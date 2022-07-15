Хоккейный эксперт Корнилов считает, что Самсонов может перезагрузить карьеру в «Торонто»
Хоккейный эксперт Кирилл Корнилов высказался о переходе вратаря Ильи Самсонова из «Вашингтона» в «Торонто». 25-летний россиянин получит за сезон 1,8 миллиона долларов.
— Сможет ли Самсонов перезагрузить карьеру в «Торонто»?
— Теперь вратарская бригада «Торонто» Мюррей — Самсонов. Мэтт Мюррей выигрывал два Кубка Стэнли с «Питтсбургом», однако по большей части известен как травматичный вратарь. Поэтому это реальный шанс для Самсонова. Другой вопрос, насколько он психологически готов к тому, чтобы играть в «Торонто». Далеко не каждый игрок сможет проявить себя, когда он находится под постоянным шквалом не то, чтобы критики, скорее обсуждения со стороны журналистов и болельщиков, — приводит слова эксперта «РБ Спорт».
Самсонов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта 2015 года под 22-м номером. За 4 сезона он провел 94 (52-22-8) матча в регулярном чемпионате и 8 (1-6) — в плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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