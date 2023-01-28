По прозвищу Зверь. Овечкин побил рекорд настоящей легенды

Бывший нападающий «Бостона» Джонни Буцик много лет был самым возрастным игроком НХЛ с 50 голами за сезон, пока его рекорд не побил Александр Овечкин. В 1970 году «Бостон» выиграл Кубок Стэнли впервые после долгого, 30-летнего перерыва. Лидерами той команды были уникальный Бобби Орр, непредсказуемый Дерек Сандерсон, блестящий Фил Эспозито и надежный Герри Чиверс. Средний возраст этой четверки составлял 25 лет. За опыт в той команде отвечал 34-летний нападающий Джонни Буцик, который взял на себя роль неофициального капитана и голоса разума и жизненного опыта. Причем этим опытом он делился с партнерами не только на хоккейной площадке. «Если тебе нужно было что-то: уточнить что-то по документам, проверить налоги, что-то починить в доме, найти какую-то технику, — то Буцик всегда знал, куда надо пойти или к кому можно обратиться», — вспоминал его бывший партнер по команде Брэд Парк. За свою карьеру Буцик приобрел репутацию надежного, исполнительного нападающего. Но такая сухая формулировка не должна заставлять сомневаться в его игровых талантах: два Кубка Стэнли, более 1,5 тысячи сыгранных матчей, более 550 забитых голов, два «Леди Бинг Трофи» — все это позволило Джонни Буцику заслуженно стать членом Зала хоккейной славы в 1981 году. В том же году «Бостон» изъял из обращения в команде 9-й номер, который долгое время принадлежал Буцику, которого все просто знали по прозвищу Вождь (The Chief). Начало карьеры Джон Пол Буцик родился 12 мая 1935 года в канадском Эдмонтоне. Его родители, Параскева и Семен (по-канадски, соответственно, Перл и Сэм), эмигрировали в Канаду из небольшого украинского села Буцов Львовской области.

Это была бедная семья, и в Канаде им пришлось очень нелегко. Мать работала на двух работах, отец долгое время был безработным и умер, когда Джонни было 10 лет. Свои первые в жизни коньки Буцик, как он сам вспоминал, надел, когда ему исполнилось 12 лет. «Я родился в бедной семье и долгое время не занимался этим, даже не знал, что оно такое — коньки и клюшки! Мы играли вениками!» — рассказывал Джонни. Мать Джонни вспоминала, как ее сын познакомился с катком: «Я использовала для стирки большую лоханку и сливала грязную воду за домом. Зимой вода замерзала, и Джонни вместе с соседскими детьми играл на этом импровизированном катке». В то время Северная Америка переживала последствия великой депрессии. И юный Буцик решил, что путь к успеху может лежать через хоккей. С 1951-го Джонни начал выступать за юношеские команды из родного Эдмонтона. Он был крупным парнем, с сильным броском, не боялся силовой борьбы и всегда выделялся игровым интеллектом. Но вот с катанием были серьезные проблемы. «Можно сказать, что он с трудом стоял на коньках», — вспоминал тренер Кен Маколи, который работал с молодым нападающим в «Эдмонтон Ойл Кингз». В итоге в межсезонье Буцика даже записывали на курсы фигурного катания, что для 1950-х было инновационным подходом для развития хоккеиста. Через какое-то время специалисты обратили внимание на мощного вингера с хорошим броском — так Джонни Буцик оказался в системе «Детройта». Обмен в «Бостон» Пробиться в основу клуба НХЛ было тяжело, и Буцика отправили Западную хоккейную лигу (WHL) — клуб «Эдмонтон Флайерз». В сезоне-1954/55 в 70 матчах нападающий набрал 88 (38+50) очков. А вот дебют будущей звезды в НХЛ был неудачным — в 38 матчах сезона-1955/56 молодой левый нападающий забросил всего одну шайбу. В следующем чемпионате Буцик провел уже 66 матчей, но вновь большой результативностью похвастаться не мог: 10 голов и 11 результативных передач. Возможно, Буцик никогда и не раскрылся бы, если бы не менеджер «Бостона» Линн Патрик. В мае 1957 года Патрику попала на глаза газета трехлетней давности, в которой была статья об успехах «Эдмонтон Флайерз» и ее ключевых игроков — Джонни Буцика, Бронко Хорвата и Вика Стасюка. Хоккеисты демонстрировали незаурядную сыгранность и взаимопонимание. Но вскоре это звено распалось — ребята оказались в разных командах и в разных городах. К тому моменту Стасюк уже был в «Бостоне», Джонни Буцика менеджер достал в «Детройте», а Бронко Хорвата разыскали в Нью-Йорке. Все они не были на ведущих ролях в своих командах, и это значительно облегчало переговоры по обменам. Тем не менее за Буцика «Бостон» отдал «Детройту» звездного голкипера Терри Савчука, который к тому моменту рассорился с руководством и тренерским штабом «Брюинз». Обмен произошел 10 июня 1957 года. Главной новостью тогда был именно уход Савчука, а не появление Буцика. Трехкратный обладатель «Везина Трофи» вернулся в «Детройт» после двух не самых удачных сезонов в «Бостоне». «Я играл в гольф, когда узнал об обмене», — вспоминал тот день Буцик. Сначала кто-то услышал новость о сделке по радио. Именно этот человек и передал эту информацию Буцику. Только потом в телефонном разговоре нападающий получил подтверждение от клуба. Джонни Буцик наблюдает, как его свитер поднимают под своды арены. Фото Global Look Press Uke Line В «Бостоне» Буцик мгновенно стал игроком звездного уровня, играя в так называемом Uke Line, то есть украинском звене, вместе со своими партнерами Виком Стасюком и Бронко Хорватом. Их так называли, поскольку у всех троих были украинские корни. (Что касается происхождения Хорвата, то сам он шутил, что его «украинцы усыновили». Родители Бронко были мадьярами, однако происходили из Карпаталии — так венгры называют Закарпатье). Трое новичков «Бостона» поселились в одном доме, который им сдал бывший защитник «Мишек» Пэт Игэн. К тому моменту он уже начал карьеру тренера (и позже приведет «Спрингфилд Индианс» к трем победам подряд в Кубке Колдера), так что освободившееся помещение досталось новым игрокам. «Мы приходили домой после каждого матча и долго обсуждали подробности игры. Вырабатывали планы, как действовать в определенных моментах в следующий раз. Договаривались о комбинациях, которые стоит попробовать. Думаю, именно такое тесное общение и позволяло нам быть эффективной тройкой», — говорил Буцик.

«Надо было видеть, как вместе играли Буцик, Хорват и Стасюк! Этой троице не было равных в НХЛ. Когда они появлялись на льду, трибуны вставали и хлопали в ладоши, крича: «Go, ukes, go!», — вспоминал знаменитый Тед Линсдей, игравший в то время в «Детройте». Втроем они набрали за сезон 174 очка и стали первой тройкой в истории НХЛ, в которой все игроки забили более 20 шайб (Хорват — 30, Стасюк и Буцик — по 21). «Мы постоянно говорили о хоккее. Я уверен в том, что залог хорошей тройки — это хорошее общение между игроками. Вместо ссор и споров вы прислушиваетесь друг к другу и находите оптимальный вариант. И вы должны иметь рядом человека, который честно может сказать вам, что вы делаете что-то не так. И вместо того чтобы обижаться на него, нужно доверять ему и прислушиваться», — говорил Буцик. В 1958 году «Брюинз» вышли в финал Кубка Стэнли, но команде, которую создал Линн Патрик, не хватило для победы уверенности в своих силах. Сплав молодости и сноровки уступил опыту и силе «Монреаля». «Юк-лайн» прекратила существование в 1960 году. Хорват провел в «Бостоне» четыре ярких сезона, после чего был обменян в «Чикаго». Стасюк по ходу сезона-1960/61 вернулся в «Детройт». Но история Буцика, которому тогда едва исполнилось 25 лет, в «Бостоне» только начиналась. Вождь В 60-х годах «Бостон» переживал не лучшие времена, прописавшись в числе аутсайдеров НХЛ. В этот период Буцик был лидером команды и смог стать первым по очкам в нескольких сезонах. Три года подряд он ездил на Матч всех звезд. А в 1966 году генеральный менеджер «Бостона» Милт Шмидт обратился к уже опытному Буцику с неожиданной просьбой. Он просил присмотреть и вообще взять под крыло 18-летнего паренька по имени... Бобби Орр. Вот что Орр писал в своей автобиографии про их первую встречу: «Когда я открыл номер гостиницы, где мне предстояло жить, я увидел лежащего на кровати мужчину, который раскуривал сигару. Я сразу узнал, кто это был. Капитан «Бостона» Джонни Буцик. Я подошел к нему и протянул руку: «Здравствуйте, мистер Буцик. Рад с вами познакомиться. Меня зовут Бобби Орр». Он посмотрел на меня, ухмыльнулся и протянул руку в ответ: «Для тебя я Джонни, или Вождь, понял?» Так началась прекрасная дружба, которую я ценю по сей день". Буцик потом любил шутить, что Орр оказался настолько большим профессионалом, что это Бобби присматривал за более опытным партнером. Однако сам Бобби Орр помнит все несколько иначе. В своей автобиографии он подробно вспоминал отношение Буцика к молодым игрокам: «Сложно представить более надежного и ответственного капитана команды. Он не был большим болтуном, но каждый день своим трудолюбием и самоотверженностью задавал тон общей работе. Джонни предпочитал, чтобы его дела говорили за него сами. И я убежден, что без такого лидера команда не добилась бы тех успехов, что ее ждали в будущем. Суровая правда профессионального спорта в том, что пришедший в команду новичок претендует на место опытного игрока, которое тот завоевал, годами проливая пот и кровь. Но ветераны «Бостона» никогда не позволяли этому факту портить людские отношения в команде. А лидером этого движения всегда был именно Джонни Буцик". Долгожданный Кубок «Бостон» постепенно начал прибавлять. Бобби Орр и Джонни Буцик уже играли в «Брюинз», когда в команде появились Фил Эспозито, Кен Ходжес, Джон Маккензи и Тед Грин. Именно эта компания игроков помогла команде стать одним из самых ярких коллективов своего времени. Буцик был одним из членов устрашающей бригады большинства «Бостона», включавшей в себя также Эспозито, Маккензи, Орра и Фреда Стэнфилда. В сезоне-1969/70 настал их звездный час. Нет сомнений, что финал Кубка Стэнли 1970 года всегда будет ассоциироваться с голом Орра, забитого с передачи Дерека Сандерсона. Это был тот самый «гол», в честь которого в Бостоне установлена скульптура.

Но в той серии было немало других запоминающихся моментов. И Буцик зачастую оказывался в центре событий. В финале у «Блюз» было преимущество своего льда. «Сент-Луис» занял первое место в своем дивизионе, на 22 очка опередив «Питтсбург». «Бостон» стал вторым на Востоке, набрав одинаковое количество баллов с «Чикаго», но уступив по количеству побед. Однако «Брюинз» к финалу набрали темп. Преимущество своего льда не принесло никакой пользы «Блюз». Джонни Буцик оформил хет-трик, и «Бостон» выиграл первый матч со счетом 6:1. Затем «Бостон» одержал еще две уверенные победы — 6:2 и 4:1 соответственно. В четвертом матче серии Буцик снова сыграл одну из ключевых ролей. «Блюз» сделали все, чтобы продлить серию, — дважды вели в счете (2:1 и 3:2). Именно Буцик сравнял счет на 14-й минуте третьего периода, подготовив почву для ставшего уже легендарным гола Орра. «У нас были такие игроки — Бобби Орр, Фил Эспозито... Они так боролись за шайбу! — вспоминал Буцик. — Для меня был пик карьеры, когда мы выиграли Кубок Стэнли. Я взял его в руки, и он показался таким тяжелым... Мы его выиграли, потому что наша команда была сплоченной и стойкой». Партнеры Буцика доверили ему осуществить первый почетный круг по площадке с заветным Кубком в руках. Позже каждый хоккеист «Бостона» получил за победу в Кубке Стэнли 3 тысячи долларов. Овечкин или Кросби? Кто из них более великий Лучший до Овечкина В 1972 году «Бостон» снова вышел в финал, где встречался с «Рейнджерс». Понадобилось шесть игр, что бы «Брюинз» стали обладателями Кубка Стэнли снова. Но лучшим сезоном в карьере Буцика по праву считается сезон-1970/71, когда он набрал 116 очков, забросив 51 шайбу. На тот момент он стал лишь пятым игроком за всю историю НХЛ, который сумел вообще забросить 50 шайб в сезоне. Ему было 35 лет, и Джонни Буцик долгое время был единственным, кто сумел в таком возрасте преодолеть рубеж в 50 голов за сезон.

Лишь в апреле 2022 года переписать этот рекорд смог капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, став самым возрастным игроком лиги, забросившим 50 и более шайб. «Он игрок поколения. То, что он сделал на льду, просто невероятно. Такие парни действительно развивают игру и привлекают к ней людей. Люди хотят смотреть на его игру», — сказал тогда Буцик. Кстати, Буцик и Овечкин схожи еще в одном. Несмотря на атакующие таланты, они всегда были игроками, которые не боялись силовой борьбы и даже ее приветствовали. За жесткую манеру игры Буцика даже прозвали Зверем. Много лет спустя Бобби Орр назовет Джонни самым жестким нападающим, которого он видел в НХЛ. При этом Буцик редко нарушал правила. Растереть соперника о борт, бросить его о лед — пожалуйста, но Буцик делал это настолько правильно, что у арбитров просто не поднималась рука для наказания. Хоккей, который он демонстрировал, был честным. Недаром его дважды за карьеру награждали призом «Леди Бинг» за толерантность и мастерство игры. Скажем, в 1971 году Джонни получил эту награду Ассоциации хоккейных журналистов, заработав в 78 матчах всего 8 минут штрафа. Закат карьеры Тем не менее жесткий стиль игры постепенно начал давать о себе знать. «Врачи всегда говорили, что эти силовые приемы со временем напомнят о себе», - признавался хоккеист. В последний раз Джон Буцик вышел на лед в 1978 году в матче против «Детройта». Собственно, даже 43-летний Буцик мог бы играть еще и имел такое желание. Но, во-первых, не давали покоя травмы. Во-вторых, Джонни не хотел подписывать долговременные контракты. Только на год — и достаточно. Поскольку, как говорил Буцик менеджерам, если он не сможет забивать, то дальше не будет играть. «Я никогда не считал себя звездой, а всегда являлся членом команды. И пытался играть как можно лучше. Очевидно, иногда мне это удавалось», — скромно говорил Буцик.

И все равно ему принадлежит много рекордов в истории «Бриюнз». Буцик забросил 545 шайб, больше, чем кто бы то ни было в истории «Мишек». Только Рэю Бурку впоследствии удалось превзойти показатели Буцика по голевым передачам и очкам в составе «Бостона». После ухода Буцика у команды был огромный перерыв — в следующий раз завоевать Кубок Стэнли «Бостону» удалось только в 2011 году. Думаете, здесь обошлось без Джонни Буцика? Нет, конечно. Его имя выбито и на табличке «2011», спустя более пятидесяти (!) лет после его прихода в команду! Дело в том, что по завершении карьеры он не покидал «Бостон», трудясь в администрации клуба. Буцик работал в департаменте клуба по связям с общественностью, занимался решением организационных и хозяйственных вопросов команды, был тренером, комментировал матчи. Вождь является постоянным участником встреч ветеранов хоккея, Буцик — сопредседатель совета бывших игроков «Бостона», занимается сбором средств для юных хоккеистов. В 1981 году Джонни Буцик был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. В 1998 году авторитетный журнал The Hockey News поставил Джонни Буцика на 45-е место среди сотни самых великих игроков НХЛ за всю историю. В 1997 году Национальная хоккейная лига объявила полный список из 100 величайших игроков в истории, приуроченный к 100-летнему юбилею лиги. Нашлось в этом списке и место для Джонни Буцика. Номер 9, под которым Буцик в течение 21 года играл за «Брюинз», навеки закреплен за выдающимся нападающим. Его «девятка» висит под крышей ледового дворца. «Я прихожу на матч, сажусь в ложу для бывших хоккеистов, смотрю вверх и... волнуюсь. Вот он мой номер. Я вижу, как люди задирают головы и смотрят на нас... Я горжусь тем, что мне удалось сделать для команды», — говорит ветеран. Память В декабре 2019 года скончался один из членов Uke Line — Бронко Хорват. К концу жизни у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Хорват уже не мог передвигаться без трости. И он всегда беспокоился, что Буцика ждет нечто подобное, что станет лишним напоминанием о том, как жертвовали своим здоровьем профессиональные хоккеисты. Джонни Буцик с той самой тростью. Личный архив Джонни Буцика