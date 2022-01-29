Можно выигрывать и без Овечкина? Капитан ушел в тень, но «Вашингтон» все равно разнес соперника
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Вашингтон» — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Голы: Уилсон — 13 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 1:29 — 0:1. Карлсон — 9 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 7:54 — 0:2. ван Римсдайк — 1 (Макмайкл, Снивли), 13:08 — 0:3. Макмайкл — 6 (Эллер, Шульц), 32:03 — 0:4. Бэкстрем — 3 (Орлов), 36:50 — 0:5.
Вратари: Эттингер (Холтби, 20:00) — Ванечек.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (14+8+8) — 29 (19+8+2).
Наши: Гурьянов (17.14/2/0), Радулов (15.00/1/-2) — Кузнецов (15.51/0/0), Овечкин (16.20/3/0), Орлов (22.59/2/+1).
29 января. Даллас. American Airlines Center.
Эта неделя — явно не самая удачная в карьере капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. За три матча он не набрал ни одного очка и уступил лидерство в списке лучших бомбардиров и снайперов регулярного чемпионата. Но если в играх с «Вегасом» (0:1) и «Сан-Хосе» слабо выглядела вся команда, то в Далласе «Вашингтон» был очень хорош. И помощь капитана даже не потребовалась.
«Вашингтон» — на третьем месте с конца по реализации большинства. И это с лучшим снайпером современности и двумя классными распасовщиками в составе. Сегодня использовать численное преимущество удалось: до Овечкина шайба в итоге даже не дошла, Бэкстрем с Уилсоном сделали все сами.
А вскоре «Кэпиталс» еще улучшили статистику игры в большинстве. И снова без участия Овечкина! Кузнецов долго держал шайбу и в итоге подложил ее под бросок Карлсону — точно в угол.
Бросок Ван Римсдайка от синей линии Холтби просто не увидел. В итоге 0:3 уже после 13 сыгранных минут.
Во втором периоде Макмайкл и Бэкстрем увеличили преимущество «Вашингтона». Для шведского центра сегодня вообще был лучший матч в сезоне: пропустивший большую часть регулярки из-за травмы Бэкстрем набрал 3 (1+2) очка.
Овечкин нанес три броска за матч и был не очень заметен. Не то чтобы это вызывает тревогу — постоянно забивать невозможно. Скоро будет небольшой перерыв на Матч звезд, куда поедет и капитан «Вашингтона». Может быть, это даст ему новый заряд?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|2
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|41
|25
|16
|53
|5
|Детройт
|44
|19
|25
|44
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|42
|10
|32
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Детройт
|2 : 3 Б
|29.01
|04:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|2 : 3
|29.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|4 : 6
|29.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|1 : 2
|29.01
|05:00
|
Даллас – Вашингтон
|0 : 5
|29.01
|20:30
|
Оттава – Анахайм
|- : -
|29.01
|21:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|22:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|29.01
|23:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1