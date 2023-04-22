Чибриков сообщил, что намерен отправиться в клуб НХЛ «Виннипег»

Нападающий воскресенского «Химика», являющегося фарм-клубом московского «Спартака», Никита Чибриков планирует отправиться в Северную Америку для выступления за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег».

«Да, это правда. Скорее всего, поеду после окончания своего контракта», — приводит слова Чибрикова ТАСС.

Чибриков был задрафтован «Виннипегом» в 2021 году во втором раунде под 50-м номером. Он является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2021 года.