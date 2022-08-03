Знарок рассказал, как посещал тренировки Панарина в «Рейнджерс»: «Я «му-му» по-английски»
Бывший тренер сборной России, главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о поездке в Нью-Йорк к своему зятю, звезде «Рейнджерс» Артемию Панарину.
— Вы приезжали к Артемию и Алисе в Нью-Йорк. Он выкладывал, как вы стоите у бортика, смотрите тренировки «Рейнджерс».
— Это такой серьезный опыт. А он что-то снимал?
— Да, было видео, где вы стоите, кажется, в кепке «Рейнджерс».
— В олимпийке. Это мне Крис Друри подарил. Сам генеральный менеджер. Там на тренировочной арене есть специальный балкончик, и мы сидели на нем вместе. Правда, по-английски не удалось поговорить. Он мне сам сказал через переводчика: «Я с тобой очень хотел поговорить про хоккей». К сожалению, я «му-му» по-английски.
— Вы специально следили за «Рейнджерс»?
— Ходил к ним на тренировки и записывал их. Я ведь специально приезжал для этого. Просил, чтобы Тема поговорил с Друри и тот дал мне разрешение.
— То есть приезжали не просто так.
— Я бы мог приехать и просто так. Но ведь какое-то уважение должно быть. Я привык спрашивать разрешения. Ты ведь приходишь в чужой монастырь.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне 30-летний россиянин набрал 96 (22+74) очков в 75 матчах за команду в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у форварда 16 (6+10) очков в 20 играх.
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|Детройт
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|4
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|8
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|В
|П
|О
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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