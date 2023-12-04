Панарин разрывает НХЛ: сделал хет-трик и огорчил бывшего тренера!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)
Голы: Дюклер — 6 (Берроуз), 3:50 — 0:1. Панарин — 13 (бол., Зибанежад, Фокс), 8:44 — 1:1. Карпентер — 1 (Рутта), 12:21 — 1:2. Панарин — 14 (Трочек, Лафренье), 12:55 — 2:2. Зибанежад — 6 (Крайдер, Бродзински), 16:42 — 3:2. Макдональд — 4 (бол., Лабанк, Хоффман), 29:16 — 3:3. Куилль — 4 (Бонино, Труба), 36:03 — 4:3. Панарин — 15 (Трочек, Бродзински), 44:41 — 5:3. Миллер — 4 (Панарин, Труба), 53:04 — 6:3. Зеттерлунд — 7 (Гранлунд, Дюклер), 54:38 — 6:4. Барабанов — 1 (Эддисон, Гертл), 55:50 — 6:5.
Нереализованный буллит: Лафренье (Рейнджерс), 30:16.
Вратари: Куик — Блэквуд (57:59).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (15+14+7) — 28 (9+9+10).
Наши: Панарин (19.15/4/+1) — Барабанов (18.39/1/-1), Охотюк (16.09/1/-2).
4 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Артемий Панарин — один из самых загадочных российских хоккеистов, играющих в Северной Америке. За последние годы он неумышленно создал себе крутой образ с огромным количеством мифов: отпуск в глухом лесу, кнопочный телефон, а теперь и лысина. После прихода нового тренера Панарин, кажется, вышел на свою проектную мощность.
В начале сезона Артемий выдал 15-матчевую результативную серию, побив несколько рекордов. После этого замолчал на три матча, а теперь снова раздает всем, кого видит на своем пути. Питер Лавиолетт, у которого не очень получилось с российской бандой в «Вашингтоне», смог найти подход к этому Артемию.
Матч «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» был противостоянием худшей команды Запада и лучшей команды Востока, но при этом не стал для хозяев легкой прогулкой. Уже на четвертой минуте Энтони Дюклер реализовал своеобразный буллит, отправив Джонатана Куика «в буфет».
Вскоре Панарин сравнял счет в большинстве, набросив с синей линии. Совершенно нетипичный гол для россиянина.
Через четыре минуты Артемий снова сравнял счет, но на этот раз уже добив шайбу с пятака. Как часто в его карьере вообще случались такие голы? Забавно, что таким же получился и третий гол Панарина: после бросков Трочека и Бродзински россиянин с пятака воткнул шайбу в ворота Блэквуда.
Пятый хет-трик Панарина за карьеру и третий в составе «Рейнджерс». И это на глазах бывшего тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, с которым клуб так ни разу и не вышел в плей-офф. После 23 матчей на счету Артемия 35 очков и 696 результативных действий за карьеру — до юбилея осталось совсем немного.
Удивительно, насколько голы Панарина были неочевидными. По модели xG он наиграл на 0,62 ожидаемых гола (62% вероятности, что он забросит хотя бы одну шайбу). Больше набрали даже его партнеры по звену (Трочек и Лафренье), которые в этом матче вообще не отличились.
В конце «Сан-Хосе» даже смог создать какую-то интригу. В течение минуты «Шаркс» превратили безнадежные 3:6 в 5:6. Впервые в сезоне отличился Александр Барабанов, для которого матч с «Рейнджерс» стал первым с 24 октября. Но на большее «Сан-Хосе» не хватило.
По-прежнему без поражений в основное время в этом сезоне идет Джонатан Куик. На счету ветерана, которого уже все списали, 7 побед и 1 поражение за пределами 60 минут.
«Рейнджерс» вышли на чистое первое место в лиге по набранным очкам, «Шаркс» — укрепились на последнем. В этом сезоне у этих команд совершенно разные задачи.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|23
|18
|5
|37
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|29
|3
|Вашингтон
|21
|12
|9
|26
|4
|Айлендерс
|23
|10
|13
|26
|5
|Филадельфия
|24
|12
|12
|26
|6
|Питтсбург
|23
|11
|12
|24
|7
|Нью-Джерси
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|26
|8
|18
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|24
|17
|7
|37
|2
|Флорида
|24
|14
|10
|30
|3
|Детройт
|23
|13
|10
|29
|4
|Торонто
|22
|12
|10
|28
|5
|Тампа-Бэй
|25
|10
|15
|25
|6
|Монреаль
|24
|10
|14
|23
|7
|Баффало
|25
|10
|15
|22
|8
|Оттава
|19
|9
|10
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|23
|15
|8
|32
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|31
|3
|Виннипег
|23
|13
|10
|28
|4
|Аризона
|23
|12
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|25
|6
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|24
|7
|Миннесота
|22
|8
|14
|20
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|16
|9
|36
|2
|Ванкувер
|25
|16
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|24
|10
|14
|23
|5
|Сиэтл
|25
|8
|17
|22
|6
|Анахайм
|24
|10
|14
|20
|7
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|8
|Сан-Хосе
|25
|6
|19
|14
|4.12
|02:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|6 : 5
|4.12
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|3 : 1
|4.12
|03:00
|
Баффало – Нэшвилл
|1 : 2
|4.12
|04:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|4 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|24
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|24
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|25
|36
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|25
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|24
|16
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|22
|16
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87