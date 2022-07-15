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Сегодня, 11:00

Live с Зислисом, Федотовым и Николишиным об итогах открытия рынка НХЛ — в 14.00

Зислис, Федотов и Николишин обсудят предварительные итоги межсезонья в НХЛ в студии «СЭ»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин.

Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также чемпион мира Андрей Николишин обсудят предварительные итоги межсезонья в НХЛ в лайве на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы эфира:

— Малкин остался в «Питтсбурге»;
— суперконтракты Ничушкина и Сергачева;
— новые клубы Михеева, Любушкина, Самсонова и Наместникова;
— переход Годро в «Коламбус»;
— итоги драфта НХЛ.

Начало эфира — в 14.00.

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