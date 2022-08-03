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Сегодня, 14:05

Знарок рассказал о том, как смотрит матчи Панарина с женой

Михаил Зислис
Обозреватель
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок признался, что смотрит матчи своего зятя Артемия Панарина по отдельности с женой из-за высокого эмоционального накала.

— За их игрой в плей-офф следили?

— Да, внимательно смотрел.

— Какие эмоции были, когда Артемий забил в овертайме в серии с «Питтсбургом» и «Рейнджерс» вытащили серию с 1-3?

— Мы раньше смотрели хоккей ночью вместе с женой. Но если «Рейнджерс» проигрывают, то меня всегда обвиняют в поражении.

— Почему?

— Это не примета. Мы с женой по-разному болеем. Она эмоционально переживает, а я начинаю комментировать и кого-то обсуждать. Ей это не нравится. Тогда мы решили смотреть матчи по отдельности. Во время плей-офф она оставалась наверху в спальне и не смотрела, но и не спала. Я думаю, что ей пришлось тяжелее. Она не видит игры и только ждет результата. Но когда я заорал, Илона поняла, что мы победили. Это был очень эмоциональный момент.

— Чего не хватило «Рейнджерс» в серии против «Тампы»?

— Наверное, не хватило состава. Там были травмированные ребята. Я не знаю, как вообще Валерка Ничушкин в «Колорадо» играл на уколах. Ему потом сделали операцию, и я сейчас посмотрел на фотографии — там чуть ли не восемь шурупов. И многие ребята так играли.

В прошлом сезоне «Рейнджерс», за которых выступает Панарин, дошли до финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором проиграли «Тампе» со счетом 2-4 в серии.

Олег Знарок. «У Овечкина получится побить рекорд Гретцки». Интервью Знарка — о Панарине и Алисе, наших звездах НХЛ и «Ак Барсе»

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Олег Знарок
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