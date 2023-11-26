Сорокин снова бесподобен! Русский вратарь — главный спаситель «Айлендерс»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Филадельфия» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Форстер.
Вратари: Сорокин — Эрссон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 24 (6+9+6+3) — 40 (12+12+12+4).
Наши: Романов (22.52/0/0) — -.
Нью-Йорк. UBS Arena.
Новый сезон недавний номинант на «Везину Трофи» Илья Сорокин начал откровенно средне. Если в прошлом чемпионате голкипер почти в одиночку выигрывал матчи для «Айлендерс», то сейчас россиянин не выглядит супергероем, способным спасти команду, которая переживает кризис идей в нападении. В НХЛ невозможно постоянно играть на сверхвысоком уровне, заданном Сорокиным в сезоне-2022/23. Накапливается не только физическая, но и эмоциональная усталость. В «Айлендерс» из Ильи сделали спасителя человечества — и несмотря на просадку на старте регулярки, вратарь выдает невероятные матчи, когда партнерам остается только рассыпаться в благодарностях.
К игре с «Филадельфией» команда Лейна Ламберта подошла с серией из трех побед подряд, две из которых одержала с Сорокиным в воротах. В матче с «Оттавой» тренер дал голкиперу выходной — с «Сенаторз» справился Семен Варламов. Против «Флайерз» отдохнувший Илья выдал одну из лучших игр сезона: отразил 40 бросков и дотянул партнеров до серии буллитов. Матч свелся к вратарской дуэли Сорокина против Самуэля Эрссона. «Островитяне» предложили шведу меньше работы — достаточно проанализировать статистику бросков и времени в атаке.
Сорокин сегодня был бесподобен. Ровно за такую игру голкипер вошел в число номинантов на «Везину». Для «Айлендерс» вратарь — больше чем полкоманды. Игра в обороне строится от надежных действий голкипера. С уверенностью можно говорить, что Сорокин — главная звезда команды, которая чересчур зависима от вратаря. Спасать родину Илье пришлось с первого периода. Хоккей Джона Тортореллы понятен и предсказуем: «Филадельфия» ставит на большой объем катания и агрессию по всей площадке. Моментами команда излишне прямолинейна, но вратарю с таким стилем нужно сохранять полную концентрацию и ждать неприятностей в любой атаке. Что, собственно, и делал Сорокин.
Не забудем похвалить Эрссона. Голкипер «Летчиков» старался не отставать от конкурента и выручал команду, особенно в концовке третьего периода, когда партнеры подсели физически. На опасные контратаки «Филадельфия» нарывалась в овертайме. Самуэль, вдохновившись игрой Сорокина, отказался пропускать сегодня, и матч затянулся до буллитов. Эрссон справился со всеми попытками «Айлендерс», а гости с четвертого броска расколдовали российского голкипера. Постарался Тайсон Форстер, отправивший шайбу с кистей в дальний угол. «Островитяне» довольствовались одним баллом, за который стоит поблагодарить поймавшего кураж Сорокина.
Илья оформил «сухарь» и повторил шестой результат в НХЛ по количеству матчей на ноль до достижения отметки в 150 игр в лиге. Сорокин не пропустил в 18 матчах из 149 — аналогичного показателя к этому моменту достигли Пекка Ринне и Глен Холл. Контракт россиянина с «Айлендерс» действует до 2032 года. В ближайшие сезоны Илья перепишет ряд клубных вратарских рекордов — никаких сомнений. Вот только о больших делах в плей-офф Сорокину пока мечтать не придется. «Островитяне» отказались от перестройки, но производят печальное впечатление, особенно если разбирать игру в атаке. Безыдейность накрыла команду в матче с «Филадельфией» — не самому выдающему голкиперу Эрссону ньюйоркцы не забросили ни одной шайбы. Ни с игры, ни с буллитов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|19
|15
|4
|31
|2
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|3
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|4
|Каролина
|19
|11
|8
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|14
|6
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|4
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|21
|9
|12
|20
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|20
|14
|6
|28
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|6
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|7
|Миннесота
|18
|5
|13
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|14
|7
|30
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|5
|Калгари
|21
|8
|13
|19
|6
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|21
|4
|17
|10
|26.11
|00:00
|
Лос-Анджелес – Монреаль
|4 : 0
|26.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|3 : 2
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|7 : 2
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|0 : 1 Б
|26.11
|06:00
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|4 : 3
|26.11
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|3 : 1
|26.11
|06:00
|
Вегас – Аризона
|0 : 2
|26.11
|21:00
|
Детройт – Миннесота
|- : -
|26.11
|22:00
|
Чикаго – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|19
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Адин Хилл
Вегас
|12
|1.98