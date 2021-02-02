Грандиозный скандал в НХЛ: американский талант наехал на российского вратаря, получил по лицу от партнера и теперь рискует стать изгоем

Тони Деанджело подрался с Александром Георгиевым, достал всех и может больше не сыграть в НХЛ

Подносчик снарядов для Панарина

В прошлом сезоне 25-летний американец Тони Деанджело вместе с Артемием Панариным, Каапо Какко и Микой Зибанежадом был одним из столпов, вокруг которых генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон планировал строить чемпионскую команду. Четыре года назад бывший проспект «Тампы», на которого Стив Айзерман в 2014-м потратил выбор в первом раунде, транзитом через проблемную «Аризону» оказался в Нью-Йорке и неожиданно для многих стал одним из лучших пакмуверов лиги. Тогда ради праворукого защитника Гортону пришлось отдать «Койотис» качественного центра третьей тройки Дерека Степана и финского голкипера Антти Раанту, но в результате «Рейнджерс» не зря пожертвовали достаточно ценными активами.

На перспективы Деанджело многие смотрели скептически, но в итоге американец по ходу первых трех сезонов стабильно прогрессировал, а в прошлой регулярке с 53 очками стал третьим бомбардиром команды и четвертым защитником НХЛ по результативности. Выше него — только Эрик Карлссон, Виктор Хедман и Роман Йоси. Качественный разыгрывающий защитник, обожающий возиться с шайбой, нередко забывал о своих прямых обязанностях, но компенсировал все минусы роскошной игрой у чужих ворот и вместе с Панариным был незаменим в большинстве «Рейнджерс».

Прошлым летом у Деанджело наконец-то закончился контракт новичка. Осенью Тони достаточно долго не мог договориться с «Рейнджерс» о новом мостике, но в конце концов ударил по рукам с клубом, подписав новое двухлетнее соглашение с кэпхитом в 4,8 миллиона долларов, и не стал доводить дело до арбитража. Только вряд ли в октябре кто-то мог подумать, что прошлогодний хедлайнер команды Дэвида Куинна и один из главных подносчиков снарядов для Панарина в большинстве спустя месяц после начала регулярки отправится на драфт отказов.

Конфликт с Георгиевым

Уже с начала нового сезона Деанджело не был похож на себя образца прошлого года и в первых шести матчах был чуть ли не худшим игроком «Рейнджерс»: всего одна результативная передача, ужасный показатель полезности «минус 6» и три грубых голевых ошибки — не этого ждешь от одного самых ярких защитников лиги. Однако Гортон запульнул развалившегося американца на уэйвер не из-за кошмарного хоккея, а из-за натянутых отношений с партнерами по команде и драки с российским голкипером «синерубашечников» Александром Георгиевым, ставшей, видимо, последней каплей для босса ньюйоркцев.

По информации корреспондента The Athletic Рика Карпинелло, конфликт с Георгиевым произошел после домашнего матча с «Питтсбургом» (4:5 ОТ). Всему виной пропущенная шайба в овертайме, которая была заброшена, когда Деанджело с Панариным и Зибанежадом переиграли смену и, наевшись, оказались заперты в своей зоне. Спасти «Рейнджерс» после хлесткого броска Кросби российский голкипер не сумел, но примечателен другой момент — за несколько секунд до пропущенной шайбы Деанджело и Георгиев одновременно устремились к шайбе за своими воротами и из-за собственной неразберихи позволили «Пенс» сохранить контроль. Вероятно, причиной недовольства Тони стало как раз решение Георгиева сыграть клюшкой, из-за которого «Рейнджерс» не только вновь потеряли шайбу, но и не смогли сменить свою тройку. Забавно только то, что четыре из пяти голов в ворота россиянина были забиты, когда Деанджело находился на льду.

Here's the miscommunication between DeAngelo and Georgiev from last night's overtime + the Penguins' game-winning goal that he was on the ice for #NYR pic.twitter.com/KhlJJPtrL8 — Shayna (@hayyyshayyy) January 31, 2021

Сразу несколько североамериканских источников сообщают, что перепалка между россиянином и американцем случилась уже в тоннеле по пути в раздевалку, но ее быстро погасили партнеры. Но по информации журналиста Дэвида Шапиро, через несколько минут беседа на повышенных тонах продолжилась. Уже за закрытыми дверями за Георгиева вписались даже не Панарин или Павел Бучневич, а американец Крис Крайдер, решивший успокоить Деанджело кулаками. На следующий день боссы «Рейнджеров» сначала решили отстранить россиянина от тренировок, но в итоге посчитали, что конфликт спровоцировал именно Тони и разрядить атмосферу в команде можно только путем расставания с зачинщиком.

«Как вы знаете, всегда есть слухи. Я не собираюсь разбираться со ними. И я говорю не только об одном происшествии. Дело не в этом. Это часть бизнеса. Мы приняли такое решение. Вы всегда сидите и оцениваете свою организацию. Мы это и сделали. Посмотрим, как это закончится. Я не хочу вдаваться в подробности. Возможно, через 24 часа мы сможем уточнить обстоятельства и по-другому разрешить ситуацию», — именно так по горячим следам прокомментировал скандал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Фанат Трампа

О непростом характере Деанджело и репутации парня без царя в голове в команде с Бродвея знали еще задолго до этого инцидента. Будучи юниором, он дважды получал дисквалификацию в лиге Онтарио с необычными формулировками «за нарушение политики лиги в сфере харрасмента» и «нарушение политики разнообразия». Был небольшой «залет» у Тони и во время пребывания в «Аризоне» — тогда бан ему прилетел за «унижение должностного лица». А не так давно люди из офиса «Рейнджерс» несколько раз предъявляли претензии к своему защитнику за оскорбительные посты в Твиттере. Деанджело вдобавок ко всем другим грехам оказался диким фанатом Дональда Трампа и в знак солидарности удалил свой аккаунт в соцсети после того, как бывший президент США был забанен в Твиттере.

Однако из Твиттера защитник «Рейнджерс» не ушел — болельщики уличили его в создании фейкового аккаунта, с которого он с пеной у рта воевал со своими хейтерами, критиковал партнеров и заявлял, что совсем скоро его заберут с драфта отказов.

Nah Tony's getting claimed tomorrow You can bet on that. — NYRFan (@NYRFan92360244) February 1, 2021

Только, несмотря на весь оптимизм Тони, никто не стал забирать его с уэйвера — репутацию и командную химию в НХЛ ценят куда больше, чем молодых талантливых хоккеистов, если речь не о суперзвездах. «Рейнджерс» не намерены амнистировать своего прошлогоднего лидера и за них он уже точно не сыграет. Не пугает Гортона и Куинна даже то, что они не смогут найти равноценную замену своему интернет-бойцу. Прямо сейчас в составе «Рейнджерс» осталось только два праворуких защитника — Джейкоб Труба, который теперь будет на своей горбушке практически в одиночку тащить оборону, и постепенно прибавляющий Адам Фокс. Немного поправить ситуацию на дефицитной позиции должен 20-летний швед Нильс Лундквист, выбранный два года назад в первом раунде, но прилететь в Нью-Йорк однофамилец короля Хенрика сможет только после завершения сезона в Европе.

Энхаэловский штрафбат

«Рейнджерс» могли бы отправить Деанджело в «Хартфорд», который совсем скоро начнет сезон в АХЛ. Если Гортон решится на этот шаг, то сумеет снизить его кэпхит на 1,075 миллиона, однако даже если «Рейнджерс» не будут выкупать контракт защитника и спустят его в фарм, то 3.725 миллиона «мертвых» денег по-прежнему будут учитываться под потолком зарплат. Осложняется все и тем, что в платежке и без того висят выкупленные контракты Кевина Шаттенкирка и Хенрика Лундквиста на 13 миллионов — цифра колоссальная. Только есть ли смысл держать игрока проблемного игрока уровня НХЛ в фарме и тем самым разлагать атмосферу в команде проспектов?

Уже сейчас североамериканские болельщики отправляют Деанджело в энхаэловский штрафбат к Брендану Лайпсику, Биллу Питерсу и Вячеславу Войнову. Так КХЛ этой весной может оказаться для американца единственным возможным вариантом продолжения карьеры.