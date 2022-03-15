Худобину потребуется шесть месяцев на восстановление после операции

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил, что российский голкипер Антон Худобин перенес операцию на бедре. На восстановление у игрока уйдет около шести месяцев, информирует пресс-служба клуба.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин принял участие в девяти матчах, отразив в них 87,9% бросков при коэффициенте надежности 3,63.

По ходу сезона клуб выставлял Худобина на драфт отказов и отправлял в фарм в АХЛ.

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.