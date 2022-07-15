Зислис, Федотов и Николишин обсудят предварительные итоги межсезонья в НХЛ в студии «СЭ»

Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также чемпион мира Андрей Николишин обсудят предварительные итоги межсезонья в НХЛ в лайве на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы эфира:

— Малкин остался в «Питтсбурге»;

— суперконтракты Ничушкина и Сергачева;

— новые клубы Михеева, Любушкина, Самсонова и Наместникова;

— переход Годро в «Коламбус»;

— итоги драфта НХЛ.

Начало эфира — в 14.00.