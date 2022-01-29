Капризов продолжает суперсерию! «Рейнджерс» не смогли порадовать свою легенду в исторический день

Номер Хенрика Лундквиста выведен из обращения.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Миннесота» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Гудроу — 10 (Труба, Строум), 8:47 — 1:0. Крайдер — 31 (Труба, Зибанежад), 17:08 — 2:0. Фиала — 12 (Хартман, Бенн), 32:18 — 2:1. Зуккарелло — 14 (бол., Капризов, Болди), 33:47 — 2:2. Годро — 3 (Фиала, Зуккарелло), 41:49 — 2:3.

Нереализованный буллит: Годро (М), 22:56.

Вратари: Шестеркин (58:47 — 59:03, 59:11 — 59:57) — Тэлбот.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (12+7+8) — 34 (5+19+10).

Наши: Панарин (18.43/1/-1) — Капризов (20.47/4/-2), Куликов (13.53/2/0).

29 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Кажется, совсем недавно все ассоциировали «Рейнджерс» с Хенриком Лундквистом. Швед долгие годы подтверждал статус одного из лучших вратарей мира, правда, для победы в кубке этого не хватило. Поиграть за другой клуб не получилось: перед началом сезона-2020/21 Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном», но так и не сыграл за команду Овечкина из-за проблем с сердцем.

Сегодня «Рейнджерс» вывели из обращения 30-й номер, под которым провел всю карьеру Лундкист. Короткая речь, трогательная церемония перед началом, наблюдающие за главой семьи жена и две дочери — в этот вечер хозяева сыграть плохо просто не могли.

«Рейнджеры» роскошно начали матч: Строум, Труба и Гудроу разыграли шикарную комбинацию, и последний забивал уже в пустые ворота.

Не мог остаться без гола и Крис Крайдер — лучший снайпер сезона оформил уже свою 31-ю шайбу, в очередной раз продемонстрировав умение играть на пятаке.

Вот только после перерыва «Рейнджерс» заиграли так, как будто в раздевалке успели отметить знаменательный день вместе с Лундквистом. Если за первый период «Миннесота» бросила всего пять раз, то во втором шайба редко покидала зону хозяев. И если с буллитом в исполнении Годро Шестеркин справился, то после броска Фиалы поделать ничего не мог. И ведь могли «Рейнджерс» обезопасить себя от этого момента, но не дожали Бенна на синей линии, который чуть не потерял шайбу под прессингом.

Ну а вскоре «Миннесота» сравняла счет — в большинстве отличился Зуккарелло, которому передачу отдал Кирилл Капризов. Российский нападающий «Уайлд» заработал «-2» в первом периоде, но его вины в тех голах нет. Зато во втором продлил результативную серию до 10 матчей, в которых набрал 18 (7+11) очков, и разменял вторую сотню в НХЛ.

В третьем периоде хозяева не стали играть в обороне внимательнее: включение Годро заметили только когда он уже убегал к воротам Шестеркина.

В концовке «Рейнджерс» устроили дикий навал у ворот соперника: Панарин разыгрывал шайбу, а сразу четверо игроков находились на пятаке. В итоге Зибанежад все-таки заковырял шайбу в сетку, но арбитры сразу уверенно показали — гола нет. Видимо, посчитали, что Райан Строум оказывал излишнее физическое воздействие на Тэлбота.