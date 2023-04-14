Овечкин вернулся на последний матч в сезоне, но его команда рассыпалась и снова проиграла
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Снивли — 2 (Милано), 4:36 — 1:0. Сандин — 7 (Бэкстрем, Овечкин), 5:59 — 2:0. Смит — 9, 10:18 — 3:0. Хаула — 13 (Шарангович, Л. Хьюз), 17:06 — 3:1. Уилсон — 13 (Дженсен, Строум), 21:05 — 4:1. Вуд — 13 (бол., Татар, Мерсер), 38:36 — 4:2. Хаула — 14 (Братт, Д. Хьюз), 43:17 — 4:3. Хэмилтон — 22 (Сиверсон, Боквист), 52:23 — 4:4. Л. Хьюз — 1 (Д. Хьюз, Хишир), 64:33 — 4:5.
Вратари: Кемпер — Блэквуд (Шмид, 21:05).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 31 (8+12+7+4) — 34 (11+7+12+4).
Наши: Алексеев (18.20/2/+1), Кузнецов (16.13/1/+1), Овечкин (20.02/4/-2) — -.
14 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
У «Вашингтона» была прекрасная возможность поблагодарить болельщиков за поддержку и одержать победу в своей последней игре сезона. Матч против «Нью-Джерси» состоялся в столице США, но даже домашний лед не помог «Кэпиталз» закончить чемпионат на хоть какой-то позитивной ноте. Хозяева умудрились растерять преимущество в три шайбы и проиграли в восьмой раз за последние девять матчей.
Александр Овечкин пропустил прошедшие три игры из-за травмы верхней части тела, но сегодня вернулся на лед. Первый период для его команды получился более, чем удачным. Уже за стартовые десять минут хозяева отличились трижды, а в эпизоде с голом Расмуса Сандина одним из ассистентов выступил и сам Александр. Капитан «Вашингтона» набрал 75-е (42+33) очко в сезоне и упрочил позиции лучшего бомбардира команды.
«Нью-Джерси» долго раскачивался и по-настоящему включился в игру лишь в концовке второго периода. К тому времени гости уступали со счетом 1:4, но Майлс Вуд реализовал большинство и начал мощный камбэк «Девилз». «Кэпиталз» продолжили чудить в обороне и позволили Эрику Хауле оформить дубль, да еще в такой издевательской манере. Финский нападающий убежал от Джона Карлсона и легко переиграл Дарси Кемпера.
Форварду «Девилз» Джеку Хьюзу не хватило всего двух очков до первой сотни в НХЛ, зато его младший брат стал первой звездой встречи. 19-летний защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз в своем втором матче в НХЛ отметился не только передачей, но и забил победный гол в овертайме. Неделю назад клуб подписал с ним контракт новичка и четвертый номер драфта НХЛ-2021 сходу решил отметить это событие.
В последних двух матчах «дьяволы» забросили 11 шайб и команде уже не терпится начать свой первый за пять лет плей-офф. В соперники по первому раунду им достались «Рейнджерс» и это будет великолепная битва за Гудзон. «Вашингтон» же пока может бронировать гольф-поля и думать о работе над ошибками. «Кэпиталз» провалили вторую часть чемпионата и логично отправляются в отпуск. «Надеюсь, мы станем лучше. У нас будет много времени, чтобы подумать и подготовиться к следующему сезону», — говорит Овечкин. Его команде только это и остается.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|81
|25
|56
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|81
|41
|40
|89
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|2
|Колорадо
|81
|50
|31
|107
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|81
|42
|39
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|81
|28
|53
|69
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|81
|46
|35
|102
|4
|Сиэтл
|81
|46
|35
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|81
|37
|44
|81
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|81
|23
|58
|58
|14.04
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|4 : 5
|14.04
|02:00
|
Флорида – Каролина
|4 : 6
|14.04
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.04
|02:00
|
Рейнджерс – Торонто
|2 : 3
|14.04
|02:00
|
Баффало – Оттава
|4 : 3 ОТ
|14.04
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|14.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 0
|14.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|4 : 3 ОТ
|14.04
|03:30
|
Даллас – Сент-Луис
|1 : 0
|14.04
|03:30
|
Чикаго – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|14.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 2
|14.04
|04:00
|
Колорадо – Виннипег
|4 : 2
|14.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|14.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|14.04
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|82
|153
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|128
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|82
|113
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|82
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|82
|61
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|81
|55
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|49
|1.89
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|39
|2.07
|
|
Антти Раанта
Каролина
|27
|2.23