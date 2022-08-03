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Знарок рассказал, как посещал тренировки Панарина в «Рейнджерс»: «Я «му-му» по-английски»

Знарок рассказал, как ходил на тренировки Панарина в «Рейнджерс»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Бывший тренер сборной России, главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о поездке в Нью-Йорк к своему зятю, звезде «Рейнджерс» Артемию Панарину.

— Вы приезжали к Артемию и Алисе в Нью-Йорк. Он выкладывал, как вы стоите у бортика, смотрите тренировки «Рейнджерс».

— Это такой серьезный опыт. А он что-то снимал?

— Да, было видео, где вы стоите, кажется, в кепке «Рейнджерс».

— В олимпийке. Это мне Крис Друри подарил. Сам генеральный менеджер. Там на тренировочной арене есть специальный балкончик, и мы сидели на нем вместе. Правда, по-английски не удалось поговорить. Он мне сам сказал через переводчика: «Я с тобой очень хотел поговорить про хоккей». К сожалению, я «му-му» по-английски.

— Вы специально следили за «Рейнджерс»?

— Ходил к ним на тренировки и записывал их. Я ведь специально приезжал для этого. Просил, чтобы Тема поговорил с Друри и тот дал мне разрешение.

— То есть приезжали не просто так.

— Я бы мог приехать и просто так. Но ведь какое-то уважение должно быть. Я привык спрашивать разрешения. Ты ведь приходишь в чужой монастырь.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В прошлом сезоне 30-летний россиянин набрал 96 (22+74) очков в 75 матчах за команду в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф у форварда 16 (6+10) очков в 20 играх.

Олег Знарок. «У Овечкина получится побить рекорд Гретцки». Интервью Знарка — о Панарине и Алисе, наших звездах НХЛ и «Ак Барсе»

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Олег Знарок
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