Большой юбилей канадской звезды. Таварес набрал 1000-е очко в НХЛ в матче против бывшего клуба
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Марнер, Нюландер), 5:50 — 0:1. Нельсон — 11 (Палмиери, Добсон), 9:20 — 1:1. Сизикас — 4 (Клаттербак, Фэшинг), 18:33 — 2:1. Палмиери — 8 (Нельсон, Добсон), 21:10 — 3:1. Таварес — 8 (Тимминс, Маккейб), 27:43 — 3:2. Райлли — 4 (Таварес, Нюландер), 59:53 — 3:3. Хорват — 10 (Барзал, Добсон), 60:46 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Самсонов (57:58 — 59:53).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (14+12+4+1) — 39 (9+14+14+2).
Наши: Романов (24.17/4/+1) — -.
12 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
Скромный игровой день НХЛ украсил матч «Айлендерс» против «Торонто». Цепляла вывеска большим статистическим ожиданием: форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес приближался к отметке в 1000 очков в лиге. До встречи с «Островитянами» канадец три матча подряд отличался голевыми передачами, предвкушая юбилей. Официальное вхождение в «клуб 1000» состоялось на Лонг-Айленде — в месте, где Таварес провел девять лет энхаэловской карьеры. Именно «Айлендерс» в далеком 2009-м году задрафтовали нападающего под первым номером. На 15-й год в лиге Джон высадился в Нью-Йорке, чтобы установить важное достижение, но уже в качестве капитана «Торонто».
Для «Мэйпл Лифс» матч начался оптимистично. Остон Мэттьюс на шестой минуте включил режим снайперской машины и реализовал большинство. Тем самым сравнялся в гонке с Никитой Кучеровым — у каждого теперь по 19 шайб. «Айлендерс» правильно отреагировали на быстрый гол. Хозяевам удалось не только оперативно сравнять счет. На старте второго периода они уже вели в две шайбы. Постарались лидеры, от которых уместно ждать поддержки в таких моментах. По голу у Брока Нельсона, Кейси Сизикаса и Кайла Палмьери.
В дуэли российских вратарей справедливую победу запишем Илье Сорокину. Основной голкипер «Островитян» получил больше работы, чем тезка из «Торонто». Самсонов мог и не выйти в старте, если бы не травма Джозефа Уолла, который вырвал роль первого номера из ловушки россиянина. Илья так и не стабилизировал игру, хотя регулярный чемпионат приближается к первой трети. Сорокин, если сравнивать с Самсоновым, выступает ровнее и чаще побеждает. От «Торонто» Илья пропустил три гола с 39 бросков, хотя вместе с командой был близок к тому, чтобы закончить матч в основное время.
Предвосхищающий юбилей Таварес отыграл одну шайбу в середине второго периода. Некоторые болельщики «Айлендерс» до сих пор не простили канадцу уход из команды после девяти сезонов. В пяти из них Джон выводил «Островитян» с капитанской нашивкой. Но нападающий сам захотел играть в «Торонто» — клубе из хоккейного мегаполиса, где он вырос. Символично, что 1000-е очко форвард отпраздновал вместе с фанатами, которых когда-то называл родными, а теперь часть из них озлоблены на Джона и считают его предателем.
«Мэйпл Лифс» спаслись за семь секунд до сирены: Морган Райлли накатил на пятак и добил отскочившую от Сорокина шайбу, а ассистировали защитнику Нюландер и юбиляр Таварес, которого выскочила поздравить на лед вся команда.
К лидерам «Торонто» давно сложилось противоречивое отношение. Последние годы Мэттьюс и компания не могут отбиться от клейма «королей регулярок». Явно на другие результаты в плей-офф, чем единственный проход первого раунда за шесть лет, рассчитывал Таварес, когда в 2018 году подписал семилетний контракт с клубом. Чтобы выбить 1000 очков, Джону потребовалось 1054 матча. «Мэйпл Лифс» уступили в овертайме, но как минимум один человек в свитере «Торонто» совершенно точно покинул стадион довольным. Это отец Тавареса, который присутствовал на матче и своими глазами увидел, как сын достиг гроссмейстерский рубеж в 1000 очков в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|26
|19
|7
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|25
|14
|11
|33
|4
|Детройт
|27
|14
|13
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|27
|13
|14
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|28
|11
|17
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|12.12
|03:00
|
Баффало – Аризона
|5 : 2
|12.12
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.12
|04:00
|
Даллас – Детройт
|6 : 3
|12.12
|05:30
|
Колорадо – Калгари
|6 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|25
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9