Василевский пропустил от «Колорадо» семь шайб. Насколько велика его вина в поражении «Тампы»?
Андрей Василевский еще никогда не страдал в плей-офф НХЛ так, как прошлой ночью. Семь пропущенных шайб и 76 процентов отраженных бросков — настоящая катастрофа для одного из лучших вратарей лиги. Когда вообще такое было видано?
Необъяснимо, но факт: главный тренер «Тампы» Джон Купер не стал менять россиянина по ходу разгрома на ветерана Брайана Эллиотта и дал сполна прочувствовать на себе всю мощь нападения «Колорадо». «Я даже не думал о том, чтобы заменить Васи. Это лучший вратарь в мире. Это наш парень. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Даже если бы я так решил, не думаю, что он бы ушел со льда. Вот такой в нем дух соперничества, и поэтому он лучший», — невнятно попытался объяснить мотивы своего решения коуч «Молний».
Однако были ли у него реальные причины усадить Василевского, кроме как желание сохранить нервы своему первому номеру перед третьим матчем финала? Давайте еще раз посмотрим, какие шайбы влетели в ворота действующего чемпиона.
1-й гол — прекрасная передача Андре Бураковски под ворота Валерию Ничушкину, которому оставалось только жестко поставить клюшку под пас шведа и с метра расстрелять голкипера «Тампы». Кому здесь можно предъявить претензии, так это Яну Рутте, недоглядевшему за челябинским «малышом» на собственном пятачке.
2-й гол — ужасный провал четвертой тройки «Тампы» при попытке вернуть себе шайбу за чужими воротами. Непонятно, почему все трое нападающих гостей оказались в одной точке. Однако еще более необъяснимо, зачем вглубь зоны полетел опытнейший Райан Макдона, оставивший беднягу Эрика Чернака на растерзание Эндрю Кольяно и Джошу Мэнсону. Сыграть в клюшку Алексу Ньюхуку американец уже никак не успевал и в итоге ожидаемо привез быструю контратаку. Просто посмотрите, сколько у защитника «Колорадо» есть времени, чтобы прицелиться под блин Василевскому и натянуть кистевой бросок.
3-й гол — вновь отвратительная игра «Лайтнинг» на собственном пятаке. Однако здесь нужно отметить блестящий хоккейный IQ Микко Рантанена. Финн, кативший на ворота под достаточно острым углом, не стал шмалять «на все деньги», а грамотно выцеливал низом дальний щиток Василевского, от которого шайба и отскочила точно на крюк накатывавшемуся параллельным курсом Бураковски. И в этой ситуации двукратному обладателю Кубка Стэнли было просто нереально отразить бросок, кроме как перед собой. Куда больше вопросов должно быть к Энтони Сирелли, опекавшему шведа и давшему тому спокойно сыграть на добивании.
4-й гол — быстрый пас из-за ворот от Рантанена на «усы» Ничушкину и мгновенный бросок в «домик». Есть ощущение, что шайбу в момент броска Василевский не видел из-за потерявшегося на пятачке Стивена Стэмкоса и играл на рефлексах, которые в этот раз его подвели. Тут Биг Кэт просто не спас.
5-й гол — единственный, который однозначно можно повесить на парня с «Везиной». На замедленном повторе хорошо видно, как шайба после броска Даррена Хелма не очень сильно полетела на уровне ловушки, слегка подскочив от контакта с клюшкой Виктора Хедмана. Так что здесь Василевский вполне мог выручать своих защитников.
6-й гол — практически сделанная на ксероксе копия второй пропущенной шайбы. Вновь потеря на ровном месте в чужой зоне. Вновь мгновенная контратака «Колорадо» (правда, на этот раз в меньшинстве). Вновь выход «два в одного». И вновь убойный кистевой под блин от защитника хозяев. Ну и что делать, когда тебя так «шьют»?
7-й гол — абсолютная апатия «Тампы» при игре в меньшинстве. Только посмотрите, насколько быстро ходит шайба у «Колорадо» и насколько выхолощен Пьер-Эдуар Бельмар, который на одной ноге с протянутой клюшкой (и языком на плечах) «пытается помешать» Макару оформить дубль. И ждать, что психологически разобранный Василевский вытащит в упор бросок канадского гения, не приходится.
Что мы имеем на выходе? Голкипер «Тампы» стопроцентно виноват лишь в одной пропущенной шайбе, которая случилась в тот момент, когда матч для команды из Флориды был безнадежно потерян. Да, Василевский сегодня не спас и не был привычным мессией, способным в одиночку «красть» матчи для своей команды. Да, элитный голкипер обязан выручать там, где подавляющее число коллег стопроцентно этого не сделает. Однако давайте сами себе зададим вопрос: изменился бы результат второго матча, потащи парень из Уфы хотя бы в четырех из семи перечисленных моментов?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|19.06
|03:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|7 : 0
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|16
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72