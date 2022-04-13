Капризов вошел в когорту великих. Он встал в один ряд с Буре, Овечкиным и Дацюком

Форвард «Миннесоты» — 12-й российский игрок, набравший 90 очков в НХЛ.

Кирилл Капризов сделал две голевые передачи в матче против «Эдмонтона» (5:1) и довел счет набранных очков в регулярном чемпионате до 91. 24-летний форвард стал 12-м российским игроком, которому удалось преодолеть отметку в 90 баллов. Помимо Капризова по одному 90-очковому сезону имеют в активе Алексей Ковалев, Алексей Яшин и Артемий Панарин, по два — Александр Могильный, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Илья Ковальчук, четыре — Евгений Малкин, по пять — рекордсмены Павел Буре и Александр Овечкин.

Российские игроки, набиравшие 90 очков за сезон в НХЛ.

Капризов, уже утвердившийся в статусе рекордсмена «Миннесоты» по набранным за сезон очкам, пока не смог установить лучший снайперский результат в истории франшизы. Сейчас российский нападающий делит первое место в истории со словаком Марианом Габориком и Эриком Стаалом, которые также отличились по 42 раза.

Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.

Зато к другому клубному рекорду Капризов в среду приблизился вплотную. На счету Кирилла 49 результативных передач нынешнем чемпионате. Столько же 12 лет назад сделал финн Микко Койву. Больше — да и то на одну — Пьер-Марк Бушар в сезоне-2007/08 и его партнер по звену Матс Зуккарелло в этом же сезоне.