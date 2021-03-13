Тарасенко забил первый гол после тяжелой травмы. Он снова лидер «Сент-Луиса»

У Владимира три очка в трех матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Вегас» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Стоун — 7 (Стивенсон, Пачиоретти), 14:48 — 0:1. Маршессо — 8 (Смит), 15:29 — 0:2. О'Райлли — 9 (Фолк, Сэнфорд), 25:14 — 1:2. Носек — 2 (Коглан, Руа), 30:12 — 1:3. Тарасенко — 1 (Блэй, Бортуццо), 33:36 — 2:3. Сэнфорд — 8 (бол., Хоффман, Кайру), 44:53 — 3:3. Перрон — 11 (бол., Шенн, Тарасенко), 50:40 — 4:3. Мартинес — 2 (Теодор, Руа), 51:27 — 4:4. Смит — 6 (бол., Маршессо, Мартинес), 62:38 — 4:5. Вратари: Биннингтон — Флери. Штраф: 8 — 6. Броски: 23 (8+7+8+0) — 40 (11+12+12+5). Наши: Тарасенко (20.45/1/-1) — -.

13 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Сент-Луис» дома принимал «Вегас», а российский форвард хозяев Владимир Тарасенко провел третью игру в текущем сезоне. Команды выдали сумасшедший матч, судьба которого решилась только в овертайме.

Довольно неожиданно в старте «Вегаса» появился Марк-Андре Флери. Меньше суток понадобилось канадскому голкиперу, чтобы покинуть список ковид-протокола. Его тест на коронавирус оказался ложноположительным. Таким образом, сегодня Флери сыграл за команду в 14 из 15 последних матчей и сходу покорил очередное достижение. Вратарь «рыцарей» стал 12-м голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 50 тысяч минут. Почему бы не отметить это суперсэйвом?

А вот у Джордана Биннингтона на данный момент все не так ярко. Кроме одного момента. За день до игры голкипер «Сент-Луиса» подписал новый контракт с командой, рассчитанный на 6 лет и 36 миллионов долларов. Пока канадец проводит нервный сезон и с трудом играет на такую зарплату. Многие прогнозируют ему повторение карьеры Мэтта Мюррея, который сильно сдал после того, как стал обладателем Кубка Стэнли и отправился из «Питтсбурга» в «Оттаву». Против мощной атаки «Вегаса» Биннингтону было непросто.

Just a couple more goals for Vegas and Jordan Binnington will start punching everyone again pic.twitter.com/IKfHvlxX75 — SB Nation NHL (@SBNationNHL) March 13, 2021

К середине второго периода «Сент-Луис» проигрывал со счетом 1:3, но Владимир Тарасенко вернул команду в игру. Российский форвард оказался в нужном месте и реализовал стопроцентный момент. Это первый гол нападающего с 21 октября 2019 года. Игрок почти полностью пропустил сезон-2019/20 из-за травмы, а в сентябре прошлого года перенс повторную операцию.

Tarasenko scores! Feels good to say that once again. It's Tarasenko's first of the year.



TV: FSMW | Stream: FSGO — https://t.co/qqmY2L9tem#stlblues pic.twitter.com/OYgTUAevEt — FOX Sports Midwest (@FSMidwest) March 13, 2021

В третьем периоде у хозяев получилось не только сравнять счет, но и выйти вперед. «Сент-Луис» сделал это, реализовав два большинства. Во втором голе поучаствовал Тарасенко, который набрал в матче второй балл.

Perron continus to go off! David Perron on the power play! Blues lead, 4-3!#STLBlues pic.twitter.com/0wFRcc5L28 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) March 13, 2021

Удержать преимущество у «музыкантов» не получилось. Алек Мартинез сделал счет 4:4, а в овертайме «Вегас» оказался сильнее. Победная шайба на счету Райли Смита, который реализовал численное преимущество.

Reilly Smith secures the win for Golden Knights (-116) backers in OT. ?



pic.twitter.com/KvQsB5kflZ — The Action Network (@ActionNetworkHQ) March 13, 2021

Владимир Тарасенко в итоге стал второй звездой матча. Он провел на льду почти 21 минуту, нанес один бросок при показателе полезности «минус один». Пока форвард далек от своих оптимальных кондиций, но с каждым матчем уверенность в его действиях чувствуется гораздо больше. Правда, «Сент-Луис» с Тарасенко в составе проиграл все три матча.