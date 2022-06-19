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Сегодня, 17:00

Василевский пропустил от «Колорадо» семь шайб. Насколько велика его вина в поражении «Тампы»?

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports
Разбираем голы второго матча финала.

Андрей Василевский еще никогда не страдал в плей-офф НХЛ так, как прошлой ночью. Семь пропущенных шайб и 76 процентов отраженных бросков — настоящая катастрофа для одного из лучших вратарей лиги. Когда вообще такое было видано?

Необъяснимо, но факт: главный тренер «Тампы» Джон Купер не стал менять россиянина по ходу разгрома на ветерана Брайана Эллиотта и дал сполна прочувствовать на себе всю мощь нападения «Колорадо». «Я даже не думал о том, чтобы заменить Васи. Это лучший вратарь в мире. Это наш парень. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Даже если бы я так решил, не думаю, что он бы ушел со льда. Вот такой в нем дух соперничества, и поэтому он лучший», — невнятно попытался объяснить мотивы своего решения коуч «Молний».

Валерий Ничушкин в&nbsp;матче с &laquo;Тампой&raquo;. Чемпион унижен. «Колорадо» издевался над Василевским как хотел, Ничушкин — снова среди героев

Однако были ли у него реальные причины усадить Василевского, кроме как желание сохранить нервы своему первому номеру перед третьим матчем финала? Давайте еще раз посмотрим, какие шайбы влетели в ворота действующего чемпиона.

1-й гол — прекрасная передача Андре Бураковски под ворота Валерию Ничушкину, которому оставалось только жестко поставить клюшку под пас шведа и с метра расстрелять голкипера «Тампы». Кому здесь можно предъявить претензии, так это Яну Рутте, недоглядевшему за челябинским «малышом» на собственном пятачке.

2-й гол — ужасный провал четвертой тройки «Тампы» при попытке вернуть себе шайбу за чужими воротами. Непонятно, почему все трое нападающих гостей оказались в одной точке. Однако еще более необъяснимо, зачем вглубь зоны полетел опытнейший Райан Макдона, оставивший беднягу Эрика Чернака на растерзание Эндрю Кольяно и Джошу Мэнсону. Сыграть в клюшку Алексу Ньюхуку американец уже никак не успевал и в итоге ожидаемо привез быструю контратаку. Просто посмотрите, сколько у защитника «Колорадо» есть времени, чтобы прицелиться под блин Василевскому и натянуть кистевой бросок.

3-й гол — вновь отвратительная игра «Лайтнинг» на собственном пятаке. Однако здесь нужно отметить блестящий хоккейный IQ Микко Рантанена. Финн, кативший на ворота под достаточно острым углом, не стал шмалять «на все деньги», а грамотно выцеливал низом дальний щиток Василевского, от которого шайба и отскочила точно на крюк накатывавшемуся параллельным курсом Бураковски. И в этой ситуации двукратному обладателю Кубка Стэнли было просто нереально отразить бросок, кроме как перед собой. Куда больше вопросов должно быть к Энтони Сирелли, опекавшему шведа и давшему тому спокойно сыграть на добивании.

4-й гол — быстрый пас из-за ворот от Рантанена на «усы» Ничушкину и мгновенный бросок в «домик». Есть ощущение, что шайбу в момент броска Василевский не видел из-за потерявшегося на пятачке Стивена Стэмкоса и играл на рефлексах, которые в этот раз его подвели. Тут Биг Кэт просто не спас.

5-й гол — единственный, который однозначно можно повесить на парня с «Везиной». На замедленном повторе хорошо видно, как шайба после броска Даррена Хелма не очень сильно полетела на уровне ловушки, слегка подскочив от контакта с клюшкой Виктора Хедмана. Так что здесь Василевский вполне мог выручать своих защитников.

6-й гол — практически сделанная на ксероксе копия второй пропущенной шайбы. Вновь потеря на ровном месте в чужой зоне. Вновь мгновенная контратака «Колорадо» (правда, на этот раз в меньшинстве). Вновь выход «два в одного». И вновь убойный кистевой под блин от защитника хозяев. Ну и что делать, когда тебя так «шьют»?

7-й гол — абсолютная апатия «Тампы» при игре в меньшинстве. Только посмотрите, насколько быстро ходит шайба у «Колорадо» и насколько выхолощен Пьер-Эдуар Бельмар, который на одной ноге с протянутой клюшкой (и языком на плечах) «пытается помешать» Макару оформить дубль. И ждать, что психологически разобранный Василевский вытащит в упор бросок канадского гения, не приходится.

Что мы имеем на выходе? Голкипер «Тампы» стопроцентно виноват лишь в одной пропущенной шайбе, которая случилась в тот момент, когда матч для команды из Флориды был безнадежно потерян. Да, Василевский сегодня не спас и не был привычным мессией, способным в одиночку «красть» матчи для своей команды. Да, элитный голкипер обязан выручать там, где подавляющее число коллег стопроцентно этого не сделает. Однако давайте сами себе зададим вопрос: изменился бы результат второго матча, потащи парень из Уфы хотя бы в четырех из семи перечисленных моментов?

Андрей Василевский (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
2
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
2 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
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23.06
19.06 03:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 7 : 0
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 16 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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