Российский защитник забил самый курьезный гол сезона! Он набрал три очка, но команду это не спасло
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Оттава» — 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)
Голы: Замула — 4 (бол., Фараби, Йорк), 11:57 — 1:0. Замула — 5 (Фараби, Аткинсон), 16:40 — 2:0. Макьюэн — 2, 24:04 — 2:1. Фараби — 17 (бол., Замула, Конекны), 30:50 — 3:1. Штюцле — 9 (Пинто, Шабо), 31:45 — 3:2. Жиру — 14 (Ткачак, Бернард-Доккер), 43:19 — 3:3. Тарасенко — 12 (Джозеф), 55:07 — 3:4. Штюцле — 10 (п.в., Чикран), 58:37 — 3:5.
Вратари: Эрссон (58:11 — 58:37, 58:51) — Сегорд.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (8+9+8) — 34 (8+12+14).
Наши: Замула (15.05/3/-2) — Зуб (26.21/1/0), Тарасенко (15.19/2/+2).
Филадельфия. Wells Fargo Center. 18930 зрителей.
Скандальный обмен нападающего Каттера Готье, не желавшего играть в «Филадельфии», в «Анахайм» оказал влияние на многих людей, напрямую не связанных с этой сделкой. Например, уход из «Дакс» защитника Джэйми Драйсдейла освободил место для Павла Минтюкова. А вот появление в «Филадельфии» того же самого Драйсдейла вполне могло перекрыть кислород Егору Замуле, который только в этом сезоне стабильно заиграл в основе «Флайерз».
Но Замула не стал играть меньше с появлением Драйсдейла. Более того, Егор получил стабильное место в первой спецбригаде большинства. Именно при численном преимуществе Замула забил свой первый гол в матче против «Оттавы». И получился он невероятно курьезным: после броска Фараби шайба взмыла вверх, и вратарь «Сенаторз» Сегард потерял ее из виду. Первым ее увидел Замула, который подъехал к борту и спокойно отправил шайбу в открытый угол, пока датский вратарь соперника не успел ничего сделать.
Второй гол получился куда более обыденным. Все тот же Фараби отпасовал Замуле на синюю линию, и защитник точным броском с кистей поразил верхний угол.
Впрочем, без ошибок Егор тоже не обошелся. На старте второго периода он не попал по шайбе на чужой синей линии и не смог догнать Макивена, сократившего отставание в счете.
Вскоре уже Замула выступил в роли ассистента для Фараби, но во втором периоде «Оттава» воспряла так, как будто это не она занимает последнее место на Востоке. В начале третьей двадцатиминутки «Сенаторз» сравняли счет, а быстрая контратака за пять минут до конца периода принесла победу гостям. Джозеф сделал передачу на Владимира Тарасенко, который точно бросил в касание. Из 12 его голов в этом сезоне аж четыре — победные.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|58
|2
|Филадельфия
|47
|25
|22
|56
|3
|Каролина
|44
|25
|19
|55
|4
|Вашингтон
|44
|22
|22
|50
|5
|Нью-Джерси
|44
|23
|21
|49
|6
|Айлендерс
|45
|19
|26
|49
|7
|Питтсбург
|43
|21
|22
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|28
|17
|65
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Тампа-Бэй
|46
|24
|22
|53
|4
|Торонто
|44
|22
|22
|52
|5
|Детройт
|45
|23
|22
|51
|6
|Монреаль
|46
|19
|27
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|42
|17
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|30
|14
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|45
|27
|18
|59
|4
|Нэшвилл
|46
|25
|21
|51
|5
|Аризона
|44
|22
|22
|47
|6
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|7
|Миннесота
|45
|19
|26
|43
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|46
|31
|15
|66
|2
|Вегас
|46
|27
|19
|59
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|43
|22
|21
|52
|5
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|6
|Калгари
|46
|21
|25
|47
|7
|Анахайм
|45
|15
|30
|31
|8
|Сан-Хосе
|46
|11
|35
|26
|22.01
|01:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|22.01
|01:00
|
Каролина – Миннесота
|- : -
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|- : -
|22.01
|04:30
|
Анахайм – Рейнджерс
|- : -
|22.01
|05:00
|
Сиэтл – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|75
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|66
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|7
|1.58