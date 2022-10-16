Зуккарелло раскритиковал игру «Миннесоты» в обороне: «Мы будто чертова юниорская команда»

Форвард «Миннесоты» Матс Зуккарелло выразил недовольство игрой в обороне своей команды на старте сезона регулярного чемпионата НХЛ. В ночь на 16 октября «Уайлд» уступили «Лос-Анджелесу» со счетом 6:7.

«Нельзя рассчитывать на победу, когда пропускаете 14 голов за две игры. Иногда мы играем в обороне будто какая-то чертова юниорская команда. Нам нужно сосредоточиться», — цитирует игрока журналист The Athletic Майкл Руссо.

В первой игре сезона «Миннесота» проиграла «Рейнджерс» со счетом 7:3.

За две игры нынешнего чемпионата Зуккарелло набрал 4 (2+2) очка. Норвежец играет в звене с российским форвардом Кириллом Капризовым.