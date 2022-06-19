Василевский пропустил от «Колорадо» семь шайб. Насколько велика его вина в поражении «Тампы»?

Разбираем голы второго матча финала.

Андрей Василевский еще никогда не страдал в плей-офф НХЛ так, как прошлой ночью. Семь пропущенных шайб и 76 процентов отраженных бросков — настоящая катастрофа для одного из лучших вратарей лиги. Когда вообще такое было видано?

Необъяснимо, но факт: главный тренер «Тампы» Джон Купер не стал менять россиянина по ходу разгрома на ветерана Брайана Эллиотта и дал сполна прочувствовать на себе всю мощь нападения «Колорадо». «Я даже не думал о том, чтобы заменить Васи. Это лучший вратарь в мире. Это наш парень. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Даже если бы я так решил, не думаю, что он бы ушел со льда. Вот такой в нем дух соперничества, и поэтому он лучший», — невнятно попытался объяснить мотивы своего решения коуч «Молний».

Однако были ли у него реальные причины усадить Василевского, кроме как желание сохранить нервы своему первому номеру перед третьим матчем финала? Давайте еще раз посмотрим, какие шайбы влетели в ворота действующего чемпиона.

1-й гол — прекрасная передача Андре Бураковски под ворота Валерию Ничушкину, которому оставалось только жестко поставить клюшку под пас шведа и с метра расстрелять голкипера «Тампы». Кому здесь можно предъявить претензии, так это Яну Рутте, недоглядевшему за челябинским «малышом» на собственном пятачке.

2-й гол — ужасный провал четвертой тройки «Тампы» при попытке вернуть себе шайбу за чужими воротами. Непонятно, почему все трое нападающих гостей оказались в одной точке. Однако еще более необъяснимо, зачем вглубь зоны полетел опытнейший Райан Макдона, оставивший беднягу Эрика Чернака на растерзание Эндрю Кольяно и Джошу Мэнсону. Сыграть в клюшку Алексу Ньюхуку американец уже никак не успевал и в итоге ожидаемо привез быструю контратаку. Просто посмотрите, сколько у защитника «Колорадо» есть времени, чтобы прицелиться под блин Василевскому и натянуть кистевой бросок.

3-й гол — вновь отвратительная игра «Лайтнинг» на собственном пятаке. Однако здесь нужно отметить блестящий хоккейный IQ Микко Рантанена. Финн, кативший на ворота под достаточно острым углом, не стал шмалять «на все деньги», а грамотно выцеливал низом дальний щиток Василевского, от которого шайба и отскочила точно на крюк накатывавшемуся параллельным курсом Бураковски. И в этой ситуации двукратному обладателю Кубка Стэнли было просто нереально отразить бросок, кроме как перед собой. Куда больше вопросов должно быть к Энтони Сирелли, опекавшему шведа и давшему тому спокойно сыграть на добивании.

4-й гол — быстрый пас из-за ворот от Рантанена на «усы» Ничушкину и мгновенный бросок в «домик». Есть ощущение, что шайбу в момент броска Василевский не видел из-за потерявшегося на пятачке Стивена Стэмкоса и играл на рефлексах, которые в этот раз его подвели. Тут Биг Кэт просто не спас.

5-й гол — единственный, который однозначно можно повесить на парня с «Везиной». На замедленном повторе хорошо видно, как шайба после броска Даррена Хелма не очень сильно полетела на уровне ловушки, слегка подскочив от контакта с клюшкой Виктора Хедмана. Так что здесь Василевский вполне мог выручать своих защитников.

6-й гол — практически сделанная на ксероксе копия второй пропущенной шайбы. Вновь потеря на ровном месте в чужой зоне. Вновь мгновенная контратака «Колорадо» (правда, на этот раз в меньшинстве). Вновь выход «два в одного». И вновь убойный кистевой под блин от защитника хозяев. Ну и что делать, когда тебя так «шьют»?

7-й гол — абсолютная апатия «Тампы» при игре в меньшинстве. Только посмотрите, насколько быстро ходит шайба у «Колорадо» и насколько выхолощен Пьер-Эдуар Бельмар, который на одной ноге с протянутой клюшкой (и языком на плечах) «пытается помешать» Макару оформить дубль. И ждать, что психологически разобранный Василевский вытащит в упор бросок канадского гения, не приходится.

Что мы имеем на выходе? Голкипер «Тампы» стопроцентно виноват лишь в одной пропущенной шайбе, которая случилась в тот момент, когда матч для команды из Флориды был безнадежно потерян. Да, Василевский сегодня не спас и не был привычным мессией, способным в одиночку «красть» матчи для своей команды. Да, элитный голкипер обязан выручать там, где подавляющее число коллег стопроцентно этого не сделает. Однако давайте сами себе зададим вопрос: изменился бы результат второго матча, потащи парень из Уфы хотя бы в четырех из семи перечисленных моментов?