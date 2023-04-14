Рекорд Овечкина устоял. Макдэвид был близок, но так и не смог забить в последнем матче

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Янмарк — 9 (Экхольм, Скиннер), 4:16 — 1:0. Драйзайтль — 52 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 6:56 — 2:0. Грегор — 10 (Бордело, Лоренц), 9:44 — 2:1. Бушар — 8 (Драйзайтль, Ямамото), 25:02 — 3:1. Янмарк — 10 (мен., Райан), 34:04 — 4:1. Лоренц — 10 (бол., Гертл, Петерсон), 38:48 — 4:2. Кейн — 16 (Драйзайтль, Сиси), 55:55 — 5:2.

Вратари: Скиннер — Раймер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (13+4+19) — 29 (14+12+3).

Наши: Костин (12.42/0/+1) — Кныжов (15.21/3/0), Свечников (11.49/0/0).

Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Коннор Макдэвид провел выдающийся регулярный чемпионат. Канадец стал первым игроком со временем Марио Лемье, набравшим 150+ очков, обошел Никиту Кучерова по числу передач за сезон для действующих хоккеистов, а сегодня мог установить новый рекорд XXI века по голам за одну регулярку. На данный момент он принадлежит Александру Овечкину (65, сезон-2007/08) и как минимум в этом году уже ничего не изменится.

Свой последний матч в регулярном чемпионате «Эдмонтон» проводил дома против «Сан-Хосе» и, конечно, для Макдэвида это прекрасная возможность пополнить свою снайперскую копилку. Перед игрой с «Шаркс» у канадца было 64 гола, но сегодня он ограничился лишь одной передачей. Ожидаемо его команда не испытала особых проблем с «акулами», а Леон Драйзайтль с 3 (1+2) очками стал самым результативным игроком встречи.

Вряд ли Макдэвид сильно расстроен отсутствием нового рекорда в своем активе, ведь уже совсем скоро его команда снова попробует пошуметь в плей-офф. В прошлом сезоне Коннор доказал всем, что перестал быть игроком для регулярного чемпионата. Канадец находится просто в невероятной форме и не горит желанием сбавлять обороты. Поразительно, но 26-летний форвард уже в следующем году может достигнуть рубеж в тысячу очков в НХЛ.

Конец династии

«Чикаго» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Конекны — 29 (Фрост), 0:26 — 0:1. Конекны — 30 (Фрост), 6:21 — 0:2. Хайра — 6 (Мерфи, Кайсер), 7:28 — 1:2. Бьорк — 2 (Атанасиу, Митчелл), 9:20 — 2:2. Типпетт — 27, 20:46 — 2:3. Кэйтс — 13 (бол., Конекны, Типпетт), 24:22 — 2:4. Тэйвз — 15 (бол., Атанасиу, С. Джонс), 27:40 — 3:4. Атанасиу — 20 (Т. Джонсон), 58:00 — 4:4. Проворов — 6 (Конекны, Санхейм), 63:09 — 4:5.

Вратари: Стэлок (57:19 — 58:00, 63:09) — Сандстрем (63:09).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 38 (15+9+12+2) — 36 (15+14+5+2).

Наши: Зайцев (13.01/0/0) — Проворов (27.08/1/0).

Чикаго. United Center. 20219 зрителей.

«Чикаго» дома принимал «Филадельфию» и можно смело сказать, что этот матч стал историческим. Капитан «Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз провел свою последнюю игру в форме «ястребов» и, скорее всего, в ближайшее время он объявит о завершении карьеры. Канадец провел 16 лет в клубе и выиграл три Кубка Стэнли. Сегодня 34-летний форвард помог своей команде отыграться со счета 2:4 и забил 15-й гол в сезоне. Реакция партнеров и болельщиков на трибунах говорит сама за себя.

Однако Ивану Проворову не до сентиментальностей. На днях россиянин в четвертый раз карьеру был признан лучшим защитником «Филадельфии» в сезоне, и уйти в отпуск он решил эффектно. Шайба Проворова стала победной в овертайме, а его команда закончила чемпионат двумя победами подряд. Его контракт с кэпхитом 6,75 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2024/25, но нет уверенности в том, что игра в Филадельфии поможет Ивану выйти на новый уровень.

Эту машину не остановить?

«Монреаль» — «Бостон» — 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Голы: Кондотта — 1 (Пеццетта, Тисдейл), 3:27 — 1:0. Фредерик — 17 (Клифтон, Пастрняк), 9:19 — 1:1. Дебраск — 27 (Маршан, Макэвой), 14:40 — 1:2. Сузуки — 26 (Эдмундсон), 27:16 — 2:2. Пеццетта — 7 (Питлик, Тирни), 28:24 — 3:2. Орлов — 7 (Лауко), 33:58 — 3:3. Бэррон — 4 (мен., Эванс, Питлик), 41:09 — 4:3. Койл — 16, 48:48 — 4:4. Пастрняк — 61 (Орлов, Бертуцци), 51:00 — 4:5.

Вратари: Монтембо — Суэймен.

Штраф: 19 — 13.

Броски: 34 (8+13+13) — 21 (7+5+9).

Наши: Гурьянов (12.45/3/0) — Орлов (21.31/2/+4).

Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

«Бостон» на протяжении матча с «Монреалем» несколько раз вынужден был отыгрываться, но это не помешало «мишкам» одержать очередную победу и закрыть регулярку с феноменальным результатом. Президентский кубок, 65 побед, 135 очков — фантастическое достижение. Кроме того, вратари Линус Улльмарк и Джереми Свэймен выиграли «Дженнингс трофи», так как «Брюинз» пропустили меньше всех шайб в регулярном чемпионате (177 в 82 матчах, включая решающие буллиты).

Не остался в тени и Дмитрий Орлов. Защитник «Бостона» не только отличился голом, но и отдал передачу на победную шайбу Давида Пастрняка. На счету Орлова 17 (4+13) очков в 23 играх за «Брюинс» после обмена из «Вашингтона» и россиянин уже в предвкушении старт плей-офф. В первом раунде его команде предстоит встретиться с «Флоридой», но не стоит торопиться с прогнозами. В 2019 году Сергей Бобровский с «Коламбусом» показал «Тампе», что успех в регулярке еще ничего не значит.