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Сегодня, 07:00

«Самый сильный удар в голову, который я пропускал». Овечкин сломал маску вратарю, но не смог ему забить

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Вегасу», Овечкин не забил
Андрей Жданюк
Корреспондент
Александр Овечкин (слева).
Фото Getty Images
Пострадал Робин Ленер

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Вегас» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Амадио — 4 (Хауден), 25:29 — 0:1.
Вратари: Ванечек (58:23 — 59:08, 19:30) — Ленер.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 34 (7+13+14) — 29 (9+14+6).
Наши: Кузнецов (22.05/5/0), Овечкин (24.44/4/-1), Орлов (23.24/1/-1) — Дадонов (15.30/4/0).
25 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Противостояние «Вашингтона» и «Вегаса» навсегда останется особенным для Александра Овечкина, который в 2018 году в финальной серии против «рыцарей» завоевал свой первый и пока единственный Кубок Стэнли. Российский форвард пребывает в феноменальной форме. В возрасте 36 лет и старше за половину чемпионата больше очков, чем Овечкин, набирал только Марио Лемье — 68 (20+48) в сезоне-2002/03. Сегодня Александр сделал все для того, чтобы продлить свою результативную серию, которая составляла семь матчей (5+3 в них), но вечер для «Вашингтона» сложился не самым удачным образом. Команда Питера Лавиолетта впервые в текущем сезоне не забросила ни одной шайбы.

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Не помогло «столичным» и улучшение кадровой ситуации. В состав вернулись Джон Карлсон и Дмитрий Орлов, который пропускал две игры за удар коленом форварда «Виннипега» Николая Элерса. По-прежнему отсутствуют Энтони Манта, Ник Дженсен и Ти Джей Оши. Интересно, что четвертый матч подряд провел чешский голкипер Витек Ванечек. У Ильи Самсонова была такая же серия в старте, но в последнее время Питер Лавиолетт предпочитает видеть россиянина на лавке. Вратарская чехарда в «Вашингтоне» продолжается, и отсутствие выраженного первого номера может сыграть с командой злую шутку.

Впрочем, у «Кэпиталз» полно и других проблем, одна из которых — кошмарный розыгрыш большинства. На данный момент по этому показателю «столичные» занимают 29-е место в лиге со скромными 14,8 процентами реализации. Сегодня хозяева в холостую провели пять попыток, а во втором периоде за почти две минуты не смогли пробить Робина Ленера в формате «пять на три». И это при Овечкине, который с 2015-го забил уже 100 голов в большинстве — лучший результат в лиге.

Брэйден Макнэбб во втором периоде едва не подставил свою команду. Мало того, что канадский защитник «Вегаса» выбросил шайбу за пределы льда и оставил партнеров втроем, так еще и попал ей в лицо болельщице «Вашингтона». Девушке в итоге даже понадобилась медицинская помощь, и ее увели с трибун. Макнэбб сильно переживал в боксе штрафников, а теперь должен угостить ужином не только Робина Ленера, но и пострадавшую.

Кстати, после матча шведский вратарь рассказал, что во второй двадцатиминутке капитан «Вашингтона» своим броском сломал ему маску, и ему пришлось доигрывать встречу в другой. «Это был самый сильный удар в голову, который я пропускал», — цитирует голкипера американский журналист Джастин Эмерсон.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов на двоих нанесли девять бросков по воротам соперника, но «Вегас» довольно плотно действовал в обороне, а ошибки защитников уверенно подчищал Ленер. Капитан «Вашингтона» начал матч в звене с Никласом Бэкстремом, однако воссоединение со шведским форвардом не продлилось и двух периодов. Российская связка вместе действует продуктивнее, но сегодня не хватило и ее усилий. В середине встречи единственный гол в матче забил форвард «Голден Найтс» Майкл Амадио. Канадец здорово сыграл на добивании, а Ванечек не смог выручить в не самой напряженной ситуации.

Крайне заметен был Евгений Дадонов. Нападающий «Вегаса» здорово действовал на пятаке, самоотверженно боролся за шайбу, почти пять минут провел в большинстве и больше всех среди нападающих своей команды бросил по воротам — 4. В восьми матчах в календарном 2022 году россиянин набрал 7 (2+5) очков. В целом в сезоне в его активе 21 (10+11) балл в 40 играх. Евгений как всегда скромен и незаметен в прессе, зато должным образом работает на площадке и по делу заслужил доверие тренерского штаба. Уже сегодня ночью «Вегас» сразится на выезде с «Каролиной», а «Вашингтон» после дня отдыха примет дома «Сан-Хосе».

Александр Овечкин
Робин Ленер
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 41 26 15 57
3 Каролина 38 27 11 56
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Нью-Джерси 40 15 25 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 42 13 29 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 42 28 14 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 35 12 23 27
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Сент-Луис 42 25 17 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 39 21 18 44
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 25 17 52
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
Результаты / календарь
15.01
16.01
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29.01
30.01
25.01 03:00
Бостон – Анахайм
 3 : 5
25.01 03:00
Вашингтон – Вегас
 0 : 1
25.01 03:00
Рейнджерс – Лос-Анджелес
 3 : 2 Б
25.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 3
25.01 04:00
Миннесота – Монреаль
 8 : 2
25.01 05:00
Калгари – Сент-Луис
 7 : 1
25.01 05:00
Колорадо – Чикаго
 2 : 0
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 42 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 13 1.88
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 26 2.06
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