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Пухляш стал «Железным человеком». Он не сидит на диете и ест фастфуд, но побил рекорд НХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Вегаса» Фил Кессел (№8) забивает Джеймсу Реймеру в рекордном для себя матче.
Фото USA Today Sports
Кессел новый «Железный человек» НХЛ.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Голы: Кессел — 1 (Хауден), 15:51 — 0:1. Штурм — 4 (Лабанк, Свечников), 25:33 — 1:1. Нието — 1 (Гертл, Власик), 39:25 — 2:1. Теодор — 2 (Макнэбб, Маршессо), 40:55 — 2:2. Карлссон — 3 (Смит, Мартинес), 53:13 — 2:3. Стоун — 2 (Стивенсон, Теодор), 54:15 — 2:4.
Вратари: Раймер (55:32) — Хилл.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 31 (6+16+9) — 31 (14+7+10).
Наши: Барабанов (19.09/1/-1), Свечников (14.12/0/0) — -.
26 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12 003 зрителя.

Никита Кучеров (№86) и&nbsp;Стивен Стэмкос. Кучеров прервал голевую засуху, Малкин идет по графику «очко за игру»

Если человеку, далекому от спорта, показать фотографию Фила Кессела без формы, то он скорее назовет его дровосеком или сантехником из Висконсина, чем профессиональным хоккеистом. О его физической форме и пухлых безграничных щеках придумано уже немало шуток и мемов, на которые сам 35-летний нападающий реагирует только искренней широкой улыбкой. Вместо протеиновых батончиков на Олимпиаде в Сочи он горстями хомячил шоколадные конфеты, практически не пил воды и всю жизнь предпочитал ей бутылочку Powerade, а также никогда не придерживался предписанных ему диет, не упуская возможности съесть лишний хот-дог. Но именно он сегодня стал новым «Железным человеком» НХЛ и побил рекорда Кита Яндла, сыграв 990 матчей подряд без пропусков.

Само собой, ни одно североамериканское издание не могло пройти мимо такого события, состоявшегося во встрече «Вегаса» и «Сан-Хосе», а болельщики обеих команд в середине первого периода стоя устроили всеми любимому толстячку бурные овации и заставили его скромно улыбнуться под культовую песню Iron Man группы Black Sabbath.


Страшно подумать, но великая серия началась для Кессела в далеком марте 2009-го, когда он был лидером безнадежного «Торонто». С тех пор главный пухляш мирового хоккея успел поиграть за «Питтсбург», «Аризону» и «Вегас», выиграть серебро Олимпиады и дважды поднять над головой Кубок Стэнли, стать отцом, а также влюбить в себя своей простотой миллионы фанатов.

Кажется, эта ночь для Фила не была бы со всех сторон идеальной, не приправь он воистину эпохальное достижение своей четырехсотой шайбой в НХЛ, став лишь 12-м американцем, сумевшим покорить эту планку. Разве это не повод пригласить команду после матча на ужин и хорошенько подкрепиться?

Форвард &laquo;Колорадо&raquo; Валерий Ничушкин (слева) празднует гол с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде. Ничушкин — настоящая звезда «Колорадо»! Он выдал лучший старт в карьере
Филип Кессел
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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5
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Кучеров прервал голевую засуху, Малкин идет по графику «очко за игру»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 6 4 2 9
2 Питтсбург 7 4 3 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Нью-Джерси 7 4 3 8
6 Рейнджерс 7 3 4 8
7 Коламбус 8 3 5 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 12
2 Флорида 7 4 3 9
3 Баффало 6 4 2 8
4 Оттава 6 4 2 8
5 Детройт 6 3 3 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 7 3 4 6
8 Монреаль 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 7 4 3 9
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 6 4 2 8
4 Сент-Луис 4 3 1 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Миннесота 6 2 4 5
7 Нэшвилл 7 2 5 5
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Сиэтл 8 3 5 8
4 Лос-Анджелес 8 4 4 8
5 Эдмонтон 6 3 3 6
6 Сан-Хосе 9 2 7 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
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29.10
30.10
31.10
26.10 02:00
Бостон – Даллас
 3 : 1
26.10 02:00
Коламбус – Аризона
 3 : 6
26.10 02:00
Монреаль – Миннесота
 1 : 3
26.10 02:00
Рейнджерс – Колорадо
 2 : 3 Б
26.10 02:30
Детройт – Нью-Джерси
 2 : 6
26.10 03:00
Чикаго – Флорида
 4 : 2
26.10 04:00
Калгари – Питтсбург
 4 : 1
26.10 05:00
Сиэтл – Баффало
 5 : 1
26.10 05:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 4 : 2
26.10 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 2 : 4
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 12
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 7 12
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 7 12
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 7 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.41
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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