Русские вратари Нью-Йорка продолжают творить чудеса. На «сухарь» Сорокина Шестеркин ответил своим

Вратарь «Рейнджерс» оставил без голов «Детройт» , ньюйоркцы разгромили «Ред Уингз», а Артемий Панарин набрал 90-е очко в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Детройт» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Зибанежад — 29 (бол., Панарин, Крайдер), 13:44 — 1:0. Ватрано — 17 (Зибанежад, Фокс), 23:46 — 2:0. Лафренье — 16 (Гудроу, Хытил), 44:37 — 3:0. Лафренье — 17 (Немет, Гудроу), 54:17 — 4:0.

Вратари: Шестеркин — Грайсс.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 37 (17+8+12) — 20 (3+11+6).

Наши: Панарин (21.08/2/0) — -.

16 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

«В Нью-Йорке все говорят об Игоре Шестеркине. Наш парень не хуже. Просто люди еще не знают об этом», — хвалил Илью Сорокина после победы над «Монреалем» (3:0) главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц. Сорокин отыграл минувшим вечером идеально: отразил 44 броска и оформил седьмой «сухарь» в сезоне. Вратари, конкурирующие долгие годы в КХЛ, выступая за ЦСКА и СКА, продолжают соперничество в НХЛ. На следующий день доказывать, кто номер один в Нью-Йорке, предстояло Шестеркину, которого выпустили в старте против «Детройта».

«Рейнджерс» гарантировали место в плей-офф и в оставшихся матчах регулярки могут спокойно готовиться к главному отрезку чемпионата. Потерявшие турнирную мотивацию «Ред Уингз» сотворили сенсацию в прошлой игре и разделались с «Каролиной» (3:0). Провести два ровных матча команда Джеффа Блэшилла не смогла — против ньюйоркцев его игроки действовали апатично в атаке и ошибались в обороне.

«Детройт» начал матч пассивно. Атаки гостей сводились к борьбе в углах, которую выигрывали защитники ньюйоркцев. Темпа не хватало и «Рейнджерс» — сказалось раннее время матча. Команда Жерара Галлана осознаннее контролировала шайбу и чаще доводила ее до Томаша Грайсса. Немец далеко выкатывался из ворот, сокращая угол обстрела после бросков со входа в зону. Моментов в зоне «Ред Уингз» возникало больше: опасно бросал Крис Крайдер, один на один вырвался Мика Зибанежад, но не разобрался с голкипером.

Шестеркин за первый период чаще играл клюшкой, нежели отбивал долетевшие до него броски. Игорь останавливал шайбу за воротами и помогал партнерам начинать атаки. Грайсс не отставал от коллеги и хотел было показать, что владеет клюшкой не хуже Шестеркина. Получилось печально. Томас выбросил шайбу за пределы площадки и заработал первое удаление в матче. Через 31 секунду за аналогичную провинность в штраф-бокс присел Сэм Ганье. Двойное большинство — роскошный подарок для «Рейнджерс», которые входят в топ-5 лиги по реализации лишнего. Панарин с Зибанежадом остались на вершине, и розыгрыш завершился точным броском шведа после передачи Артемия.

«Детройт» начал в меньшинстве и второй период. Проблемы с дисциплиной — прямое следствие доминирования «Рейнджерс» (17:3 по броскам) и нервозности «Ред Уингз». Гости схватили необязательные удаления. «Детройт» выстоял в меньшинстве, но пропустил в равных составах. Сначала Грайсса выручил каркас ворот, но через несколько смен Фрэнк Ватрано великолепно попал с кистей в верхний гол. Форвард, обменянный перед дедлайном из «Флориды», быстро влился в новый коллектив. Шайба «Детройту» — уже седьмая за «Рейнджерс» для американца.

Ватрано идеально дополнил ньюйоркцев перед плей-офф. Мобильный нападающий с крутым броском одинаково полезен по обе стороны площадки. «Рейнджерс» во втором периоде продолжили нагружать оборону «Ред Уингз». Меняли звенья в атаке, пользуясь дальней скамейкой. Грайссу повезло, что на перерыв команды ушли при счете 0:2 — активный Ватрано мог оформить дубль, но вратаря подстраховала штанга. «Детройт» создал что-то внятное в атаке только в конце отрезка, когда получил большинство. Шестеркин спокойно справился со всеми бросками.

Панарин, набравший сегодня 90-е очко в регулярке (второй раз за энхаэловскую карьеру), занимался привычным делом. Раздавал передачи и выводил партнеров на выгодные позиции. Артемий мог улучшить статистику, если бы они более ответственно реализовывали моменты. Впрочем, в третьем периоде сверкнул Алексис Лафренье, оформивший дубль. Первый номер драфта-2020 реализовал выход два в одного и нарисовал красоту на 55-й минуте — оборона «Детройта» осталась в дураках против талантливого канадца.

Шестеркин отразил 20 бросков и заслужил пятый шатаут в сезоне. Конечно, он получится не таким героическим, как у Сорокина против «Монреаля». «Ред Уингз» создали меньше моментов, чем «Канадиенс», но это не обесценивает вклад Игоря в победу. Шестеркин зеркально ответил на крутой матч Сорокина. Порадуемся, что Нью-Йорк захватили российские топ-голкиперы, которые не прекращают творить чудеса в воротах.