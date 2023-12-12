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Сегодня, 09:45

Большой юбилей канадской звезды. Таварес набрал 1000-е очко в НХЛ в матче против бывшего клуба

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Капитан «Торонто» Джон Таварес и вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
Но «Торонто» все равно проиграл в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Марнер, Нюландер), 5:50 — 0:1. Нельсон — 11 (Палмиери, Добсон), 9:20 — 1:1. Сизикас — 4 (Клаттербак, Фэшинг), 18:33 — 2:1. Палмиери — 8 (Нельсон, Добсон), 21:10 — 3:1. Таварес — 8 (Тимминс, Маккейб), 27:43 — 3:2. Райлли — 4 (Таварес, Нюландер), 59:53 — 3:3. Хорват — 10 (Барзал, Добсон), 60:46 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Самсонов (57:58 — 59:53).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (14+12+4+1) — 39 (9+14+14+2).
Наши: Романов (24.17/4/+1) — -.
12 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Скромный игровой день НХЛ украсил матч «Айлендерс» против «Торонто». Цепляла вывеска большим статистическим ожиданием: форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес приближался к отметке в 1000 очков в лиге. До встречи с «Островитянами» канадец три матча подряд отличался голевыми передачами, предвкушая юбилей. Официальное вхождение в «клуб 1000» состоялось на Лонг-Айленде — в месте, где Таварес провел девять лет энхаэловской карьеры. Именно «Айлендерс» в далеком 2009-м году задрафтовали нападающего под первым номером. На 15-й год в лиге Джон высадился в Нью-Йорке, чтобы установить важное достижение, но уже в качестве капитана «Торонто».

Для «Мэйпл Лифс» матч начался оптимистично. Остон Мэттьюс на шестой минуте включил режим снайперской машины и реализовал большинство. Тем самым сравнялся в гонке с Никитой Кучеровым — у каждого теперь по 19 шайб. «Айлендерс» правильно отреагировали на быстрый гол. Хозяевам удалось не только оперативно сравнять счет. На старте второго периода они уже вели в две шайбы. Постарались лидеры, от которых уместно ждать поддержки в таких моментах. По голу у Брока Нельсона, Кейси Сизикаса и Кайла Палмьери.

В дуэли российских вратарей справедливую победу запишем Илье Сорокину. Основной голкипер «Островитян» получил больше работы, чем тезка из «Торонто». Самсонов мог и не выйти в старте, если бы не травма Джозефа Уолла, который вырвал роль первого номера из ловушки россиянина. Илья так и не стабилизировал игру, хотя регулярный чемпионат приближается к первой трети. Сорокин, если сравнивать с Самсоновым, выступает ровнее и чаще побеждает. От «Торонто» Илья пропустил три гола с 39 бросков, хотя вместе с командой был близок к тому, чтобы закончить матч в основное время.

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Предвосхищающий юбилей Таварес отыграл одну шайбу в середине второго периода. Некоторые болельщики «Айлендерс» до сих пор не простили канадцу уход из команды после девяти сезонов. В пяти из них Джон выводил «Островитян» с капитанской нашивкой. Но нападающий сам захотел играть в «Торонто» — клубе из хоккейного мегаполиса, где он вырос. Символично, что 1000-е очко форвард отпраздновал вместе с фанатами, которых когда-то называл родными, а теперь часть из них озлоблены на Джона и считают его предателем.

«Мэйпл Лифс» спаслись за семь секунд до сирены: Морган Райлли накатил на пятак и добил отскочившую от Сорокина шайбу, а ассистировали защитнику Нюландер и юбиляр Таварес, которого выскочила поздравить на лед вся команда.

К лидерам «Торонто» давно сложилось противоречивое отношение. Последние годы Мэттьюс и компания не могут отбиться от клейма «королей регулярок». Явно на другие результаты в плей-офф, чем единственный проход первого раунда за шесть лет, рассчитывал Таварес, когда в 2018 году подписал семилетний контракт с клубом. Чтобы выбить 1000 очков, Джону потребовалось 1054 матча. «Мэйпл Лифс» уступили в овертайме, но как минимум один человек в свитере «Торонто» совершенно точно покинул стадион довольным. Это отец Тавареса, который присутствовал на матче и своими глазами увидел, как сын достиг гроссмейстерский рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Джон Таварес
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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1 Рейнджерс 26 19 7 39
2 Айлендерс 27 13 14 33
3 Филадельфия 27 15 12 32
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Нью-Джерси 26 14 12 29
6 Каролина 27 14 13 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 30 9 21 23
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1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 27 17 10 36
3 Торонто 25 14 11 33
4 Детройт 27 14 13 32
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 28 12 16 27
7 Баффало 29 12 17 27
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 28 17 11 36
2 Даллас 27 16 11 35
3 Виннипег 26 16 10 34
4 Нэшвилл 28 15 13 30
5 Аризона 27 13 14 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 27 9 18 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 43
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 25 16 9 36
4 Эдмонтон 25 12 13 25
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7 Анахайм 27 10 17 20
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12.12 03:00
Баффало – Аризона
 5 : 2
12.12 03:00
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
12.12 04:00
Даллас – Детройт
 6 : 3
12.12 05:30
Колорадо – Калгари
 6 : 5
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Никита Кучеров

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Давид Пастрняк

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Джей Ти Миллер

Ванкувер

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И Г
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Тампа-Бэй

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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Брок Босер

Брок Босер

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Луи Доминге

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