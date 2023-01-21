Сохранит ли «Ванкувер» российскую звездочку? Кузьменко покорил всех в первый сезон

У нападающего заканчивается контракт с клубом.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы: Кольяно — 6 (Ньюхук), 11:32 — 0:1. Ничушкин — 8 (бол., Комфер, Маккиннон), 20:34 — 0:2. Рантанен — 32 (бол., Маккиннон, Родригес), 30:32 — 0:3. Петтерссон — 21 (Бесер, Кузьменко), 32:32 — 1:3. Хант — 3 (Рантанен), 39:27 — 1:4.

Вратари: Делиа — Георгиев.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (10+8+11) — 30 (14+10+6).

Наши: Кузьменко (18.45/2/-1), Михеев (13.31/1/0) — Ничушкин (20.54/1/+1).

21 января. Ванкувер. Rogers Arena. 18813 зрителей.

Сезон для «Ванкувера» потерян, поскольку шансы команды ворваться в плей-офф чуть выше, чем у марсиан приземлиться в ближайшую неделю посреди «Роджерс Арены». Зато есть время определиться с тем, кого следует оставить в составе как минимум на следующий год.

Капитан «Кэнакс» Бо Хорват отказался продлевать контракт с клубом на предложенных условиях и в ближайшие недели с вероятностью в районе 99 процентов будет обменян.

Новичка Андрея Кузьменко «Ванкувер» хочет сохранить. В понедельник об этом сообщил президент клуба Джим Рутерфорд. Дело не только в бомбардирских способностях россиянина. Он очень здорово вписался в звено к лучшему игроку команды Элиасу Петтерссону. Через год истекает соглашение шведа с «Кэнакс», поэтому огорчать своего лидера менеджмент точно не станет и постарается уломать Кузьменко.

Это тот случай, когда искать счастья на стороне будет глупо. Рядом с Петтерссоном российский форвард раскрылся и стабильно набирает очки. На счету Кузьменко их стало уже 40 (18+22). Для этого ему потребовалось провести 44 матча.

В истории клуба быстрее этой отметки с начала карьеры в НХЛ достиг только сам швед, затративший 37 игр. Сейчас именно Петтерссон остается в команде одним из редких примеров высокого мастерства, приличной эффективности и красивых финтов. Его шайба в ворота «Колорадо» — наглядное подтверждение того, почему он считается самым важным игроком «Кэнакс».

Временами «Ванкувер» очень весело смотрится в атакующих действиях. При главном тренере Брюсе Будро иначе быть не может. Но баланса в игре «Кэнакс» категорически не хватает, поэтому недавний слух о замене харизматичного специалиста на Рика Токкетта не кажется вбросом на ровном месте. Последний умеет выстраивать крепкую оборону. При этом атака явно пострадает, но кого это сейчас интересует? Даже опытный лидер команды Джей Ти Миллер допустил ошибку, за которую урезают время молодому игроку — не вывел шайбу из своей зоны, находясь на полборта. Потеря, быстрый пас, классный бросок верхом — ветеран Эндрю Кольяно вывел «Колорадо» вперед.

Гости второй матч подряд проводили без своего лучшего защитника Кэйла Макара. Он получил небольшое повреждение в победной игре с «Детройтом» (6:3). Даже в его отсутствие команда смотрелась солидно как в атаке, так и в обороне. Очевидно, что «Эвеланш» уже в ближайшее время вернется в зону плей-офф — туда, где ей и полагается быть. Валерий Ничушкин забил впервые за последние одиннадцать матчей не без помощи везения при игре в формате «пять на три». Шайба отскочила от россиянина, срикошетила от защитника «Кэнакс» Тайлера Майерса и пересекла ленточку. В самом начале чемпионата челябинец рвал и метал, набирая очки почти в каждом матче, но потом из-за проблем со здоровьем пропустил суммарно два месяца. Видно, что он еще далек от своих лучших кондиций.

«Колорадо» спокойно нейтрализовал все попытки хозяев переломить ход матча, грамотно наказывая их за слабую игровую дисциплину. Дважды спецбригада «Эвеланш» забила в формате «пять на три». Отлично проявил себя вратарь Александр Георгиев. Он смотрится ничуть не хуже, чем опытный Дарси Кемпер в прошлом сезоне. Если к началу плей-офф в команде все будут здоровы, то «Колорадо» начнет его в статусе главного фаворита. Пока же чемпион постепенно набирает обороты с выдержкой опытного хищника.