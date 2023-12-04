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Сегодня, 05:50

Панарин разрывает НХЛ: сделал хет-трик и огорчил бывшего тренера!

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
«Рейнджерс» в сверхрезультативном матче переиграли «Сан-Хосе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 6:5 (3:2, 1:1, 2:2)
Голы: Дюклер — 6 (Берроуз), 3:50 — 0:1. Панарин — 13 (бол., Зибанежад, Фокс), 8:44 — 1:1. Карпентер — 1 (Рутта), 12:21 — 1:2. Панарин — 14 (Трочек, Лафренье), 12:55 — 2:2. Зибанежад — 6 (Крайдер, Бродзински), 16:42 — 3:2. Макдональд — 4 (бол., Лабанк, Хоффман), 29:16 — 3:3. Куилль — 4 (Бонино, Труба), 36:03 — 4:3. Панарин — 15 (Трочек, Бродзински), 44:41 — 5:3. Миллер — 4 (Панарин, Труба), 53:04 — 6:3. Зеттерлунд — 7 (Гранлунд, Дюклер), 54:38 — 6:4. Барабанов — 1 (Эддисон, Гертл), 55:50 — 6:5.
Нереализованный буллит: Лафренье (Рейнджерс), 30:16.
Вратари: Куик — Блэквуд (57:59).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (15+14+7) — 28 (9+9+10).
Наши: Панарин (19.15/4/+1) — Барабанов (18.39/1/-1), Охотюк (16.09/1/-2).
4 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Артемий Панарин — один из самых загадочных российских хоккеистов, играющих в Северной Америке. За последние годы он неумышленно создал себе крутой образ с огромным количеством мифов: отпуск в глухом лесу, кнопочный телефон, а теперь и лысина. После прихода нового тренера Панарин, кажется, вышел на свою проектную мощность.

В начале сезона Артемий выдал 15-матчевую результативную серию, побив несколько рекордов. После этого замолчал на три матча, а теперь снова раздает всем, кого видит на своем пути. Питер Лавиолетт, у которого не очень получилось с российской бандой в «Вашингтоне», смог найти подход к этому Артемию.

Матч «Рейнджерс» — «Сан-Хосе» был противостоянием худшей команды Запада и лучшей команды Востока, но при этом не стал для хозяев легкой прогулкой. Уже на четвертой минуте Энтони Дюклер реализовал своеобразный буллит, отправив Джонатана Куика «в буфет».

Вскоре Панарин сравнял счет в большинстве, набросив с синей линии. Совершенно нетипичный гол для россиянина.

Через четыре минуты Артемий снова сравнял счет, но на этот раз уже добив шайбу с пятака. Как часто в его карьере вообще случались такие голы? Забавно, что таким же получился и третий гол Панарина: после бросков Трочека и Бродзински россиянин с пятака воткнул шайбу в ворота Блэквуда.

Пятый хет-трик Панарина за карьеру и третий в составе «Рейнджерс». И это на глазах бывшего тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, с которым клуб так ни разу и не вышел в плей-офф. После 23 матчей на счету Артемия 35 очков и 696 результативных действий за карьеру — до юбилея осталось совсем немного.

Удивительно, насколько голы Панарина были неочевидными. По модели xG он наиграл на 0,62 ожидаемых гола (62% вероятности, что он забросит хотя бы одну шайбу). Больше набрали даже его партнеры по звену (Трочек и Лафренье), которые в этом матче вообще не отличились.

В конце «Сан-Хосе» даже смог создать какую-то интригу. В течение минуты «Шаркс» превратили безнадежные 3:6 в 5:6. Впервые в сезоне отличился Александр Барабанов, для которого матч с «Рейнджерс» стал первым с 24 октября. Но на большее «Сан-Хосе» не хватило.

По-прежнему без поражений в основное время в этом сезоне идет Джонатан Куик. На счету ветерана, которого уже все списали, 7 побед и 1 поражение за пределами 60 минут.

«Рейнджерс» вышли на чистое первое место в лиге по набранным очкам, «Шаркс» — укрепились на последнем. В этом сезоне у этих команд совершенно разные задачи.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Худший матч «Вашингтона» в сезоне: «Вегас» не дал шансов команде Овечкина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 23 18 5 37
2 Каролина 23 14 9 29
3 Вашингтон 21 12 9 26
4 Айлендерс 23 10 13 26
5 Филадельфия 24 12 12 26
6 Питтсбург 23 11 12 24
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 26 8 18 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 25 10 15 25
6 Монреаль 24 10 14 23
7 Баффало 25 10 15 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 23 15 8 32
2 Даллас 22 14 8 31
3 Виннипег 23 13 10 28
4 Аризона 23 12 11 26
5 Сент-Луис 23 12 11 25
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 16 9 36
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 25 8 17 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 25 6 19 14
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4.12 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 6 : 5
4.12 03:00
Бостон – Коламбус
 3 : 1
4.12 03:00
Баффало – Нэшвилл
 1 : 2
4.12 04:00
Лос-Анджелес – Колорадо
 4 : 1
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И О
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 24 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 25 36
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 25 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 22 16
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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