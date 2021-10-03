Легендарный Ковальчук не нужен никому в НХЛ? Ему пора остановиться на КХЛ

Возможное возвращение Ильи в «Спартак» — красивая история.

Мечта о Кубке Стэнли

Пока КХЛ погружается в рутину регулярки, НХЛ только готовится к началу сезона. Проводятся выставочные матчи, тренеры просматривают игроков и решают, кого оставить в основе, а кого — понизить до фарм-клуба. До старта чемпионата меньше двух недель, а Илья Ковальчук до сих пор без работы. Весной форвард расторг контракт с «Авангардом» в надежде вернуться за океан. Об этом открыто заявил генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков, комментируя расставание с нападающим. Время идет, а Илья так и не нашел новый клуб — и пока проводит время с семьей и готовится к сезону самостоятельно.

Мотивы и стремление Ковальчука поддаются осмыслению. Он выиграл три Кубка Гагарина, два чемпионата мира, Олимпиаду и мечтает войти в «Тройной Золотой клуб». В личном музее покрылось пылью место только для Кубка Стэнли. Самый престижный хоккейный трофей — отличная точка в насыщенной карьере форварда. История невероятно кинематографичная, но для этого Илье нужно договориться о контракте с клубом-претендентом на победу в плей-офф. Конкуренция в НХЛ серьезная. Спрогнозировать сейчас, у кого больше шансов летом распивать шампанское и заказывать чемпионский автобус, архисложно. Выбор фаворита на бумаге ничего не гарантирует — что только добавляет неопределенности будущему Ильи.

Клубы с большими задачами осторожно подписывают ветеранов. Связываться с Ковальчуком при всем его опыте крайне рискованно. Скоро начнется регулярка, а контракта у Ильи по-прежнему нет. От североамериканских коллег нет намеков даже на предметный интерес к нападающему. Известно, что Ковальчук ждал открытия рынка свободных агентов. С того момента прошло больше двух месяцев, но Илья так и не нашел команду. Вера в интерес из-за океана пока не подкреплена конкретными предложениями.

Помните, как в прошлом сезоне Илья до последнего ждал варианты в Америке, но ничего не получил и перед дедлайном вернулся в КХЛ, договорившись с «Авангардом»? Не вижу причин, из-за которых диспозиция изменилась бы за это время, и привлекательность Ковальчука резко возросла. Деньги в его ситуации не имеют значения. За карьеру форвард заработал на безбедную старость. Илья будет цепляться за любой вариант — но сейчас нет даже слухов о просмотровом соглашении.

Дорога в КХЛ

Низкий интерес к Илье из-за океана объясняется не только возрастом, но и неудачным бэкграундом прошлых сезонов в «Вашингтоне», «Монреале» и «Лос-Анджелесе». Ковальчук не первый год пытается вернуться и зайти на олимп НХЛ. С «Кингз» о кубке думать наивно, из «Канадиенс», которые, кстати, без него вышли в финал, Ковальчук перешел в «Кэпиталз», но даже в банде Овечкина плей-офф закончился быстро. Ковальчук не показал стабильной игры, а эпизодичными всплесками владельцам клубов НХЛ не угодишь.

Илья не впечатлял космической результативностью, а надежностью в обороне он никогда и не славился. Только теперь успевать за шустрой молодежью все сложнее — в какой бы невероятной форме ни был нападающий, годы, надо признать, берут свое. А чтобы раскрыть сильные стороны Ковальчука, тренер должен закрыть глаза на его недочеты и встроить его в схемы в ущерб другим лидерам — более молодым и перспективным.

Совсем по-другому Илью встретят в КХЛ. В прошлом декабре Ковальчук приехал в «Авангард» к своему старому знакомому Бобу Хартли. С которым они пересекались еще в «Атланте». Омичи закрыли глаза, что Илья не проходил предсезонку с командой, что под него пришлось искать место в топ-9. Ковальчук — живая легенда нашего хоккея. Его подписание — не только сильный имиджевый ход, но и значимый вклад в весеннее чемпионство. Илья разрядил атмосферу в раздевалке, сплотил коллектив, а на льду ушел на второй план. Из него сделали скрытого лидера, а не системообразующего игрока и спасителя Балашихи.

Можно только позавидовать амбициям и спортивной наглости Ковальчука. Нападающий в 38 лет по-прежнему стремиться выиграть Кубок Стэнли. Вот только владельцы клубов НХЛ — не из секты авантюристов и не Деды Морозы, исполняющие мечты. Желание должно сочетаться с объективными возможностями нападающего. И аргументы не на стороне Ильи. Больше верится в повторение сценария прошлого сезона, когда Ковальчук махнул рукой на энхаэловские подвиги и перед закрытием рынка подписался в КХЛ.

Нашей лиге не хватает игроков, способных в одиночку привлечь болельщиков на стадионы. Ковальчук — бренд, известный широкой аудитории. Велика вероятность, что если Илья и вернется в Россию, то в команду из Москвы. Под описание идеально подходит «Спартак» — клуб, где 21 год назад нападающий дебютировал в Высшей лиге.

Красно-белые заинтересованы в спасителе Квебека-2008 и постараются найти устраивавшие Ковальчука деньги. Илье бессмысленно верить в варианты за океаном или метаться между другими клубами КХЛ. Контракт со «Спартаком» — не такая голливудская история, как победа в Кубке Стэнли, но в то же время она по-своему уникальна. «Спартак» когда-то помог Ковальчуку зайти в большой хоккей. Теперь пришло время Ильи помочь команде пройти первый раунд плей-офф — москвичи ждут этого 11 лет.