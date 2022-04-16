Русские вратари Нью-Йорка продолжают творить чудеса. На «сухарь» Сорокина Шестеркин ответил своим
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Детройт» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Голы: Зибанежад — 29 (бол., Панарин, Крайдер), 13:44 — 1:0. Ватрано — 17 (Зибанежад, Фокс), 23:46 — 2:0. Лафренье — 16 (Гудроу, Хытил), 44:37 — 3:0. Лафренье — 17 (Немет, Гудроу), 54:17 — 4:0.
Вратари: Шестеркин — Грайсс.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 37 (17+8+12) — 20 (3+11+6).
Наши: Панарин (21.08/2/0) — -.
16 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
«В Нью-Йорке все говорят об Игоре Шестеркине. Наш парень не хуже. Просто люди еще не знают об этом», — хвалил Илью Сорокина после победы над «Монреалем» (3:0) главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц. Сорокин отыграл минувшим вечером идеально: отразил 44 броска и оформил седьмой «сухарь» в сезоне. Вратари, конкурирующие долгие годы в КХЛ, выступая за ЦСКА и СКА, продолжают соперничество в НХЛ. На следующий день доказывать, кто номер один в Нью-Йорке, предстояло Шестеркину, которого выпустили в старте против «Детройта».
«Рейнджерс» гарантировали место в плей-офф и в оставшихся матчах регулярки могут спокойно готовиться к главному отрезку чемпионата. Потерявшие турнирную мотивацию «Ред Уингз» сотворили сенсацию в прошлой игре и разделались с «Каролиной» (3:0). Провести два ровных матча команда Джеффа Блэшилла не смогла — против ньюйоркцев его игроки действовали апатично в атаке и ошибались в обороне.
«Детройт» начал матч пассивно. Атаки гостей сводились к борьбе в углах, которую выигрывали защитники ньюйоркцев. Темпа не хватало и «Рейнджерс» — сказалось раннее время матча. Команда Жерара Галлана осознаннее контролировала шайбу и чаще доводила ее до Томаша Грайсса. Немец далеко выкатывался из ворот, сокращая угол обстрела после бросков со входа в зону. Моментов в зоне «Ред Уингз» возникало больше: опасно бросал Крис Крайдер, один на один вырвался Мика Зибанежад, но не разобрался с голкипером.
Шестеркин за первый период чаще играл клюшкой, нежели отбивал долетевшие до него броски. Игорь останавливал шайбу за воротами и помогал партнерам начинать атаки. Грайсс не отставал от коллеги и хотел было показать, что владеет клюшкой не хуже Шестеркина. Получилось печально. Томас выбросил шайбу за пределы площадки и заработал первое удаление в матче. Через 31 секунду за аналогичную провинность в штраф-бокс присел Сэм Ганье. Двойное большинство — роскошный подарок для «Рейнджерс», которые входят в топ-5 лиги по реализации лишнего. Панарин с Зибанежадом остались на вершине, и розыгрыш завершился точным броском шведа после передачи Артемия.
«Детройт» начал в меньшинстве и второй период. Проблемы с дисциплиной — прямое следствие доминирования «Рейнджерс» (17:3 по броскам) и нервозности «Ред Уингз». Гости схватили необязательные удаления. «Детройт» выстоял в меньшинстве, но пропустил в равных составах. Сначала Грайсса выручил каркас ворот, но через несколько смен Фрэнк Ватрано великолепно попал с кистей в верхний гол. Форвард, обменянный перед дедлайном из «Флориды», быстро влился в новый коллектив. Шайба «Детройту» — уже седьмая за «Рейнджерс» для американца.
Ватрано идеально дополнил ньюйоркцев перед плей-офф. Мобильный нападающий с крутым броском одинаково полезен по обе стороны площадки. «Рейнджерс» во втором периоде продолжили нагружать оборону «Ред Уингз». Меняли звенья в атаке, пользуясь дальней скамейкой. Грайссу повезло, что на перерыв команды ушли при счете 0:2 — активный Ватрано мог оформить дубль, но вратаря подстраховала штанга. «Детройт» создал что-то внятное в атаке только в конце отрезка, когда получил большинство. Шестеркин спокойно справился со всеми бросками.
Панарин, набравший сегодня 90-е очко в регулярке (второй раз за энхаэловскую карьеру), занимался привычным делом. Раздавал передачи и выводил партнеров на выгодные позиции. Артемий мог улучшить статистику, если бы они более ответственно реализовывали моменты. Впрочем, в третьем периоде сверкнул Алексис Лафренье, оформивший дубль. Первый номер драфта-2020 реализовал выход два в одного и нарисовал красоту на 55-й минуте — оборона «Детройта» осталась в дураках против талантливого канадца.
Шестеркин отразил 20 бросков и заслужил пятый шатаут в сезоне. Конечно, он получится не таким героическим, как у Сорокина против «Монреаля». «Ред Уингз» создали меньше моментов, чем «Канадиенс», но это не обесценивает вклад Игоря в победу. Шестеркин зеркально ответил на крутой матч Сорокина. Порадуемся, что Нью-Йорк захватили российские топ-голкиперы, которые не прекращают творить чудеса в воротах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|75
|48
|27
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|74
|41
|33
|92
|5
|Айлендерс
|74
|35
|39
|79
|6
|Коламбус
|74
|35
|39
|76
|7
|Нью-Джерси
|74
|26
|48
|58
|8
|Филадельфия
|74
|23
|51
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|53
|21
|112
|2
|Торонто
|74
|48
|26
|102
|3
|Тампа-Бэй
|74
|45
|29
|98
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Детройт
|75
|29
|46
|68
|6
|Баффало
|76
|27
|49
|65
|7
|Оттава
|74
|28
|46
|62
|8
|Монреаль
|75
|20
|55
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|74
|54
|20
|114
|2
|Миннесота
|73
|46
|27
|98
|3
|Сент-Луис
|74
|44
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|91
|5
|Даллас
|74
|42
|32
|89
|6
|Виннипег
|75
|35
|40
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|74
|45
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|75
|43
|32
|92
|3
|Лос-Анджелес
|76
|39
|37
|88
|4
|Вегас
|75
|41
|34
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|73
|29
|44
|69
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|16.04
|02:00
|
Монреаль – Айлендерс
|0 : 3
|16.04
|02:00
|
Флорида – Виннипег
|6 : 1
|16.04
|19:30
|
Бостон – Питтсбург
|2 : 1
|16.04
|19:30
|
Рейнджерс – Детройт
|4 : 0
|16.04
|19:30
|
Нэшвилл – Чикаго
|4 : 3
|16.04
|22:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|16.04
|23:00
|
Эдмонтон – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|74
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|59
|2.2