 26 сентября. Дебютный матч против «Калгари» на предсезонке, хит от защитника Ника Мелоша и первое попадание в список травмированных. Видимо, после этого столкновения Михеев и повредил крестообразную. Первую тренировку Илья провел только 11 октября. Но было заметно, что ему очень некомфортно.

И опять возвращаемся к тому, что повреждение «крестов» хоккеисты могут пережить. Как-то Игорь Скороходов провел за «Югру» семь или восемь игр с разрывом связок. Правда, по другой причине. Врачи в Ханты-Мансийске, куда он попал после столкновения, не нашли ничего серьезного и зафиксировали «ушиб». Только в другой клинике, куда Скороходов обратился, ему поставили правильный диагноз. Но подробности неважны. Главное, что он играл с этой травмой. И хотя чувствовал себя некомфортно, это не тот случай, когда не можешь сделать ни шага.

Михеев провел с повреждением 45 игр. Стоило ли так рисковать? Команда не попала в плей-офф, так что все оказалось бессмысленно. Илья вполне мог отказаться играть, потребовать операцию в начале сезона. Но, видимо, посчитал правильным потерпеть.