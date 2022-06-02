Радулов уже не тот. Но он все еще может быть звездой КХЛ

Разобрали плюсы и минусы трансфера Александра Радулова в «Ак Барс».

Возвращение Александра Радулова в Уфу, где его до сегодняшнего дня обожали как родного и были готовы носить на руках, могло красиво закольцевать историю. Но руководство «Салавата Юлаева» ввязываться в гонку вооружений почему-то не стало. Легендарный форвард согласовал контракт с «Ак Барсом», злейшим врагом уфимской команды.

Эмоции во время и без того горячего «Зеленого дерби» теперь будут кипеть в разы сильнее. Сюжет в воображении рисуется великолепный. Для журналистов и болельщиков шекспировские страсти всегда идут в плюс. Радулов был и остается персонажем, которого от всего сердца любят свои и терпеть не могут чужие.

В спортивном плане он еще способен дать огня, несмотря на слабый сезон в «Далласе». Разница в уровне двух лиг очевидна, поэтому запас мастерства позволит нападающему быть эффективным даже в свои «36 плюс».

Приходит на ум пример с финским центрфорвардом Йори Лехтерей, который не всегда попадал в четвертое звено «Филадельфии» и казался безнадежным пассажиром, еле таскающим ноги. Однако после приезда в КХЛ ему, растерявшему почти все скоростные качества, удалось провести три солидных сезона в СКА и «Спартаке».

Радулов чуть постарше Лехтери, но ранее никогда не отбывал номер и на каждый матч выходил с желанием. Он — из породы настоящих спортсменов, которых бесит даже проигрыш в двусторонке и нереализованный буллит на тренировке.

От мысли, что приезд ветерана превратится в безусловный триумф, отводят несколько факторов. Взаимоотношения буйного по натуре форварда с Олегом Знарком прошли несколько стадий, в которых уважение и ненависть плотно переплелись. Глубоко сомневаюсь, что Радулов за годы выступлений в НХЛ изменил своей натуре и превратился в паиньку. Нет, он по-прежнему способен взорваться, если ему что-то внезапно не понравится.

Сложно поверить, что нападающий в своем нынешнем состоянии станет ключевым фактором для «Ак Барса» в борьбе за титул. Можно ли с таким набором «пенсионеров» замахнуться на Кубок Гагарина — огромный вопрос. Ветераны на ведущих ролях полезны, но не в таких количествах. Как будут делить лидерские места внутри команды Радулов, Шипачев, Бурмистров, Войнов, Кагарлицкий? Это может стать огромной проблемой.

Чаще всего человеческая память сохраняет о прошлом приятные воспоминания. Совсем как первый поцелуй с любимой девушкой в далекой юности. Радулов — легенда КХЛ, навсегда вошедший в ее историю своей неистовой, яркой и результативной игрой. Однако надо быть готовыми к тому, что сейчас он будет другим. Бешеная энергетика у него постепенно уходит. Без этого компонента Радулов перестает быть уникальным.

Первая любовь, снова встреченная на жизненном пути спустя многие годы, уже не вызывает прежних чувств. Беззаботная молодость давно ушла, на лице появились морщины, к фигуре добавились лишние килограммы, в волосах стала пробиваться седина, и бурный темперамент проявляется все реже. Тем не менее теплые чувства этот человек вызвать еще может. Радулов никогда не был равнодушным и всегда вызывал эмоции. Возможно, это и нужно «Ак Барсу», если удастся направить форварда в нужном направлении.