Знарок рассказал о том, как смотрит матчи Панарина с женой
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок признался, что смотрит матчи своего зятя Артемия Панарина по отдельности с женой из-за высокого эмоционального накала.
— За их игрой в плей-офф следили?
— Да, внимательно смотрел.
— Какие эмоции были, когда Артемий забил в овертайме в серии с «Питтсбургом» и «Рейнджерс» вытащили серию с 1-3?
— Мы раньше смотрели хоккей ночью вместе с женой. Но если «Рейнджерс» проигрывают, то меня всегда обвиняют в поражении.
— Почему?
— Это не примета. Мы с женой по-разному болеем. Она эмоционально переживает, а я начинаю комментировать и кого-то обсуждать. Ей это не нравится. Тогда мы решили смотреть матчи по отдельности. Во время плей-офф она оставалась наверху в спальне и не смотрела, но и не спала. Я думаю, что ей пришлось тяжелее. Она не видит игры и только ждет результата. Но когда я заорал, Илона поняла, что мы победили. Это был очень эмоциональный момент.
— Чего не хватило «Рейнджерс» в серии против «Тампы»?
— Наверное, не хватило состава. Там были травмированные ребята. Я не знаю, как вообще Валерка Ничушкин в «Колорадо» играл на уколах. Ему потом сделали операцию, и я сейчас посмотрел на фотографии — там чуть ли не восемь шурупов. И многие ребята так играли.
В прошлом сезоне «Рейнджерс», за которых выступает Панарин, дошли до финала Восточной конференции Кубка Стэнли, в котором проиграли «Тампе» со счетом 2-4 в серии.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|0
|7
|Торонто
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|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|0
|0
|0
|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
|0
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|0
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|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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