Годро об уходе из «Калгари»: «Настало время, когда мне были нужны изменения»

Форвард «Коламбуса» Джонни Годро прокомментировал уход из «Калгари».

«Калгари» — особенное место для меня. Я был частью организации в течение 12 лет. Я любил каждую секунду, что был там. Но теперь просто настало время, когда мне были нужны изменения. Больше мне нечего добавить. Я всегда мечтал играть чуть ближе к дому. Мы решили, что для нас будет лучше не возвращаться в Калгари», — приводит слова Годро TSN.

28-летний американец покинул «Калгари» в качестве свободного агента и подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на 68,6 млн долларов. Сообщалось, что форвард отклонил контракт с «Флэймз» на 8 лет с зарплатой в 10 млн долларов в год.

В минувшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.