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Российский защитник забил самый курьезный гол сезона! Он набрал три очка, но команду это не спасло

Замула оформил дубль в матче с «Оттавой»
Отдел хоккея «СЭ»
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Егор Замула и Тайсон Форстер.
Фото USA Today Sports
Егор Замула поучаствовал во всех голевых атаках команды.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Оттава» — 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)
Голы: Замула — 4 (бол., Фараби, Йорк), 11:57 — 1:0. Замула — 5 (Фараби, Аткинсон), 16:40 — 2:0. Макьюэн — 2, 24:04 — 2:1. Фараби — 17 (бол., Замула, Конекны), 30:50 — 3:1. Штюцле — 9 (Пинто, Шабо), 31:45 — 3:2. Жиру — 14 (Ткачак, Бернард-Доккер), 43:19 — 3:3. Тарасенко — 12 (Джозеф), 55:07 — 3:4. Штюцле — 10 (п.в., Чикран), 58:37 — 3:5.
Вратари: Эрссон (58:11 — 58:37, 58:51) — Сегорд.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (8+9+8) — 34 (8+12+14).
Наши: Замула (15.05/3/-2) — Зуб (26.21/1/0), Тарасенко (15.19/2/+2).
Филадельфия. Wells Fargo Center. 18930 зрителей.

Скандальный обмен нападающего Каттера Готье, не желавшего играть в «Филадельфии», в «Анахайм» оказал влияние на многих людей, напрямую не связанных с этой сделкой. Например, уход из «Дакс» защитника Джэйми Драйсдейла освободил место для Павла Минтюкова. А вот появление в «Филадельфии» того же самого Драйсдейла вполне могло перекрыть кислород Егору Замуле, который только в этом сезоне стабильно заиграл в основе «Флайерз».

Но Замула не стал играть меньше с появлением Драйсдейла. Более того, Егор получил стабильное место в первой спецбригаде большинства. Именно при численном преимуществе Замула забил свой первый гол в матче против «Оттавы». И получился он невероятно курьезным: после броска Фараби шайба взмыла вверх, и вратарь «Сенаторз» Сегард потерял ее из виду. Первым ее увидел Замула, который подъехал к борту и спокойно отправил шайбу в открытый угол, пока датский вратарь соперника не успел ничего сделать.

Второй гол получился куда более обыденным. Все тот же Фараби отпасовал Замуле на синюю линию, и защитник точным броском с кистей поразил верхний угол.

Впрочем, без ошибок Егор тоже не обошелся. На старте второго периода он не попал по шайбе на чужой синей линии и не смог догнать Макивена, сократившего отставание в счете.

Вскоре уже Замула выступил в роли ассистента для Фараби, но во втором периоде «Оттава» воспряла так, как будто это не она занимает последнее место на Востоке. В начале третьей двадцатиминутки «Сенаторз» сравняли счет, а быстрая контратака за пять минут до конца периода принесла победу гостям. Джозеф сделал передачу на Владимира Тарасенко, который точно бросил в касание. Из 12 его голов в этом сезоне аж четыре — победные.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Филадельфия Флайерз
Егор Замула
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