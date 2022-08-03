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Тарасенко и Варламов попали в список главных потенциальных свободных агентов 2023 года по версии The Score

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото Getty Images

Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Семен Варламов попали в список главных потенциальных свободных агентов 2023 года в НХЛ по версии портала The Score.

Всего в список попали 19 хоккеистов, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона-2022/23, если не продлят контракты со своими клубами.

Список главных потенциальных свободных агентов 2023 года в НХЛ по версии The Score:

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Семен Варламов («Айлендерс»), Джонатан Куик («Лос-Анджелес»), Тристан Джерри («Питтсбург»).

Защитники: Мэтт Дамба («Миннесота»), Джон Клингберг («Анахайм»), Брайан Думулин («Питтсбург»), Дэмон Сиверсон («Нью-Джерси»), Скотт Мэйфилд («Айлендерс»).

Нападающие: Нэтан Маккиннон («Колорадо»), Давид Пастрняк («Бостон»), Дилан Ларкин («Детройт»), Джонатан Тэйвс («Чикаго»), Патрик Кэйн («Чикаго»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Бо Хорват («Ванкувер»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Райан О'Райлли («Сент-Луис»), Джонатан Юбердо («Калгари»).

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В прошлом сезоне форвард набрал 82 (34+48) очка в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в плей-офф у 30-летнего россиянина 9 (6+3) очков в 12 встречах.

Семен Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. В прошлом сезоне 34-летний вратарь принял участие в 31 матче команды в регулярном чемпионате и дважды сыграл на ноль при коэффициенте надежности 2,91 и 91,1 процента отраженных бросков.

Источник: https://www.thescore.com/nhl/news/2391797/a-way-too-early-look-at-nhls-2023-free-agent-landscape
Владимир Тарасенко (хоккей)
Семен Варламов
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