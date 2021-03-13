«Теперь у нас есть «решала». Капризов потрясает!» В Америке в восторге от русского форварда после хет-трика

Что говорят за океаном о форварде «Миннесоты»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Голы: Капризов — 8 (Зуккарелло, Сперджен), 45:47 — 1:0. Капризов — 9 (Бьюгстад, Дамба), 48:10 — 2:0. Бродин — 5 (п.в., Зуккарелло), 59:01 — 3:0. Капризов — 10 (Зуккарелло, Соуси), 59:11 — 4:0.

Вратари: Тэлбот — Хилл (57:11 — 59:01).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (8+14+10) — 25 (9+7+9).

Наши: Капризов (18.12/8/+4) — -.

13 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Майкл Руссо, автор The Athletic:

— Жаль, что из-за ковидных ограничений, которые позволят трем тысячам фанатов «Уайлд» присутствовать на матчах в Xcel Energy Center, начиная с 5 апреля, болельщики не увидели хет-трик Капризова в пятницу. Они ждали пять лет, когда из России приедет этот веселый парень с богатым набором хоккейных навыков. Поклонники заслуживают видеть его лично.

При его заброшенных шайбах все было просто великолепно — скорость, работа на краю, бросок. Капризов вышел в первом периоде и просто выиграл матч для «Миннесоты».

Дмитрий Филипович, автор EPRinkside:

— Капризов говорит своим одноклубникам «хорошая работа» после того, как сделал все сам.

Kirill Kaprizov telling his teammates «good job» after doing it all on that goal? — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) March 13, 2021



Брэндон Милески, ведущий KFAN FM:

— Сколько раз мы наблюдали, как «Миннесота» пытается отладить нападение в определенных матчах и не может завершить игру? Теперь у нас есть «решала».

How many times have we watched the Wild struggle to create offense in certain games and not have the gamebreaker to finish?



We've got the gamebreaker now. — Brandon Mileski (@BMileskiKFAN) March 13, 2021



Сара Маклеллан, корреспондент Star Tribune

— Одного любого навыка Капризова достаточно, чтобы потрясти. «Миннесота» — команда, которой годами не хватало таланта на фланге. Трудолюбие выделяет Капризова и делает его исключительным.

Эрик Томпсон, автор Daily Norseman

— Капризов — лучший новичок из Миннесоты со времен Рэнди Мосса (бывший американский футболист, звезда «Миннесота Вайкингс» и один из лучших игроков в истории НФЛ).

Kirill Kaprizov is the best Minnesota rookie since Randy Moss, change my mind — Eric Thompson (@eric_j_thompson) March 13, 2021



Кэм Талбот, голкипер «Миннесоты»:

— Такие игроки, как Капризов, очень особенные, и они не так часто появляются. Имея в вашей команде при равной игре такого парня, как Кирилл, вы всегда чувствуете, что у вас есть шанс победить. Каждый раз, когда он касается шайбы, он может быть опасен и сделать что-то из ничего. Сегодня — особенная игра от особенного хоккеиста.

Дин Эвасон, главный тренер «Миннесоты»:

— Когда он только собирался приехать в НХЛ, то мы не знали точно, что получим. Многие говорили, что знают, но наш тренерский штаб этого не делал. Вы смотрите на его видео и думаете, что к вам едет по-настоящему захватывающий игрок, но вы не знаете, как будет в реальности. Вы не знаете его отношение. Вы не знаете его личность. Вы не знаете, как он будет вести себя в команде. В итоге все обернулось здорово.

Goes without saying, but Kirill Kaprizov is the real deal.



That's career @Enterprise hat trick No. 1! pic.twitter.com/ieqic2ZG80 — NHL (@NHL) March 13, 2021



Джаред Сперджен, капитан «Миннесоты»:

— Он очень терпелив при работе с шайбой и обладает отличным бросок, поэтому всегда представляет угрозу: он может либо отдать пас, либо бросить сам, а с его работой ногами вы не можете точно сказать, что он сделает. Сегодня он играл отлично.