Обогнал Овечкина и Панарина! Первый хет-трик в НХЛ Капризов сделал раньше российских суперзвезд

Кирилл упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров среди новичков.

Новичок «Миннесоты» Кирилл Капризов забил три гола в ворота «Аризоны» и оформил свой первый хет-трик в НХЛ. Для этого 23-летнему форварду понадобилось 25 матчей — столько же, сколько Алексею Ковалеву, который дебютировал в лиге в 1992 году. Быстрее хет-трики оформляли шесть российских игроков, из которых в суперзвезды выбился только Алексей Яшин, а вот рекордсмены Никита Филатов и Алексей Егоров на двоих провели в НХЛ 72 матча, в которых забили девять голов (шесть из них теми самыми хет-триками).

Для сравнения Александр Овечкин впервые провернул «трюк со шляпой» в 43-й игре, Артемий Панарин — в 59-й, Никита Кучеров — в 62-й, Илья Ковальчук — в 79-й, а Сергей Федоров и Александр Могильный — после преодоления 100-матчевого рубежа.

Российские хоккеисты, потратившие меньше всего матчей на первый хет-трик в НХЛ. Фото «СЭ»

Капризов — 14-й российский новичок НХЛ, которому удалось отметиться хет-триком в регулярке. Причем первые четыре случая пришлись на концовку 1992 года, а в XXI веке до Кирилла отличались Александр Овечкин, Никита Филатов, Наиль Якупов и Артемий Панарин.

Хет-трики российских новичков в НХЛ. Фото «СЭ»

Новоиспеченный лидер «дикарей» упрочил преимущество над немцем Тимом Штюцле в рейтинге лучших новичков сезона. Российский форвард набрал уже 23 очка: на семь больше, чем Штюцле, на восемь — чем другой дебютант «Оттавы» Джошуа Норрис. Остальные российские новички лиги пока не блещут результативностью — на счету Артем Зуба шесть очков, у Александра Волкова и Александра Романова — по пять, у Михаила Мальцева и Евгения Свечникова — по четыре, у Николая Кныжова и Якова Тренина — по два, а Григорий Денисенко результативный счет еще не открыл.

Самые результативные игроки сезона-2020/21. Фото «СЭ»

Набранный Капризовым темп позволяет ему претендовать на то, чтобы переписать клубные рекорды среди новичков, которые удерживает Мариан Габорик. В сезоне-2000/01 словак набрал 36 очков, забросив 18 шайб (у Капризова на данный момент 23 балла при 10 голах), ассистентское достижение удерживает чех Филип Куба, который в первом сезоне «дикарей» в НХЛ помог партнерам отличиться 21 раз (на счету Капризова сейчас 13 передач).