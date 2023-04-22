Зуккарелло о 5:1 в матче с «Далласом»: «Именно так мы и хотим играть»

Форвард «Миннесоты» Матс Зуккарелло подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (5:1, 2-1 в серии).

«Мы не играли так, как хотели в прошлой игре, но мы знаем, как мы хотим играть. Мы говорили об этом, мы прошли через это, и мы были готовы играть правильно сегодня. Именно так мы и хотим играть», — приводит слова Зуккарелло официальный сайт НХЛ.

Четвертый матч в серии состоится 24 апреля. Начало — 1.30 по московскому времени.