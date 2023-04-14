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Овечкин вернулся на последний матч в сезоне, но его команда рассыпалась и снова проиграла

Овечкин сделал голевую передачу в проигранном матче «Вашингтона» с «Нью-Джерси»
Андрей Жданюк
Корреспондент
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14 апреля. «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ. Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Неудачный сезон «Вашингтона» закончился.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1)
Голы: Снивли — 2 (Милано), 4:36 — 1:0. Сандин — 7 (Бэкстрем, Овечкин), 5:59 — 2:0. Смит — 9, 10:18 — 3:0. Хаула — 13 (Шарангович, Л. Хьюз), 17:06 — 3:1. Уилсон — 13 (Дженсен, Строум), 21:05 — 4:1. Вуд — 13 (бол., Татар, Мерсер), 38:36 — 4:2. Хаула — 14 (Братт, Д. Хьюз), 43:17 — 4:3. Хэмилтон — 22 (Сиверсон, Боквист), 52:23 — 4:4. Л. Хьюз — 1 (Д. Хьюз, Хишир), 64:33 — 4:5.
Вратари: Кемпер — Блэквуд (Шмид, 21:05).
Штраф: 11 — 11.
Броски: 31 (8+12+7+4) — 34 (11+7+12+4).
Наши: Алексеев (18.20/2/+1), Кузнецов (16.13/1/+1), Овечкин (20.02/4/-2) — -.
14 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

У «Вашингтона» была прекрасная возможность поблагодарить болельщиков за поддержку и одержать победу в своей последней игре сезона. Матч против «Нью-Джерси» состоялся в столице США, но даже домашний лед не помог «Кэпиталз» закончить чемпионат на хоть какой-то позитивной ноте. Хозяева умудрились растерять преимущество в три шайбы и проиграли в восьмой раз за последние девять матчей.

Александр Овечкин пропустил прошедшие три игры из-за травмы верхней части тела, но сегодня вернулся на лед. Первый период для его команды получился более, чем удачным. Уже за стартовые десять минут хозяева отличились трижды, а в эпизоде с голом Расмуса Сандина одним из ассистентов выступил и сам Александр. Капитан «Вашингтона» набрал 75-е (42+33) очко в сезоне и упрочил позиции лучшего бомбардира команды.

«Нью-Джерси» долго раскачивался и по-настоящему включился в игру лишь в концовке второго периода. К тому времени гости уступали со счетом 1:4, но Майлс Вуд реализовал большинство и начал мощный камбэк «Девилз». «Кэпиталз» продолжили чудить в обороне и позволили Эрику Хауле оформить дубль, да еще в такой издевательской манере. Финский нападающий убежал от Джона Карлсона и легко переиграл Дарси Кемпера.

Форварду «Девилз» Джеку Хьюзу не хватило всего двух очков до первой сотни в НХЛ, зато его младший брат стал первой звездой встречи. 19-летний защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз в своем втором матче в НХЛ отметился не только передачей, но и забил победный гол в овертайме. Неделю назад клуб подписал с ним контракт новичка и четвертый номер драфта НХЛ-2021 сходу решил отметить это событие.

В последних двух матчах «дьяволы» забросили 11 шайб и команде уже не терпится начать свой первый за пять лет плей-офф. В соперники по первому раунду им достались «Рейнджерс» и это будет великолепная битва за Гудзон. «Вашингтон» же пока может бронировать гольф-поля и думать о работе над ошибками. «Кэпиталз» провалили вторую часть чемпионата и логично отправляются в отпуск. «Надеюсь, мы станем лучше. У нас будет много времени, чтобы подумать и подготовиться к следующему сезону», — говорит Овечкин. Его команде только это и остается.

ХК Вашингтон Кэпиталз
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1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 81 25 56 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 81 41 40 89
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 47 35 108
2 Колорадо 81 50 31 107
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 81 42 39 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 50 31 109
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 81 46 35 100
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6 Ванкувер 81 37 44 81
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 81 23 58 58
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Монреаль – Бостон
 4 : 5
14.04 02:00
Флорида – Каролина
 4 : 6
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Коламбус – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
14.04 02:00
Рейнджерс – Торонто
 2 : 3
14.04 02:00
Баффало – Оттава
 4 : 3 ОТ
14.04 02:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 4 : 5 ОТ
14.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 5 : 0
14.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
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