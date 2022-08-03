Тарасенко и Варламов попали в список главных потенциальных свободных агентов 2023 года по версии The Score
Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Семен Варламов попали в список главных потенциальных свободных агентов 2023 года в НХЛ по версии портала The Score.
Всего в список попали 19 хоккеистов, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона-2022/23, если не продлят контракты со своими клубами.
Список главных потенциальных свободных агентов 2023 года в НХЛ по версии The Score:
Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Семен Варламов («Айлендерс»), Джонатан Куик («Лос-Анджелес»), Тристан Джерри («Питтсбург»).
Защитники: Мэтт Дамба («Миннесота»), Джон Клингберг («Анахайм»), Брайан Думулин («Питтсбург»), Дэмон Сиверсон («Нью-Джерси»), Скотт Мэйфилд («Айлендерс»).
Нападающие: Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Давид Пастрняк («Бостон»), Дилан Ларкин («Детройт»), Джонатан Тэйвс («Чикаго»), Патрик Кэйн («Чикаго»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Бо Хорват («Ванкувер»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Райан О'Райлли («Сент-Луис»), Джонатан Юбердо («Калгари»).
Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В прошлом сезоне форвард набрал 82 (34+48) очка в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в плей-офф у 30-летнего россиянина 9 (6+3) очков в 12 встречах.
Семен Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. В прошлом сезоне 34-летний вратарь принял участие в 31 матче команды в регулярном чемпионате и дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 2,91 и 91,1 процента отраженных бросков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -