Пухляш стал «Железным человеком». Он не сидит на диете и ест фастфуд, но побил рекорд НХЛ

Кессел новый «Железный человек» НХЛ.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Голы: Кессел — 1 (Хауден), 15:51 — 0:1. Штурм — 4 (Лабанк, Свечников), 25:33 — 1:1. Нието — 1 (Гертл, Власик), 39:25 — 2:1. Теодор — 2 (Макнэбб, Маршессо), 40:55 — 2:2. Карлссон — 3 (Смит, Мартинес), 53:13 — 2:3. Стоун — 2 (Стивенсон, Теодор), 54:15 — 2:4.

Вратари: Раймер (55:32) — Хилл.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (6+16+9) — 31 (14+7+10).

Наши: Барабанов (19.09/1/-1), Свечников (14.12/0/0) — -.

26 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 12 003 зрителя.

Если человеку, далекому от спорта, показать фотографию Фила Кессела без формы, то он скорее назовет его дровосеком или сантехником из Висконсина, чем профессиональным хоккеистом. О его физической форме и пухлых безграничных щеках придумано уже немало шуток и мемов, на которые сам 35-летний нападающий реагирует только искренней широкой улыбкой. Вместо протеиновых батончиков на Олимпиаде в Сочи он горстями хомячил шоколадные конфеты, практически не пил воды и всю жизнь предпочитал ей бутылочку Powerade, а также никогда не придерживался предписанных ему диет, не упуская возможности съесть лишний хот-дог. Но именно он сегодня стал новым «Железным человеком» НХЛ и побил рекорда Кита Яндла, сыграв 990 матчей подряд без пропусков.

Само собой, ни одно североамериканское издание не могло пройти мимо такого события, состоявшегося во встрече «Вегаса» и «Сан-Хосе», а болельщики обеих команд в середине первого периода стоя устроили всеми любимому толстячку бурные овации и заставили его скромно улыбнуться под культовую песню Iron Man группы Black Sabbath.



Страшно подумать, но великая серия началась для Кессела в далеком марте 2009-го, когда он был лидером безнадежного «Торонто». С тех пор главный пухляш мирового хоккея успел поиграть за «Питтсбург», «Аризону» и «Вегас», выиграть серебро Олимпиады и дважды поднять над головой Кубок Стэнли, стать отцом, а также влюбить в себя своей простотой миллионы фанатов.

Кажется, эта ночь для Фила не была бы со всех сторон идеальной, не приправь он воистину эпохальное достижение своей четырехсотой шайбой в НХЛ, став лишь 12-м американцем, сумевшим покорить эту планку. Разве это не повод пригласить команду после матча на ужин и хорошенько подкрепиться?