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Русские вратари Нью-Йорка продолжают творить чудеса. На «сухарь» Сорокина Шестеркин ответил своим

«Рейнджерс» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Фото Global Look Press
Вратарь «Рейнджерс» оставил без голов «Детройт», ньюйоркцы разгромили «Ред Уингз», а Артемий Панарин набрал 90-е очко в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Детройт» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Зибанежад — 29 (бол., Панарин, Крайдер), 13:44 — 1:0. Ватрано — 17 (Зибанежад, Фокс), 23:46 — 2:0. Лафренье — 16 (Гудроу, Хытил), 44:37 — 3:0. Лафренье — 17 (Немет, Гудроу), 54:17 — 4:0.
Вратари: Шестеркин — Грайсс.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 37 (17+8+12) — 20 (3+11+6).
Наши: Панарин (21.08/2/0) — -.
16 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

«В Нью-Йорке все говорят об Игоре Шестеркине. Наш парень не хуже. Просто люди еще не знают об этом», — хвалил Илью Сорокина после победы над «Монреалем» (3:0) главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц. Сорокин отыграл минувшим вечером идеально: отразил 44 броска и оформил седьмой «сухарь» в сезоне. Вратари, конкурирующие долгие годы в КХЛ, выступая за ЦСКА и СКА, продолжают соперничество в НХЛ. На следующий день доказывать, кто номер один в Нью-Йорке, предстояло Шестеркину, которого выпустили в старте против «Детройта».

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«Рейнджерс» гарантировали место в плей-офф и в оставшихся матчах регулярки могут спокойно готовиться к главному отрезку чемпионата. Потерявшие турнирную мотивацию «Ред Уингз» сотворили сенсацию в прошлой игре и разделались с «Каролиной» (3:0). Провести два ровных матча команда Джеффа Блэшилла не смогла — против ньюйоркцев его игроки действовали апатично в атаке и ошибались в обороне.

«Детройт» начал матч пассивно. Атаки гостей сводились к борьбе в углах, которую выигрывали защитники ньюйоркцев. Темпа не хватало и «Рейнджерс» — сказалось раннее время матча. Команда Жерара Галлана осознаннее контролировала шайбу и чаще доводила ее до Томаша Грайсса. Немец далеко выкатывался из ворот, сокращая угол обстрела после бросков со входа в зону. Моментов в зоне «Ред Уингз» возникало больше: опасно бросал Крис Крайдер, один на один вырвался Мика Зибанежад, но не разобрался с голкипером.

Шестеркин за первый период чаще играл клюшкой, нежели отбивал долетевшие до него броски. Игорь останавливал шайбу за воротами и помогал партнерам начинать атаки. Грайсс не отставал от коллеги и хотел было показать, что владеет клюшкой не хуже Шестеркина. Получилось печально. Томас выбросил шайбу за пределы площадки и заработал первое удаление в матче. Через 31 секунду за аналогичную провинность в штраф-бокс присел Сэм Ганье. Двойное большинство — роскошный подарок для «Рейнджерс», которые входят в топ-5 лиги по реализации лишнего. Панарин с Зибанежадом остались на вершине, и розыгрыш завершился точным броском шведа после передачи Артемия.

«Детройт» начал в меньшинстве и второй период. Проблемы с дисциплиной — прямое следствие доминирования «Рейнджерс» (17:3 по броскам) и нервозности «Ред Уингз». Гости схватили необязательные удаления. «Детройт» выстоял в меньшинстве, но пропустил в равных составах. Сначала Грайсса выручил каркас ворот, но через несколько смен Фрэнк Ватрано великолепно попал с кистей в верхний гол. Форвард, обменянный перед дедлайном из «Флориды», быстро влился в новый коллектив. Шайба «Детройту» — уже седьмая за «Рейнджерс» для американца.

Ватрано идеально дополнил ньюйоркцев перед плей-офф. Мобильный нападающий с крутым броском одинаково полезен по обе стороны площадки. «Рейнджерс» во втором периоде продолжили нагружать оборону «Ред Уингз». Меняли звенья в атаке, пользуясь дальней скамейкой. Грайссу повезло, что на перерыв команды ушли при счете 0:2 — активный Ватрано мог оформить дубль, но вратаря подстраховала штанга. «Детройт» создал что-то внятное в атаке только в конце отрезка, когда получил большинство. Шестеркин спокойно справился со всеми бросками.

Панарин, набравший сегодня 90-е очко в регулярке (второй раз за энхаэловскую карьеру), занимался привычным делом. Раздавал передачи и выводил партнеров на выгодные позиции. Артемий мог улучшить статистику, если бы они более ответственно реализовывали моменты. Впрочем, в третьем периоде сверкнул Алексис Лафренье, оформивший дубль. Первый номер драфта-2020 реализовал выход два в одного и нарисовал красоту на 55-й минуте — оборона «Детройта» осталась в дураках против талантливого канадца.

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Шестеркин отразил 20 бросков и заслужил пятый шатаут в сезоне. Конечно, он получится не таким героическим, как у Сорокина против «Монреаля». «Ред Уингз» создали меньше моментов, чем «Канадиенс», но это не обесценивает вклад Игоря в победу. Шестеркин зеркально ответил на крутой матч Сорокина. Порадуемся, что Нью-Йорк захватили российские топ-голкиперы, которые не прекращают творить чудеса в воротах.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
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16.04 02:00
Монреаль – Айлендерс
0 : 3
16.04 02:00
Флорида – Виннипег
 6 : 1
16.04 19:30
Бостон – Питтсбург
 2 : 1
16.04 19:30
Рейнджерс – Детройт
 4 : 0
16.04 19:30
Нэшвилл – Чикаго
 4 : 3
16.04 22:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
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Эдмонтон – Вегас
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 74 108
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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