Шансы на мечту тают на глазах. За океаном россиян начали отправлять в АХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

В фарм-клуб

Григорий Денисенко начнет новый сезон в фарм-клубе «Флориды». Во время тренировочного лагеря было видно, что за нападающим наблюдают, дают шансы и возможности. Выпускали в первом звене в выставочном матче, доброжелательно подсказывали. Но руководство и тренеры клуба ни разу не получили отдачу от Григория. Дурака он не валял, но и из штанов не выпрыгивал, доказывая, что он обязательно должен играть в НХЛ.

Трудно назвать какую-то одну причину решения клуба. Пожалуй, он все делает невпопад, но хоккейные тренеры дали бы больше характеристик, только в Северной Америке это не принято. Было видно, что за время, прошедшее после отъезда, Денисенко не поменял своей философии. Он, как и в последний год в России, считает, что его талант настолько безусловен, что не нуждается ни в каких доказательствах. В Ярославле в последний год хоккеист ходил, глядя на всех свысока, и не понимал, что от него требуют. Он уже считал себя игроком НХЛ, местные ему были не интересны.

В НХЛ Денисенко верит, что делает все возможное, а окружающие придираются. Ведь он видит, что рядом игроки менее талантливые и техничные, не замечая, что они пашут до изнеможения, чтобы зацепиться за шанс. Так все это выглядит со стороны. Григорий нисколько не изменился, значит, у него типичные проблемы, которые были в «Локомотиве». Ему говорили — Григорий не слушал и поступал так, как считает правильным. Но это все не работает за океаном, даже для того, кого выбрали в первом раунде драфта НХЛ. Если ничего не изменится, что его будущее в Северной Америке печально.

На драфт

То, что «Каролина» выставила Максима Летунова на драфт отказов, не говорит, что нападающий совсем не нужен клубу. Правила такие: в фарм-клуб отправляют через эту процедуру. Конечно, есть шанс, что нападающего заберут в другую команду, но он крайне невелик. Если бы хоккеист пользовался спросом, то его бы не отправили на все четыре стороны из «Сан-Хосе», да и «Каролина» бы подписала более солидное соглашение, а не дала двусторонний дешевый контракт на год.

Это еще один пример спортсмена, который цепляется за призрачный шанс, тщетно пытаясь пробиться в НХЛ. Летунова ждали в Ярославле, готовы были дать ему возможность стать игроком основного состава, но он не откликался. Ему, видимо, казалось, что слишком рано, а усилия, что он приложил для своего развития, достойны только игры в НХЛ.

Уверен, что и бытовой вопрос был не на последнем месте, ведь Летунов всю свою сознательную жизнь провел за океаном, какой смысл ему переезжать в Россию. Максим пробился в главную лигу из студенческой, что само по себе уже отличное достижение. Форвард играл в АХЛ, его вызывали в основу «Шаркс», но только в момент, когда «Сан-Хосе» уже терял все надежды на отличный сезон и проверял проспектов. За три года у Максима накопилось лишь три матча за основу, хотя в АХЛ он выступал регулярно, показывая неплохой хоккей. Но стоило бы догадаться, что в нем не заинтересованы. Вместо того чтобы играть много, возможно, получать другие деньги, Летунов согласился стать частью системы «Ураганов». Теперь снова АХЛ, только в другом городе. И только счастливый случай поможет ему сыграть в НХЛ в этом сезоне.

Поражение

«Витязь» неожиданно проиграл в Мытищах, уступив «Куньлуню» со счетом 4:2. Это главная сенсация субботы, хотя «Торпедо» сделало все, чтобы поспорить за победу в этом неофициальном конкурсе. Но команда Юрия Бабенко совсем недавно одержала три победы подряд, причем среди поверженных были «Локомотив» и СКА. Это же должно было дать эмоциональный всплеск хоккеистам. Тем более у главного тренера в распоряжении несколько хороших легионеров, он прекрасно понимает, как построить систему команды, то есть срывов быть не должно. Лимит на них закончился в сентябре, когда проигрывали «Нефтехимику», теряли очки в успешном матче против «Ак Барса» и не успевали отыграться после провала в первом периоде в Сочи.

Но разница между иностранцами, у которых вполне понятная мотивация показать себя, чтобы потом получить приглашение из более серьезного клуба, и остальными хоккеистами очень велика. Нико Оямяки забросил 11 шайб, а Кирилл Лямин не может сопротивляться напору Паркера Фу, одного из самых нестабильных игроков китайского клуба. У Одетта — 16 очков, но Михаил Смолин получает «минус 3» и обесценивает достижение. Миро Аалтонен отдает 14 результативных передач, а Илья Ежов пропускает легкие шайбы. В КХЛ только у Крейга Вудкрофта с его опытом как-то получается сделать, чтобы хоккеисты, явно уступающие иностранцам, тянулись к их уровню и не слишком портили картину. Бабенко пока этим навыком не обладает.

Плюс почему-то кажется, что с некоторыми новичками совсем не угадали. Тот же Микс Индрашис совсем не тянет. У 13 форвардов, которые хоть раз выходили в составе «Витязя» в этом году, нет заброшенных шайб. Для Бабенко это первый самостоятельный сезон на высшем уровне. Не хочется, чтобы он начинал его с провала. И сейчас пришло время показать свои навыки.