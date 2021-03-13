Тарасенко забил первый гол после тяжелой травмы. Он снова лидер «Сент-Луиса»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Вегас» — 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)
Голы: Стоун — 7 (Стивенсон, Пачиоретти), 14:48 — 0:1. Маршессо — 8 (Смит), 15:29 — 0:2. О'Райлли — 9 (Фолк, Сэнфорд), 25:14 — 1:2. Носек — 2 (Коглан, Руа), 30:12 — 1:3. Тарасенко — 1 (Блэй, Бортуццо), 33:36 — 2:3. Сэнфорд — 8 (бол., Хоффман, Кайру), 44:53 — 3:3. Перрон — 11 (бол., Шенн, Тарасенко), 50:40 — 4:3. Мартинес — 2 (Теодор, Руа), 51:27 — 4:4. Смит — 6 (бол., Маршессо, Мартинес), 62:38 — 4:5. Вратари: Биннингтон — Флери. Штраф: 8 — 6. Броски: 23 (8+7+8+0) — 40 (11+12+12+5). Наши: Тарасенко (20.45/1/-1) — -.
13 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.
«Сент-Луис» дома принимал «Вегас», а российский форвард хозяев Владимир Тарасенко провел третью игру в текущем сезоне. Команды выдали сумасшедший матч, судьба которого решилась только в овертайме.
Довольно неожиданно в старте «Вегаса» появился Марк-Андре Флери. Меньше суток понадобилось канадскому голкиперу, чтобы покинуть список ковид-протокола. Его тест на коронавирус оказался ложноположительным. Таким образом, сегодня Флери сыграл за команду в 14 из 15 последних матчей и сходу покорил очередное достижение. Вратарь «рыцарей» стал 12-м голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 50 тысяч минут. Почему бы не отметить это суперсэйвом?
А вот у Джордана Биннингтона на данный момент все не так ярко. Кроме одного момента. За день до игры голкипер «Сент-Луиса» подписал новый контракт с командой, рассчитанный на 6 лет и 36 миллионов долларов. Пока канадец проводит нервный сезон и с трудом играет на такую зарплату. Многие прогнозируют ему повторение карьеры Мэтта Мюррея, который сильно сдал после того, как стал обладателем Кубка Стэнли и отправился из «Питтсбурга» в «Оттаву». Против мощной атаки «Вегаса» Биннингтону было непросто.
К середине второго периода «Сент-Луис» проигрывал со счетом 1:3, но Владимир Тарасенко вернул команду в игру. Российский форвард оказался в нужном месте и реализовал стопроцентный момент. Это первый гол нападающего с 21 октября 2019 года. Игрок почти полностью пропустил сезон-2019/20 из-за травмы, а в сентябре прошлого года перенс повторную операцию.
В третьем периоде у хозяев получилось не только сравнять счет, но и выйти вперед. «Сент-Луис» сделал это, реализовав два большинства. Во втором голе поучаствовал Тарасенко, который набрал в матче второй балл.
Удержать преимущество у «музыкантов» не получилось. Алек Мартинез сделал счет 4:4, а в овертайме «Вегас» оказался сильнее. Победная шайба на счету Райли Смита, который реализовал численное преимущество.
Владимир Тарасенко в итоге стал второй звездой матча. Он провел на льду почти 21 минуту, нанес один бросок при показателе полезности «минус один». Пока форвард далек от своих оптимальных кондиций, но с каждым матчем уверенность в его действиях чувствуется гораздо больше. Правда, «Сент-Луис» с Тарасенко в составе проиграл все три матча.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю