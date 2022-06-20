«Я — не клоун. Лучше сказать: трудолюбивый и позитивный вратарь». Честное интервью Худобина

Вратарь «Далласа» — о своей травме и неудачах команды.

Для голкипера «Далласа» Антона Худобина сезон-2021/22 завершился досрочно из-за перенесенной в середине марта операции на бедре. Вратарь пропустил плей-офф, в котором «Старз» не прошли дальше первого раунда, уступив в семиматчевом триллере «Калгари». По ходу регулярки Худобин прочувствовал все прелести энхаэловской жизни: играл за «Даллас», проходил драфт отказов и отправлялся в фарм-клуб. В интервью «СЭ» Антон рассказал о насыщенном сезоне, плану по восстановлению после операции, вспомнил плей-офф-2020, сильные стороны «Тампы» и рассказал, что принесет КХЛ возвращение Александра Радулова.

Хуже всего — смотреть матчи с трибуны

— Посмотрел погоду в Красноярске. Жара сменяется дождями с ветром.

— Да, последние дни шли дожди, иногда с грозами. До того как я приехал сюда, была жара. Погода меняется, но мы же не сахарные, не растаем.

— Погода портит ваши планы?

— Особо нет. На программу по восстановлению погода не влияет. Если только захочется спустить на воду технику, но пока не до этого. Занимаюсь другими делами, времени не хватает.

— Сколько спорта в вашем распорядке дня?

— Практически нисколько. Только-только восстанавливаюсь. Мне недавно разрешили выйти на лед. В субботу просто покатался на коньках в полной экипировке. Как группа здоровья. А в зале выполняю специальные упражнения на ногу и для восстановления всего тела из-за того, что долгое время ничего не делал. Доходило до такого, что придерживался постельного режима.

— После постельного режима к активности хочется вернуться с повышенным желанием?

— Да. Даже когда мы занимались с тренером в «Далласе», мне не разрешали банально пробежаться. Просил их сделать нормальную тренировку, чтобы я почувствовал себя спортсменом. Они говорили, что надо некоторое время потерпеть.

— По льду соскучились?

— Конечно. Я не был на льду с конца февраля.

— Хочется вернуться к событиям, за которыми вы наблюдали с трибуны. Что помешало «Далласу» пройти первый раунд с «Калгари»?

— Мое мнение: в конце серии не хватило силенок. Февраль, март и половина апреля были сильно загружены играми. Так составили расписание. Считаю, что нам не хватило сил, но сложно рассуждать об этом с трибуны.

— С какими чувствами следили за плей-офф? Из-за перенесенной операции вы не могли помочь команде — и, наверное, переживали от этого еще больше.

— Это хуже всего. Сейчас только понял друзей, родителей и тех, кто за меня болеет. Тяжело смотреть матч с трибуны. Ты ничего не можешь сделать. Кажется, что надо открыться здесь, отдать пас сюда и бросить туда, но на льду не получится так подумать. На трибуне ты смотришь игру с другими эмоциями. Это тяжело и не сильно приятно.

— Общались с командой в плей-офф?

— За весь плей-офф видел парней два раза. Когда играли дома, я занимался отдельно на тренировочной арене. Когда играли на выезде, я оставался в Далласе.

— В 2020 году «Даллас» играл в финале Кубка Стэнли. Два года после этого не попадал в плей-офф или вылетал в первом раунде. Как команда переживала такие американские горки?

— Такое случается. Могу только рассуждать об этом. То мы играли, то не играли. Разлетелись по своим странам, потом нас собрали в одном городе. Сидели в гостинице, играли в хоккей через день, сдавали тесты. Потом нам дали буквально два месяца отпуска. Вернулись обратно в Даллас, и началось. Сначала вся команда сидела на карантине — отменили три или четыре игры. После этого случился снежный шторм — отменили еще два матча. А сезон был скоротечным. За короткое время проводили много матчей. Наверное, нам и не хватило сил на конец сезона, когда играли каждый день или через день. Этих очков нам и не хватило, чтобы запрыгнуть в плей-офф.

Антон Худобин. Фото Global Look Press

— Ожидали, что после вылета из плей-офф в клубе пойдут на серьезные перестановки? Недавно уволили главного тренера Рика Боунесса и всех помощников.

— В разных организациях происходят разные изменения. Меня удивило, что из «Бостона» уволили Брюса Кэссиди. Команда каждый сезон борется за плей-офф. Возможно, они начинают перестройку, не знаю. Некоторые клубы увольняют тренера после выхода в плей-офф или после проигрыша в финале. Все индивидуально. Я не генеральный менеджер, не сижу в офисе. От увольнения никто не застрахован. Произойти может все что угодно.

— При этом Боунесс помог команде дойти до финала в 2020 году. Каким вы запомнили этап работы с этим тренером?

— У нас были хорошие отношения. Сначала он работал помощником. Общались с ним по-другому. Когда его назначили главным тренером, стиль общения немного изменился. Но все было на позитиве.

— А в чем изменился стиль общения?

— Помощники всегда ближе к игрокам, чем главный тренер. Поясню. Все решения принимает главный тренер. Это все понимают. Когда хоккеиста не устраивает игровое время либо вратарь не выходит несколько матчей — все всегда винят главного тренера. Одни злятся, другие обижаются. А на помощников никто не обижается. Не они же определяют состав. Когда помощник становится главным, роли меняются. Привыкаешь к одному стилю общения и потом оперативно перестраиваешься к другому.

— Добрый полицейский становится злым полицейским?

— Можно сказать и так.

Трудолюбивый и позитивный вратарь

— Боунесс возглавил клуб по ходу сезона-2019/20 и вывел в финал. Редкий случай для тренера. Возможно, доверительные отношения и помогли сплотить команду?

— Безусловно. Начну с предыстории. Я был в финалах как третий вратарь с «Бостоном» в 2011 году, как второй вратарь с «Бостоном» в 2013-м и в 2020-м как первый номер «Далласа». В плей-офф преподносят разные фишки. Мы играли через день или каждый день. А жили, как все знают, в «пузыре». Не было физического общения с родными и близкими. Что сделал Боунесс? В клубе как-то нашли контакты родителей всех игроков. За день до каждого матча в восемь вечера мы проводили собрания. Каждый раз нам показывали видео с пожеланиями, записанные нашими родителями или женами. Передавали нам чувство семейности — что за нас болеют, нас любят и ждут дома. Это сильно сплотило коллектив. Плюс на нас не было никакого давления.

— Ваши родители тоже записывали напутственные слова?

— Да.

— Интересовались, как на них вышли из клуба?

— Узнал об этом только после сезона. В плей-офф спрашивал, но они говорили, что расскажут, когда я приеду домой. Не хотели выдавать секреты. В штабе работает русский тренер из Челябинска Станислав Туголуков. Он знал моих родителей и нашел их контакты. Дозвонился до родителей, попросил снять подбадривающее видео.

— Согласны, что плей-офф-2020 — самый крутой этап вашей карьеры?

— Это точно был один из самых запоминающихся моментов карьеры. Спасибо Господу за такой шанс. Надеюсь, что предоставит мне еще один.

— Вы делали невероятные сейвы, помогали команде в трудных матчах. Как удавалось держать высокий уровень на протяжении всего плей-офф?

— Плей-офф — другой ритм, но до этого я же тоже играл в хоккей. Все равно думал, что когда-нибудь сыграю в плей-офф основным вратарем. Я играл в плей-офф в Суперлиге, в АХЛ. Понимал, что это другой уровень. Это было интересно, азартно.

Антон Худобин. Фото Global Look Press

— Когда вратарь держит высокий уровень, часто говорят: он играет на кураже. Можно ли ваши подвиги объяснить только куражом?

— Нет. Не скажу, что все из-за куража или азарта. В некоторых матчах это было. Всю карьеру ты работаешь над собой, улучшаешь игровые навыки. Посмотрите на Василевского — что, у него третий год подряд кураж? Неправильно так говорить. Не думаю, что куража хватит на 15-20 игр.

— Многие ваши сейвы украшали хит-парады. Пересматривали их?

— Пересматривал. Иногда прошу тренера сделать нарезку моих отдельных игр, чтобы я вспомнил, что делал правильно, а что — нет. Просматриваю все игры. Анализирую, почему в одном моменте пропустил, а в другом — поймал. Необязательно смотрю крутые сейвы, которые крутят в хайлайтах.

— Почувствовали, что после серебряного плей-офф у вас прибавилось поклонников?

— Наверное, да. Сложно сказать. Как минимум стали чаще узнавать на улице в Далласе.

— Когда вбиваешь в русском YouTube «Антон Худобин», появляется первое видео с заголовком «Трудолюбивый Весельчак». Вы согласны с такой характеристикой?

— Не сказал бы, что я весельчак. Я же не клоун. Лучше сказать: трудолюбивый и позитивный вратарь. Наверное, автор придумал такое название по некоторым видео со мной или интервью, где я подшучивал или делал интересные движения. Мне нравится быть на позитиве. Ведь когда ты думаешь о плохом, станет только хуже, правильно?

На «Даллас» нет никаких обид

— Ваша цитата: «В 98 процентах случаев отношения с другими вратарями складываются без проблем». С Холтби и Эттингером вы быстро поладили?

— Да. Эттингер часто советовался со мной. С Холтби у нас нормальные отношения. Он просто тихий и скромный парень. Много не говорит. Может быть, мы с ним общались нечасто, но за себя скажу, что с обоими вратарями сложились хорошие рабочие отношения.

— Холтби спокоен в раздевалке или по жизни?

— Он по жизни тихий парень. Не скажу, что он замкнутый, — просто тихий и спокойный. Допустим, в самолете кто-то играет в карты, кто-то смотрит сериалы. Брэйден никогда не играл в карты — только смотрел в свой ноутбук.

— Руководство клуба объясняло вам, для чего пригласило в команду Холтби, когда у вас сложился тандем с Эттингером?

— Нет. И не думаю, что в каких-то клубах генменеджеры стали бы объяснять причины подписания игрока.

— Вам не привыкать конкурировать с сильными вратарями. Но ситуация в «Далласе» необычная, ведь кроме Холтби в команде есть молодой и перспективный Эттингер. Как на вас повлияла конкуренция?

— А в каких клубах у меня не было таких ситуаций? Где мне говорили, что Худобин — наш первый номер? Никогда такого не было, но тем не менее я играю. Конечно, я думал об этом. Но не зацикливался и не паниковал. Надо фокусироваться только на работе и собственной игре.

— Разве в подписанном контракте после выхода в финал Кубка Стэнли не было посыла, что в «Далласе» рассчитывают на вас как на основного вратаря?

— Скажем честно: когда я подписывал контракт, это были не деньги первого вратаря. В интервью генеральный менеджер Джим Нил говорил: «Худобин доказал, что может быть первым номером». Но лично мне не говорили, что на меня рассчитывают, что я буду железным номером один. Больше говорили про Эттингера.

Антон Худобин. Фото Global Look Press

— Обида осталась на руководство «Далласа» из-за этой ситуации?

— Ни в коем случае. У меня прекрасные отношения с Джимом Нилом. Всегда мог зайти к нему в кабинет и побеседовать на любые темы — от семьи до религии. Нет никаких обид. Он дал мне контракт, который я просил.

— Совсем недавно вы делали суперсейвы в финале Кубка Стэнли, а по ходу нынешнего сезона клуб отправлял вас в АХЛ. Что подумали, когда узнали, что придется ехать в фарм-клуб?

— Сначала я проходил драфт отказов. Надеялся, что кто-то меня заберет. Но предполагал, что могу поехать в АХЛ. Что же с этим сделать? Значит, у меня такой путь.

— Хоть какой-то позитив из этого можно вынести?

— В фарм-клубе я сыграл несколько матчей. Потом меня вызвали в первую команду. Провел два матча — и больше не играл из-за травмы. Позитив из сезона только в том, что я не опускал руки, старался делать все, что можно, но меня подвели травмы.

— Вы не просили обмена из «Далласа»?

— Мы разговаривали на эту тему.

— И к консенсусу не пришли?

— Как видите — нет.

— Агент предлагал конкретные варианты в других командах?

— Конкретно — нет. Могут быть только предположения, где есть места, скажем так. Чтобы обменять вратаря, надо оценить и его зарплату, и место под потолком, и какие вратари играют в другой команде. Предполагал, какие могут быть клубы, но конкретики не получил. Сейчас бессмысленно разговаривать об этом.

— Между вратарями не замечали косых взглядов из-за серьезной конкуренции?

— Какие косые взгляды? Это выбор тренера. Мы только выходим на лед и показываем свою игру. Почему я должен обижаться на Холтби, если тренер выбрал его? Почему Холтби должен обижаться на меня, если выбрали Худобина? Я считаю, что это неправильно.

Вышел на лед спустя три месяца после операции

— Восстановление после операции идет по графику?

— Сейчас, спустя три месяца, мне разрешили выйти на лед. Врачи строго-настрого запрещают выходить на лед после двух месяцев. Выждал три месяца — теперь начинаю тренироваться, готовиться к сезону и смотреть, как будет вести себя бедро.

— В обычной жизни не чувствуете дискомфорта?

— Сейчас нет. Чувствовал первое время. И скажу честно: меня это пугало. Сейчас ощущаю себя комфортно. Разговаривал с ребятами, кто делал аналогичные операции. Мне говорили, что через пару тренировок в зале все проходит.

— Почему пугало? Боялись, что не вернетесь к оптимальным кондициям?

— Нет. Страх был из-за долгого восстановления. Кажется, что уже все должно пройти, но чувствуешь себя все равно не очень. Хочется опередить события. Но после слов докторов и советов ребят понял, что нет смысла думать, что восстановление пройдет быстрее сроков.

— Врачи контролируют процесс восстановления?

— У меня полный контакт с врачом, который делал операцию в Нью-Йорке, и всеми тренерами. Реабилитацию я прохожу дома. Мне прислали полный отчет о силе обеих сторон ног, о проделанных работах и проведенной операции.

— Показатель силы прооперированной ноги отстает от нормы?

— В Далласе отставание было 15 процентов. В России на прошлой неделе сделал аналогичный тест. Мне сказали, что все хорошо — прооперированная нога не отстает. В некоторых моментах она даже сильнее. Врачи отмечают хороший прогресс.

«Вы еще увидите Радулова в лучшей форме»

— Видите ли вы себя в «Далласе» в следующем сезоне?

— Вижу. У меня действующий контракт. Готовлюсь играть за «Даллас».

— Задумывались о том, станет ли следующий сезон заключительным в вашей энхаэловской карьере?

— Не люблю загадывать так далеко. У меня еще год по контракту. Отработаю его — и посмотрим дальше.

— Вы говорили, что хотели бы собраться магнитогорской бандой 1986 года в «Металлурге», чтобы выиграть кубок. Такие планы сохраняются?

— Да, не отказываюсь от своих слов. Это одна из карьерных задумок. Было бы здорово собраться в «Магнитке» парнями нашего года и сыграть вместе. Может быть, этот сезон станет заключительным в наших карьерах. После чего мы пойдем на пенсию.

— Следите за тем, что происходит в «Металлурге»?

— Полностью смотрел плей-офф. Смотрел матчи по русскому телевидению, когда приезжал на процедуры.

— Как вам хоккей, который «Магнитка» показала в плей-офф?

— Играли круто, но обидно, конечно, уступить в финале с 3-1. Могу судить об этом только как зритель. Хоккей получился интересным и быстрым. Как сказал наш общий товарищ 1986 года, который играл в «Магнитке»: «Хоккей на встречных курсах».

— Был ли контакт с руководством «Металлурга» в нынешнем межсезонье?

— Нет, мы не общались.

— В КХЛ вернулся ваш партнер Александр Радулов. Вас удивило его решение приехать в Россию?

— Он сам сделал такой выбор. Если Александр решил вернуться в Россию, значит, на это были весомые причины. Возможно, это были лучшие условия по контракту, которые ему предлагали в межсезонье. Человек захотел вернуться в Россию — только рад, что он принял такое решение. Александр — шикарный игрок. Знаю его с 14 лет. Он точно добавит лиге зрелищности. И результат, конечно, тоже.

— Александр провел скомканный сезон. Сильно ли он переживал, когда не получалось забивать?

— Александр, как и любой хоккеист, переживал за свою игру. Конечно, волновался, иногда злился — но для этого есть я, чтобы его успокоить. Переживал, что что-то не получается, над чем надо еще поработать, чтобы улучшить игру.

Антон Худобин. Фото Global Look Press

— А над чем надо работать?

— Может быть, не хватило уверенности или игрового времени. Сложно рассуждать, чего не хватало полевому игроку. Возможно, его неправильно использовали или ушла уверенность из-за того, что не мог забить. Хотя моменты он создавал хорошие. Может быть, отвернулась удача. Но скажу так: Александра Радулова в лучшей форме вы еще увидите.

— Александр объяснил вам, почему не остался в НХЛ? Многие возрастные игроки остаются на минимальные контракты ради борьбы за Кубок Стэнли.

— Мы общались об этом, но личные вопросы вам лучше задать Александру. Он ответит, если захочет. Я некомпетентен раскрывать их. Мы обсуждали разные предложения о контрактах, о сроках, о деньгах. Мы долго знаем друг друга, но все личные вопросы — к Александру.

— Сейчас все внимание обращено к финалу Кубка Стэнли. Есть симпатии в серии?

— Нет. Обе команды заслужили финал. «Тампа» выиграла два кубка подряд и идет за третьим, что случалось в НХЛ очень давно. Победит сильнейший.

— Что все-таки особенного в «Тампе»?

— Сбалансированные четыре пятерки. Это заслуга главного тренера. Конечно, у них есть большие игроки: Кучеров, Стэмкос, Хедман, Сергачев, Василевский. Тренеры нашли баланс и используют их так, как надо, чтобы все четыре пятерки играли. Никогда не забуду, как мы проиграли финал в 2013 году. В третьем раунде встретились с «Питтсбургом» и потеряли одного игрока. Ему сломали ногу шайбой. Кусочек из пазла вылетел, и картинка не сложилась. Кусочек маленький, но картинки-то нет. А у «Тампы» есть и глубина состава, и четыре пятерки, которые могут забивать и выполнять грязную работу. Это самое важное в плей-офф.

— Рады за Валерия Ничушкина, что он нашел свою команду и играет в финале?

— Конечно. Валерий — молодец, показывает высокий уровень. Играет много, чуть ли не больше всех каждый матч.

— Что помогло ему обрести себя? Смена команды?

— Возможно. Валерий — физически крепкий парень с хорошим голевым чутьем. Он сменил команду, и его начали использовать по-другому. Стали больше доверять — пришла уверенность, верно? Смена команды точно пошла на пользу.