Можно выигрывать и без Овечкина? Капитан ушел в тень, но «Вашингтон» все равно разнес соперника

У «Далласа» не было шанса.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вашингтон» — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Голы: Уилсон — 13 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 1:29 — 0:1. Карлсон — 9 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 7:54 — 0:2. ван Римсдайк — 1 (Макмайкл, Снивли), 13:08 — 0:3. Макмайкл — 6 (Эллер, Шульц), 32:03 — 0:4. Бэкстрем — 3 (Орлов), 36:50 — 0:5.

Вратари: Эттингер (Холтби, 20:00) — Ванечек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (14+8+8) — 29 (19+8+2).

Наши: Гурьянов (17.14/2/0), Радулов (15.00/1/-2) — Кузнецов (15.51/0/0), Овечкин (16.20/3/0), Орлов (22.59/2/+1).

29 января. Даллас. American Airlines Center.

Эта неделя — явно не самая удачная в карьере капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. За три матча он не набрал ни одного очка и уступил лидерство в списке лучших бомбардиров и снайперов регулярного чемпионата. Но если в играх с «Вегасом» (0:1) и «Сан-Хосе» слабо выглядела вся команда, то в Далласе «Вашингтон» был очень хорош. И помощь капитана даже не потребовалась.

«Вашингтон» — на третьем месте с конца по реализации большинства. И это с лучшим снайпером современности и двумя классными распасовщиками в составе. Сегодня использовать численное преимущество удалось: до Овечкина шайба в итоге даже не дошла, Бэкстрем с Уилсоном сделали все сами.

А вскоре «Кэпиталс» еще улучшили статистику игры в большинстве. И снова без участия Овечкина! Кузнецов долго держал шайбу и в итоге подложил ее под бросок Карлсону — точно в угол.

Бросок Ван Римсдайка от синей линии Холтби просто не увидел. В итоге 0:3 уже после 13 сыгранных минут.

Во втором периоде Макмайкл и Бэкстрем увеличили преимущество «Вашингтона». Для шведского центра сегодня вообще был лучший матч в сезоне: пропустивший большую часть регулярки из-за травмы Бэкстрем набрал 3 (1+2) очка.

Овечкин нанес три броска за матч и был не очень заметен. Не то чтобы это вызывает тревогу — постоянно забивать невозможно. Скоро будет небольшой перерыв на Матч звезд, куда поедет и капитан «Вашингтона». Может быть, это даст ему новый заряд?