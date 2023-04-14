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«Тяжело играть не за что». Овечкин закончил сезон

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 13 апреля в Вашингтоне.
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» подвел итоги регулярного чемпионата.

«Не хочешь пропускать любую игру»

«Кэпиталз» закрыли сезон домашним матчем с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ). Столичная команда упустила перевес со счета 4:1 и уступила в овертайме.

Александр Овечкин вернулся на лед после пропуска трех матчей из-за повреждения верхней части тела. 37-летний форвард сыграл 20 минут, нанес 4 броска и отметился голевой передачей при показателе «минус 2».

«Уже пару дней назад чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы сыграть, так что мы приняли решение, что я буду в составе, — сказал Овечкин после матча. — Да, не хочешь пропускать любую игру, если честно, но порой ты чувствуешь, что будет полезнее, если ты все-таки пропустишь ее, и надеешься, что сможешь чувствовать себя лучше».

Александр Овечкин в матче «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 13 апреля в Вашингтоне.
Фото USA Today Sports

«Теперь у нас достаточно времени подумать о себе»

В декабре 2022-го Овечкин третьим в истории НХЛ вышел на отметку в 800 голов в регулярных чемпионатах и обошел Горди Хоу на втором месте списка снайперов всех времен. Гонка за рекордом Уэйна Гретцки продолжается, Ови с 822 шайбами до повторения достижения Великого нужно еще 72. «Вашингтон» в качельном сезоне запустил перезагрузку состава перед дедлайном и отстал от зоны плей-офф.

«Главное — быть здоровым, — сказал Овечкин после вопроса о личных и командных итогах сезона. — Знаете, теперь у нас достаточно времени подумать о себе лично, немного отдохнуть, заняться восстановлением, потому что многие ребята играли с травмами. Нужно восстановиться и быть лучше в следующем сезоне».

14&nbsp;апреля. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; 4:5 ОТ. Александр Овечкин. Овечкин вернулся на последний матч в сезоне, но его команда рассыпалась и снова проиграла

Летом от «Вашингтона» ждут обновления, но пока капитан больше переживает из-за окончания этого сезона. В ход пошла даже фраза с дословным переводом «играли за ничего».

«Отстойно играть, когда потерял шанс попасть в плей-офф. Нужно находить энергию, эмоции. Можете спросить любую команду, кто выбыл, сложно найти мотивацию для игры, — добавил Александр и еще раз ответил на вопрос о значимости последних матчей. — Знаете, в целом для нас это были как выставочные матчи, потому что вы не за что не играете. Как сказал, было тяжело найти эмоции, заставить себя быть на уровне, которого ждут».

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Оставалось только постараться наслаждаться игрой»

О сложностях «Вашингтона» в гонке за плей-офф рассуждали около двух месяцев. Столичная команда потеряла даже теоретические шансы только в апреле, но «игра за ничего» словно длилась немного дольше.

«Сезон закончен, ничего теперь не поделать, — сказал Овечкин. — Я всегда говорю по ходу года, что каждое набранное очко очень важно, правильно? Ты должен набрать столько, сколько только можно в начале, чтобы потом не оказаться в такой ситуации, как была у нас два месяца назад. Нам нужно было гнаться за другими командами. Если мы набирали пару очков, они тоже набирали свои, а если мы проигрывали, они побеждали. У нас постоянно были взлеты и падения, было непросто достать конкурентов. Мы были в 3-4 очках от «уайлд кард», но все изменилось. Но снова: теперь ничего не поделать».

Отдельно — вопрос о роли капитана в поиске мотивации для команды. Североамериканские журналисты ухватились за посыл про «игру за ничего».

«Мы старались получать удовольствие, играть друг за друга, — сказал Александр. — В такой ситуации оставалось только постараться наслаждаться игрой настолько, насколько возможно. И готовиться к следующему сезону».

Александр Овечкин с&nbsp;женой Настей, сыновьями Сергеем и&nbsp;Ильей, матерью Татьяной и&nbsp;братом Михаилом на&nbsp;церемонии перед матчем &laquo;Вашингтона&raquo; и &laquo;Коламбуса&raquo; на&nbsp;домашней арене &laquo;Кэпиталз&raquo; Capital One 21&nbsp;марта. «Рекорд есть рекорд. Как много таких у вас?» Особенный вечер Овечкина и «Вашингтона»

Овечкин закончил этот противоречивый регулярный чемпионат лучшим снайпером и бомбардиром «Вашингтона» — 75 очков, 42 гола и 33 передачи в 73 матчах. В этом сезоне Александр прошел через повреждения и личную трагедию. В столичном клубе сделали многое для поддержки капитана, отложенная перестройка постаревшего состава чемпионов-2018 теперь выглядит запоздалой.

«Кэпиталз» не попали в плей-офф впервые за 8 лет — с 2014 года. Овечкин за 18 сезонов в НХЛ пропустит розыгрыш Кубка Стэнли в четвертый раз.

Впервые с регулярного чемпионата-2005/06 и дебюта в лиге Ови и Сидни Кросби вне кубковой восьмерки Восточной конференции вместе остались «Вашингтон» и «Питтсбург». Когда «Пингвинз» в последний раз не участвовали в Кубке Стэнли, Евгений Малкин еще выступал в «Металлурге». Чемпионы-2009, 2016 и 2017 прервали самую длинную из активных серий по выходам в плей-офф топовых североамериканских лиг. Похоже, эта эпоха действительно уходит.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Рекорд Овечкина устоял. Макдэвид был близок, но так и не смог забить в последнем матче
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 81 25 56 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 81 41 40 89
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 47 35 108
2 Колорадо 81 50 31 107
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 81 42 39 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
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Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
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Нью-Джерси - Рейнджерс
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