Зибанежад стал автором первого гола в матче «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»

Читать «СЭ» в

«Рейнджерс» открыли счет в матче нового регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй».

Автором гола стал шведский нападающий Мика Зибанежад. Он в меньшинстве забросил шайбу.

First goal of the season for #NYR!!!



Mika Zibanejad is on pace for 82 goals!pic.twitter.com/259eTzboyI — Stat Boy Steven ?? ?? (@StatBoy_Steven) October 12, 2022

Ворота «Лайтнинг» в этом матче защищает российский голкипер Андрей Василевский.