Канарейкин — о безголевой серии Овечкина в новом сезоне НХЛ: «Ничего страшного. Забьет скоро»

Экс-главный тренер «Металлурга» и других клубов КХЛ Федор Канарейкин прокомментировал безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

«А, что тут говорить? Ничего страшного. Забьет скоро», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Овечкин сыграл три матча за «Вашингтон», в которых отличился лишь одной голевой передачей. На данный момент его команда занимает 11-е место в турнирной таблице НХЛ (2 очка). 18 октября «Вашингтон» сыграет с «Ванкувером».