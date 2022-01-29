Капризов продолжает суперсерию! «Рейнджерс» не смогли порадовать свою легенду в исторический день
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Миннесота» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Голы: Гудроу — 10 (Труба, Строум), 8:47 — 1:0. Крайдер — 31 (Труба, Зибанежад), 17:08 — 2:0. Фиала — 12 (Хартман, Бенн), 32:18 — 2:1. Зуккарелло — 14 (бол., Капризов, Болди), 33:47 — 2:2. Годро — 3 (Фиала, Зуккарелло), 41:49 — 2:3.
Нереализованный буллит: Годро (М), 22:56.
Вратари: Шестеркин (58:47 — 59:03, 59:11 — 59:57) — Тэлбот.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (12+7+8) — 34 (5+19+10).
Наши: Панарин (18.43/1/-1) — Капризов (20.47/4/-2), Куликов (13.53/2/0).
29 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
Кажется, совсем недавно все ассоциировали «Рейнджерс» с Хенриком Лундквистом. Швед долгие годы подтверждал статус одного из лучших вратарей мира, правда, для победы в кубке этого не хватило. Поиграть за другой клуб не получилось: перед началом сезона-2020/21 Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном», но так и не сыграл за команду Овечкина из-за проблем с сердцем.
Сегодня «Рейнджерс» вывели из обращения 30-й номер, под которым провел всю карьеру Лундкист. Короткая речь, трогательная церемония перед началом, наблюдающие за главой семьи жена и две дочери — в этот вечер хозяева сыграть плохо просто не могли.
«Рейнджеры» роскошно начали матч: Строум, Труба и Гудроу разыграли шикарную комбинацию, и последний забивал уже в пустые ворота.
Не мог остаться без гола и Крис Крайдер — лучший снайпер сезона оформил уже свою 31-ю шайбу, в очередной раз продемонстрировав умение играть на пятаке.
Вот только после перерыва «Рейнджерс» заиграли так, как будто в раздевалке успели отметить знаменательный день вместе с Лундквистом. Если за первый период «Миннесота» бросила всего пять раз, то во втором шайба редко покидала зону хозяев. И если с буллитом в исполнении Годро Шестеркин справился, то после броска Фиалы поделать ничего не мог. И ведь могли «Рейнджерс» обезопасить себя от этого момента, но не дожали Бенна на синей линии, который чуть не потерял шайбу под прессингом.
Ну а вскоре «Миннесота» сравняла счет — в большинстве отличился Зуккарелло, которому передачу отдал Кирилл Капризов. Российский нападающий «Уайлд» заработал «-2» в первом периоде, но его вины в тех голах нет. Зато во втором продлил результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков, и разменял вторую сотню в НХЛ.
В третьем периоде хозяева не стали играть в обороне внимательнее: включение Годро заметили только когда он уже убегал к воротам Шестеркина.
В концовке «Рейнджерс» устроили дикий навал у ворот соперника: Панарин разыгрывал шайбу, а сразу четверо игроков находились на пятаке. В итоге Зибанежад все-таки заковырял шайбу в сетку, но арбитры сразу уверенно показали — гола нет. Видимо, посчитали, что Райан Строум оказывал излишнее физическое воздействие на Тэлбота.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|2
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|41
|25
|16
|53
|5
|Детройт
|44
|19
|25
|44
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|42
|10
|32
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Детройт
|2 : 3 Б
|29.01
|04:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|2 : 3
|29.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|4 : 6
|29.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|1 : 2
|29.01
|05:00
|
Даллас – Вашингтон
|0 : 5
|29.01
|20:30
|
Оттава – Анахайм
|- : -
|29.01
|21:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|22:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|29.01
|23:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1