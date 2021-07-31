Двукратный чемпион «Тампа» не удержал основу и набрал стариков, чемпион-2019 затеял перестройку

Главные сделки рынка свободных агентов НХЛ, не считая переходов россиян.

Дуги Хэмилтон

«Нью-Джерси» — защитник, 9 млн долларов / 7 лет

— Для себя я пытался найти то, что сделает меня счастливым. Место, где я был бы счастлив в самых разных ситуациях. Я думаю, что это было самым главным для меня. Я пытался изучить, какие факторы сделали бы меня счастливым, — сказал после подписания «контракта жизни» Дуги Хэмилтон и, как в сериале «Во все тяжкие», прилег на палеты с деньгами.

Понять желание бывшей звезды «Каролины» и одного из лучших защитников лиги отказаться от продолжения карьеры в команде-претенденте и обеспечить безбедное будущее можно. Тем более глядя на то, сколько отсыпали в «Колорадо» вчерашнему тинейджеру Кэйлу Макару. Побороться за Кубок Стэнли «Нью-Джерси» с его талантливым, но пока еще сырым нападением и совершенно непонятной защитой, само собой, в ближайшие несколько лет будет нереально. Но, во-первых, от проекта Тома Фитцджеральда не веет безнадегой — как минимум потому, что в последние пару лет клуб оброс крутой молодежью, которая в будущем должна выстрелить, а под потолком есть пространство размером в 20 миллионов. А во-вторых, канадец в том возрасте, когда он еще может подождать окончания затянувшейся перестройки «Дьяволов».

Отрицать тот факт, что Хэмилтон — топовый защитник с оставшимся местом для роста, глупо. Можно найти кучу показателей продвинутой статистики, включая излюбленные в Северной Америке корси и фенвик, по которым Дуги входит в топ-5 защитников лиги. Тем не менее, даже учитывая это, его 9 миллионов за сезон выглядят слишком жирно. И оправдать цифры в контракте Фитцджеральд может, задав всего один встречный вопрос — а как по-другому можно было заманить в Нью-Джерси одного из самых желаемых свободных агентов?

Филлип Грубауэр

«Сиэтл» — вратарь, 5,9 млн долларов / 6 лет

13 июля: Филипп Грубауэр заявляет, что стопроцентно хочет остаться в «Колорадо». 28 июля: он же подписывает шестилетний контракт с «Сиэтлом», у которого есть сносная вратарская бригада. Казалось, в этой ситуации боссу «Лавин» Джо Сакику впору было напевать строчки из небезызвестной песни Михаила Круга. Но по большому счету немец, три года назад выживший из клуба Семена Варламова, — не тот голкипер, из-за ухода которого стоит сокрушаться.

В прошедшем сезоне Грубауэр был достаточно стабилен в регулярке и доигрался до номинации на «Везину», но в решающей серии с «Вегасом» если не «поплыл», то точно не стал для «Эвеланш» спасательным кругом. Поэтому есть большие сомнения, что новичок «Сиэтла» получил честные деньги от Рона Фрэнсиса, откровенно прокатившего с местом стартера недавнего сменщика Сергея Бобровского Криса Дриджера. Зачем босс «Кракенов» отказался от вполне добротного и дешевого тандема Дриджер — Ванечек и взял немецкого рвача, понимают немногие.

Джейден Шварц

«Сиэтл» — левый нападающий, 5,5 млн долларов / 5 лет

После десяти лет в Миссури и победы в Кубке Стэнли в отношениях Шварца и «Сент-Луиса» появился неприятный холодок, который постепенно вел к чему-то не совсем хорошему. В прошедшей регулярке главный старожил «Блюзменов» лишился ассистентской нашивки, резко сдал, а в плей-офф и вовсе провалился, ни набрав ни одного очка и уйдя в «минус». И потому расставание «музыкантов» с еще одним значимым игроком в своей истории не выглядит неожиданным.

Как утверждает инсайдер Пьер Лебрюн, «Сиэтл» начал вести переговоры с Джейденом еще 21 июля, когда стало понятно, что «Сент-Луис» не будет защищать его на драфте расширения. Но тогда новичок лиги решил забрать у «Блюзменов» 24-летнего защитника Винса Данна, находившегося в статусе ограниченно свободного агента, и вернулся к обсуждению сделки со Шварцем уже ближе к открытию рынка, поняв, что развод хоккеиста и предыдущего клуба — свершившийся факт.

Списывать классного двухстороннего нападающего в 29 лет после одного слабого сезона — моветон. Сейчас большинство американских журналистов сходятся во мнении, что даже в нынешнем состоянии американец заслуживает кэпхит в 5,5 миллиона. Тем более что в «Сиэтле» видят в нем потенциального лидера и надеются, что смогут перезагрузить его. Смущает лишь то, что эти деньги Шварц будет получать на протяжении пяти лет. Поэтому, если он так и не выйдет из штопора, Фрэнсису обязательно зададут соответствующие вопросы.

Кори Перри

«Тампа-Бэй» — правый нападающий, 1 млн долларов / 2 года

Этим летом генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа оказался в положении, когда ему пришлось отказываться от целого ряда важных игроков. Нет, «тампагеддона», который уже около шести лет предрекают команде из Флориды, и вынужденного выселения кого-то из звезд не произошло. Но лишиться несущих конструкций в лице Янни Гурда, Блэйка Коулмэна и Тайлера Джонсона все же пришлось. И в ситуации, когда с переполненной платежкой необходимо перестраивать нижние звенья без ощутимой потери в качестве, изворотливый франкофон решил, что единственный путь к выживанию — это дешевые и по-прежнему молодые душой ветеранчики, которые готовы играть за копейки ради возможности потолкаться за чашку на старость лет.

В первый день работы рынка босс «Молнии» забрал 36-летнего французского ролевика Пьера-Эдуара Белльмара, последние два сезона цементировавшего четвертое звено и меньшинство «Колорадо». А днем позже подписал его одногодка Кори Перри, который второй чемпионат подряд останавливается в шаге от второго Кубка Стэнли в своей карьере.

Если биологические часы Перри не начнут тикать быстрее, «Тампа» получит в нижние тройки пусть и не самого динамичного, но характерного и мастеровитого деда с опцией игры в топ-6. Глядя на то, как член Тройного клуба влиял на «Монреаль» в прошлом сезоне, он вполне сможет при необходимости залатать дыры в двух первых звеньях или спецбригадах.

Брэндон Саад

«Сент-Луис» — левый нападающий, 4,5 млн долларов / 5 лет

Как только рынок открылся, Джо Сакик вынужден был сообщить болельщикам «Колорадо» то, что все и так должны были понимать: из-за тяжких переговоров с Габриэлем Ландескугом у «Эвеланш» слишком мало места под потолком и клуб не в состоянии продлить Брэндона Саада. 28-летний вингер, который прошлым летом переехал из Чикаго в Денвер в обмен на Никиту Задорова и Антона Линдхольма, в регулярке за «Лавин» не звездил, но ярко пошумел в плей-офф, забив семь голов в десяти матчах, и попал в wish-лист фанатов. Правда, разумеется, уместить обоих в платежке было нереально.

Зато деньги на вполне вменяемый контракт Брэндону нашлись у «Сент-Луиса», который в первый день рынка не совершил ни одной сделки. После отказа от чуть более возрастного Майка Хоффмана, ухода в «Сиэтл» Джейдена Шварца и ссоры с Владимиром Тарасенко, которого североамериканские журналисты уже перестали считать за игрока «Музыкантов», клуб из Миссури спокойно выписал 4,5 миллиона лучшему из доступных на рынке крайних нападающих. И вполне возможно, что именно он залетит в первую тройку к Райану О'Райли и Дэвиду Перрону. Учитывая, что Саад приходит на место Шварца и будет получать на 1 миллион меньше, подписание вполне удачное.

Зак Хайман

«Эдмонтон» — 5,5 млн долларов / 7 лет

Не так давно Дом Лусчищин из The Athletic назвал контракт Хаймана с «Эдмонтона» одним из лучших в это трансферное окно, а самого нападающего — идеальным «третьим колесом» для звездных партнеров, поставив его в один ряд с Джастином Уильямсом, Патриком Шарпом, и Крисом Куницем. И это действительно так. За шесть лет в родной команде уроженец Торонто показал, что может приносить пользу, к каким бы партнерам его ни закинули, и, засучив рукава, стабильно вывозить всю сброшенную на него чернуху. Будь у богемных селебрити «Мэйпл Лифс» хоть треть характера и рабочей этики Хаймана, плей-офф не заканчивался для них в первом раунде из года в год.

Самый стильный человек во всем Онтарио и генменеджер «Листьев» Кайл Дубас не скрывал, что хочет сохранить вингера, но дать ему заслуженное повышение объективно не может. Конкурировать с Кеном Холландом из «Эдмонтона», который долго мечтал о подобном подспорье для Макдэвида, оказалось нереально. И, переезжая в «Ойлерз», Хайман ничего не теряет. В матчах на вылет «Нефтяники» заходят так же «далеко», как и «Торонто». Его игровые опции и место в командой иерархии не изменятся. Только платить за них отныне Хайману будут в два раза больше.

Тони Деанджело

«Каролина» — защитник, 1 млн долларов / 1 год

Когда Тони Деанджело в начале сезона настроил против себя раздевалку «Рейнджерс» и мгновенно превратился в главного засранца лиги, казалось, что он больше никогда не найдет работу в НХЛ. Как в североамериканском спорте работает «культура отмены», мы уже поняли на примерах Майка Бэбкока и Билла Питерса. Чтобы свести с себя позорное клеймо, нужно либо поменять общественное сознание, либо, как в случае с Логаном Майлу, найти своего Марка Бержевена, который не побоится поплыть против течения.

Человеком, решившим «вписаться» за 25-летнего американца и поручиться за его исправление, стал Дон Уоделл из «Каролины». По сути, подписывая на смешные деньги защитника, способного рулить большинством на чужой синей линии и набирать больше 50 очков за сезон, он ничего не теряет. Если Деанджело вернется на уровень третьего сезона в «Рейнджерс», «Ураганы» получат элитного разыгрывающего защитника и следующим летом вправе будут просить у Тони солидную скидку за реабилитацию. Если нет — забрасывать камнями менеджера будут только особо одаренные экземпляры, которые после подписания грозят отказаться от покупки сезонных абонементов. И да, исключать вероятность того, что Деанджело не доедет до Роли даже с контрактом на руках, нельзя — недовольство фанатов вполне может повторно «отменить» неугодного для них хоккеиста.

Филлип Дано

«Лос-Анджелес» — центральный нападающий, 5,5 млн / 6 лет

В прошедшей регулярке «Кингз» столкнулась с очень простой проблемой — за спиной у двужильного Анже Копитара не оказалось вменяемого второго центра. Выменянный у «Рейнджерс» Лиас Андерссон никак не может считаться стабильным игроком НХЛ и пока куда ближе к позорному званию «баст», чем к регулярному месту в основе. Второй номер драфта, двухметровый канадец Куинтон Байфилд, временами терялся даже в АХЛ и пока не готов определять игру второй тройки. Алекс Тюркотт и Акил Томас, по мнению Тодда Маклеллана, еще не доросли до НХЛ. А 36-летний Джастин Картер в какой-то момент напомнил, что он уже не может на своей горбушке тащить целую пятерку, и по ходу сезона очень удачно слинял в «Питтсбург». Вот и получилось, что у «Королей» был неугасающий словенец, а за ним — выжженная земля. Поэтому первостепенной задачей Роба Блэйка этим летом было найти нового помощника для Копитара.

Свой выбор генменеджер «Кингс» остановил на бывшем нападающем «Монреаля» 28-летнем канадце Филлипе Дано, для которого прошлый сезон выдался крайне противоречивым. С одной стороны, он был дико полезен (а в плей-офф просто роскошен) в обороне и подыгрыше, хорош на точке и стал одним из номинантов на «Селке Трофи». С другой — в прорывной для «Канадиенс» сезон у него стала проседать статистика, и, по слухам, тренерский штаб накаляла его низкая продуктивность в чужой зоне. Во многом именно из-за этого Марк Бержевен отказался давать ему длинный контракт с желаемой зарплатой в 5,5 млн за сезон. Не помогла франкофону даже национальная принадлежность, к которой так трепетно относятся в клубе.

А вот в Калифорнии рассчитывают, что Филлип в ближайшие пару лет закроет проблемное место во второй тройке и спустится ниже, только когда до топ-6 дорастет Куинтон Байфилд. По крайней мере, менеджерская связка Блэйка с президентом Люком Робитайлом в идеале в будущем хочет видеть именно такой расклад. Переплатили ли они? Возможно. Но по-другому заинтересовать одного из лучших НСА было нереально.

Блэйк Коулмэн

«Калгари» — левый нападающий, 4,9 млн долларов / 6 лет

Члена разлучившегося недавно лучшего третьего звена в НХЛ провожают из Флориды со слезами на глазах. После того как в феврале 2020-го Брисбуа отдал за Коулмэна «Нью-Джерси» выпускника первого раунда Нолана Фута и первый пик, некоторые болельщики говорили, что канадский менеджер торгует будущим. Но когда Блэйк как влитой залетел в выматывающее все живое сочетание к Барклаю Гудро и Яни Гурду, скептикам пришлось либо признавать гениальность ученика Айзермана, либо переобуваться в воздухе. Вместе с ними Коулмэн забивал невероятно важные шайбы, убивал меньшинство, выходил пластаться в концовках, грыз лидеров соперника, делал все чернуху, которую просили тренеры. И терять сразу всю клещеподобную троицу «Молниям» невероятно больно.

Как бы 29-летний американец за полтора года ни проникся чемпионской атмосферой и мягким тропическим климатом, в этом возрасте ему и его семье нужна стабильность, которую фронт-офис «Болтс» со своими проблемами с платежкой при всем желании дать не может. Еще до открытия рынка Коулмэн дал всем понять, что покидает Тампу.

— Это было захватывающее время для нас. Но это также шок для всей системы. Когда у вас есть неизвестность и пара маленьких детей, то вы просто хотите понять, как будет выглядеть следующая глава жизни, — печально констатировал нападающий после второго чемпионства с «Лайтнинг».

В последние три сезона Коулмэн получал по контракту всего 1,8 миллиона долларов и после двух мощных сезонов в пиковом для форварда возрасте справедливо мог рассчитывать на качественное повышение оклада. Этим летом им интересовалось около десяти команд, и изначально главным претендентом на двукратного обладателя Кубка Стэнли называли «Даллас» — все дело в том, что Блэйк родился в местном городке Плейно и сейчас достраивает там собственный дом. Однако в итоге он решил бросить сумки в холодной Альберте и подписать контракт с «Калгари», который выдал ему жирный шестилетний контракт с кэпхитом в почти 5 миллионов долларов. И теперь его ждет не просто место в топ-6 и солидная финансовая подушка для будущего, но и аморфная команда без реальных шансов на чемпионство в ближайшие несколько лет. Впрочем, свои кубки Коулмэн уже взял, а значит, может позволить себе без угрызений совести делать деньги.