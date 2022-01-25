«Самый сильный удар в голову, который я пропускал». Овечкин сломал маску вратарю, но не смог ему забить
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Вегас» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Амадио — 4 (Хауден), 25:29 — 0:1.
Вратари: Ванечек (58:23 — 59:08, 19:30) — Ленер.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 34 (7+13+14) — 29 (9+14+6).
Наши: Кузнецов (22.05/5/0), Овечкин (24.44/4/-1), Орлов (23.24/1/-1) — Дадонов (15.30/4/0).
25 января. Вашингтон. Capital One Arena.
Противостояние «Вашингтона» и «Вегаса» навсегда останется особенным для Александра Овечкина, который в 2018 году в финальной серии против «рыцарей» завоевал свой первый и пока единственный Кубок Стэнли. Российский форвард пребывает в феноменальной форме. В возрасте 36 лет и старше за половину чемпионата больше очков, чем Овечкин, набирал только Марио Лемье — 68 (20+48) в сезоне-2002/03. Сегодня Александр сделал все для того, чтобы продлить свою результативную серию, которая составляла семь матчей (5+3 в них), но вечер для «Вашингтона» сложился не самым удачным образом. Команда Питера Лавиолетта впервые в текущем сезоне не забросила ни одной шайбы.
Не помогло «столичным» и улучшение кадровой ситуации. В состав вернулись Джон Карлсон и Дмитрий Орлов, который пропускал две игры за удар коленом форварда «Виннипега» Николая Элерса. По-прежнему отсутствуют Энтони Манта, Ник Дженсен и Ти Джей Оши. Интересно, что четвертый матч подряд провел чешский голкипер Витек Ванечек. У Ильи Самсонова была такая же серия в старте, но в последнее время Питер Лавиолетт предпочитает видеть россиянина на лавке. Вратарская чехарда в «Вашингтоне» продолжается, и отсутствие выраженного первого номера может сыграть с командой злую шутку.
Go time against Vegas— Washington Capitals (@Capitals) January 25, 2022
? @NBCSWashington
? https://t.co/rqB0Th5Rhy pic.twitter.com/G70KgUdjA4
Впрочем, у «Кэпиталз» полно и других проблем, одна из которых — кошмарный розыгрыш большинства. На данный момент по этому показателю «столичные» занимают 29-е место в лиге со скромными 14,8 процентами реализации. Сегодня хозяева в холостую провели пять попыток, а во втором периоде за почти две минуты не смогли пробить Робина Ленера в формате «пять на три». И это при Овечкине, который с 2015-го забил уже 100 голов в большинстве — лучший результат в лиге.
Hmm I wonder where Alex Ovechkin is going to shoot from on the power play... pic.twitter.com/jLqeLsQYFZ— Brady Trettenero (@BradyTrett) January 25, 2022
Брэйден Макнэбб во втором периоде едва не подставил свою команду. Мало того, что канадский защитник «Вегаса» выбросил шайбу за пределы льда и оставил партнеров втроем, так еще и попал ей в лицо болельщице «Вашингтона». Девушке в итоге даже понадобилась медицинская помощь, и ее увели с трибун. Макнэбб сильно переживал в боксе штрафников, а теперь должен угостить ужином не только Робина Ленера, но и пострадавшую.
Кстати, после матча шведский вратарь рассказал, что во второй двадцатиминутке капитан «Вашингтона» своим броском сломал ему маску, и ему пришлось доигрывать встречу в другой. «Это был самый сильный удар в голову, который я пропускал», — цитирует голкипера американский журналист Джастин Эмерсон.
You can see one of the bars on the left side of Robin Lehner's mask dented from Alex Ovechkin's shot. #VegasBorn pic.twitter.com/MRhFyElbCf— David Schoen ?? (@DavidSchoenLVRJ) January 25, 2022
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов на двоих нанесли девять бросков по воротам соперника, но «Вегас» довольно плотно действовал в обороне, а ошибки защитников уверенно подчищал Ленер. Капитан «Вашингтона» начал матч в звене с Никласом Бэкстремом, однако воссоединение со шведским форвардом не продлилось и двух периодов. Российская связка вместе действует продуктивнее, но сегодня не хватило и ее усилий. В середине встречи единственный гол в матче забил форвард «Голден Найтс» Майкл Амадио. Канадец здорово сыграл на добивании, а Ванечек не смог выручить в не самой напряженной ситуации.
Крайне заметен был Евгений Дадонов. Нападающий «Вегаса» здорово действовал на пятаке, самоотверженно боролся за шайбу, почти пять минут провел в большинстве и больше всех среди нападающих своей команды бросил по воротам — 4. В восьми матчах в календарном 2022 году россиянин набрал 7 (2+5) очков. В целом в сезоне в его активе 21 (10+11) балл в 40 играх. Евгений как всегда скромен и незаметен в прессе, зато должным образом работает на площадке и по делу заслужил доверие тренерского штаба. Уже сегодня ночью «Вегас» сразится на выезде с «Каролиной», а «Вашингтон» после дня отдыха примет дома «Сан-Хосе».
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