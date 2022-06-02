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Сегодня, 00:10

Радулов уже не тот. Но он все еще может быть звездой КХЛ

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Радулов.
Фото USA Today Sports
Разобрали плюсы и минусы трансфера Александра Радулова в «Ак Барс».

Возвращение Александра Радулова в Уфу, где его до сегодняшнего дня обожали как родного и были готовы носить на руках, могло красиво закольцевать историю. Но руководство «Салавата Юлаева» ввязываться в гонку вооружений почему-то не стало. Легендарный форвард согласовал контракт с «Ак Барсом», злейшим врагом уфимской команды.

Эмоции во время и без того горячего «Зеленого дерби» теперь будут кипеть в разы сильнее. Сюжет в воображении рисуется великолепный. Для журналистов и болельщиков шекспировские страсти всегда идут в плюс. Радулов был и остается персонажем, которого от всего сердца любят свои и терпеть не могут чужие.

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В спортивном плане он еще способен дать огня, несмотря на слабый сезон в «Далласе». Разница в уровне двух лиг очевидна, поэтому запас мастерства позволит нападающему быть эффективным даже в свои «36 плюс».

Приходит на ум пример с финским центрфорвардом Йори Лехтерей, который не всегда попадал в четвертое звено «Филадельфии» и казался безнадежным пассажиром, еле таскающим ноги. Однако после приезда в КХЛ ему, растерявшему почти все скоростные качества, удалось провести три солидных сезона в СКА и «Спартаке».

Радулов чуть постарше Лехтери, но ранее никогда не отбывал номер и на каждый матч выходил с желанием. Он — из породы настоящих спортсменов, которых бесит даже проигрыш в двусторонке и нереализованный буллит на тренировке.

От мысли, что приезд ветерана превратится в безусловный триумф, отводят несколько факторов. Взаимоотношения буйного по натуре форварда с Олегом Знарком прошли несколько стадий, в которых уважение и ненависть плотно переплелись. Глубоко сомневаюсь, что Радулов за годы выступлений в НХЛ изменил своей натуре и превратился в паиньку. Нет, он по-прежнему способен взорваться, если ему что-то внезапно не понравится.

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Сложно поверить, что нападающий в своем нынешнем состоянии станет ключевым фактором для «Ак Барса» в борьбе за титул. Можно ли с таким набором «пенсионеров» замахнуться на Кубок Гагарина — огромный вопрос. Ветераны на ведущих ролях полезны, но не в таких количествах. Как будут делить лидерские места внутри команды Радулов, Шипачев, Бурмистров, Войнов, Кагарлицкий? Это может стать огромной проблемой.

Чаще всего человеческая память сохраняет о прошлом приятные воспоминания. Совсем как первый поцелуй с любимой девушкой в далекой юности. Радулов — легенда КХЛ, навсегда вошедший в ее историю своей неистовой, яркой и результативной игрой. Однако надо быть готовыми к тому, что сейчас он будет другим. Бешеная энергетика у него постепенно уходит. Без этого компонента Радулов перестает быть уникальным.

Первая любовь, снова встреченная на жизненном пути спустя многие годы, уже не вызывает прежних чувств. Беззаботная молодость давно ушла, на лице появились морщины, к фигуре добавились лишние килограммы, в волосах стала пробиваться седина, и бурный темперамент проявляется все реже. Тем не менее теплые чувства этот человек вызвать еще может. Радулов никогда не был равнодушным и всегда вызывал эмоции. Возможно, это и нужно «Ак Барсу», если удастся направить форварда в нужном направлении.

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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