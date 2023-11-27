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Русский форвард «Сент-Луиса» затмил канадского вундеркинда. Бучневич выдал шикарный матч против «Чикаго»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
У россиянина — 3 (1+2) очка, а первый номер драфта-2023 Коннор Бедард результативных баллов не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Сент-Луис» — 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)
Голы: Нейберс — 6 (Бучневич, Крюг), 3:21 — 0:1. Хэйс — 4 (Кайру, Саад), 5:27 — 0:2. Донато — 4 (Филлипс, Кайсер), 14:45 — 1:2. Бучневич — 8 (бол., Томас, Крюг), 17:02 — 1:3. Нейберс — 7 (Бучневич, Томас), 53:52 — 1:4. Катчук — 1 (Донато, Кайсер), 58:58 — 2:4.
Вратари: Содерблум — Биннингтон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (10+13+11) — 28 (8+12+8).
Наши: — - Бучневич (18.06/4/+2), Торопченко (14.01/1/-1).
26 ноября. Чикаго. United Center. 18223 зрителя.

Победу над нынешним «Чикаго» сложно назвать большим достижением, хотя в «Торонто», который умудрился проиграть этой команде оба матча, могут не согласиться. «Блэкхокс» нырнули в глубокую перестройку, запускают карьеру будущей суперзвезды Коннора Бедарда и стараются развлекать болельщиков рискованной игрой. Пахать изо всех сил, думая только о результате им нереально. Особенно с таким разномастным подбором игроков. А тут еще ветеран Кори Перри покинул расположение команды, причем сведения об этом демарше противоречивые — то ли у него возникли семейные проблемы, то ли дисциплинарные.

В «Сент-Луис» после прошлогоднего провала сложно было поверить. Не самая плохая по подбору игроков команда попала в стагнацию, зависнув между небом и землей. Уходить в глубокую перестройку с таким костяком, где почти все лидеры находятся в далеко не преклонном по хоккейным меркам возрасте и подписаны на долгий срок с приличными зарплатами, вроде бы не с руки. Задумываться о борьбе за титул — наивно и смешно. В один момент казалось, что команда устала от системного хоккея и ей нужен другой тренер вместо Крэйга Беруби. Но в нынешнем сезоне «Блюз» стартовали здорово и уверенно держатся в зоне плей-офф в Восточной конференции.

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Два дня назад, правда, приключились странная история. «Сент-Луис» — довольно строгая, системная команда. Не всегда получается быть такой, но, по крайней мере, она старается. На этом фоне домашнее поражение 3:8 от «Нэшвилла» кажется чуть ли не дикостью. Но с «Чикаго» все было иначе. «Блюзмены» взяли два очка на классе. Снова был хорош вратарь Джордан Биннингтон, который пока играет надежнее, чем в последние годы — 32 отраженных броска из 34 весьма красноречивы. Бедард немного потерялся и остался без очков.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в матче против «Чикаго».
Фото USA Today Sports

Канадского вундеркинда полностью затмили звезды «Блюз». В нападении многое держится на связке Павла Бучневича и Роберта Томаса, у которых сложилось хорошее взаимопонимание еще в минувшем сезоне. В последних играх ощутимый прогресс демонстрирует молодой Джек Нейборс — его премировали попадание в тройку к лидерам, и он оправдывает ожидания. Бучневич дважды выдал ему прекрасные голевые передачи. В первом случае Нейборс убежал «один в ноль» и ловко переиграл вратаря Арвида Седерблума, а во втором — без помех бросал с пятачка после паса из-за ворот.

Сам Бучневич забил в большинстве после разрезающей, словно лазер, диагонали от Томаса: гол вышел шикарным. Глядя на это, сложно было поверить, что «Сент-Луис» сейчас находится на предпоследнем месте в лиге по реализации лишнего. Любопытно, что в активе российского форварда четыре из шести голов команды, забитых в нынешнем сезоне в большинстве. Возможно, Бучневич не так часто поражает воображение яркими финтами, но играет он очень умно и рационально, не делая почти ничего лишнего. И если «Сент-Луис» удержится в восьмерке до конца регулярки, то вклад уроженца Череповца в этот успех сложно будет переоценить.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
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