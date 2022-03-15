Худобину потребуется шесть месяцев на восстановление после операции
Российский голкипер «Далласа» перенес операцию на бедре
Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил, что российский голкипер Антон Худобин перенес операцию на бедре. На восстановление у игрока уйдет около шести месяцев, информирует пресс-служба клуба.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин принял участие в девяти матчах, отразив в них 87,9% бросков при коэффициенте надежности 3,63.
По ходу сезона клуб выставлял Худобина на драфт отказов и отправлял в фарм в АХЛ.
Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Питтсбург
|60
|36
|24
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|56
|24
|32
|56
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|59
|37
|22
|79
|4
|Бостон
|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|59
|16
|43
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|4
|Нэшвилл
|59
|34
|25
|72
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|60
|27
|33
|64
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|59
|19
|40
|42
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|61
|32
|29
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|62
|27
|35
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
Результаты / календарь
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20.03
|15.03
|02:30
|
Оттава – Аризона
|3 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
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