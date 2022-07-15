Хоккейный эксперт Корнилов считает, что Самсонов может перезагрузить карьеру в «Торонто»

Хоккейный эксперт Кирилл Корнилов высказался о переходе вратаря Ильи Самсонова из «Вашингтона» в «Торонто». 25-летний россиянин получит за сезон 1,8 миллиона долларов.

— Сможет ли Самсонов перезагрузить карьеру в «Торонто»?

— Теперь вратарская бригада «Торонто» Мюррей — Самсонов. Мэтт Мюррей выигрывал два Кубка Стэнли с «Питтсбургом», однако по большей части известен как травматичный вратарь. Поэтому это реальный шанс для Самсонова. Другой вопрос, насколько он психологически готов к тому, чтобы играть в «Торонто». Далеко не каждый игрок сможет проявить себя, когда он находится под постоянным шквалом не то, чтобы критики, скорее обсуждения со стороны журналистов и болельщиков, — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Самсонов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта 2015 года под 22-м номером. За 4 сезона он провел 94 (52-22-8) матча в регулярном чемпионате и 8 (1-6) — в плей-офф.