Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:12

Зуккарелло раскритиковал игру «Миннесоты» в обороне: «Мы будто чертова юниорская команда»

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Форвард «Миннесоты» Матс Зуккарелло выразил недовольство игрой в обороне своей команды на старте сезона регулярного чемпионата НХЛ. В ночь на 16 октября «Уайлд» уступили «Лос-Анджелесу» со счетом 6:7.

«Нельзя рассчитывать на победу, когда пропускаете 14 голов за две игры. Иногда мы играем в обороне будто какая-то чертова юниорская команда. Нам нужно сосредоточиться», — цитирует игрока журналист The Athletic Майкл Руссо.

В первой игре сезона «Миннесота» проиграла «Рейнджерс» со счетом 7:3.

За две игры нынешнего чемпионата Зуккарелло набрал 4 (2+2) очка. Норвежец играет в звене с российским форвардом Кириллом Капризовым.

Матс Зуккарелло
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
0
Читайте также
Миранчук — первый из россиян. И худший в «Торино»
Теперь соперники Карлсена сдаются после первого хода. Чемпиона мира обвиняют в неуважении
Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой
Армия РФ нанесла удары по объектам военного управления и энергетики Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Миннесоте» не хотят отпускать Капризова в Россию летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 2 2 0 4
2 Филадельфия 2 2 0 4
3 Каролина 2 2 0 4
4 Рейнджерс 3 2 1 4
5 Айлендерс 2 1 1 2
6 Вашингтон 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 2 2 0 4
3 Флорида 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 3 1 2 2
7 Монреаль 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 2 2 0 4
2 Нэшвилл 4 2 2 4
3 Сент-Луис 1 1 0 2
4 Виннипег 1 1 0 2
5 Колорадо 2 1 1 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 2 0 2 0
8 Аризона 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Сиэтл 3 1 2 3
4 Эдмонтон 2 1 1 2
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Лос-Анджелес 3 1 2 2
7 Ванкувер 2 0 2 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
16.10 02:00
Бостон – Аризона
 6 : 3
16.10 02:00
Вашингтон – Монреаль
 3 : 1
16.10 02:00
Нью-Джерси – Детройт
 2 : 5
16.10 02:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 6 : 2
16.10 02:00
Торонто – Оттава
 3 : 2
16.10 02:30
Айлендерс – Анахайм
 7 : 1
16.10 03:00
Даллас – Нэшвилл
 5 : 1
16.10 03:00
Миннесота – Лос-Анджелес
 6 : 7
16.10 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 5 : 2
16.10 05:00
Сиэтл – Вегас
 2 : 5
16.10 05:00
Эдмонтон – Калгари
 3 : 4
16.10 05:00
Сан-Хосе – Чикаго
 2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 2 6
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 5
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 4 4
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 3 4
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 2 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости