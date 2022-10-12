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12 октября, 01:31

Жена Малкина поздравила всех с началом сезона в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в своих соцсетях поздравила с началом сезона-2022/23 в НХЛ.

«Всех с началом сезона», — написала Кастерова в Telegram-канале.

В стартовом матче «Рейнджерс» сыграют против «Тампы». Начало игры — 02.30 по московскому времени.

«Питтсбург» проведет первый матч в сезоне 14 октября и начнется в 02.00 по московскому времени.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Анна Кастерова
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 1 1 0 2
2 Каролина 0 0 0 0
3 Вашингтон 0 0 0 0
4 Питтсбург 0 0 0 0
5 Филадельфия 0 0 0 0
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Нью-Джерси 0 0 0 0
8 Коламбус 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Торонто 0 0 0 0
3 Оттава 0 0 0 0
4 Детройт 0 0 0 0
5 Флорида 0 0 0 0
6 Бостон 0 0 0 0
7 Монреаль 0 0 0 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 2 2 0 4
2 Колорадо 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Виннипег 0 0 0 0
5 Чикаго 0 0 0 0
6 Миннесота 0 0 0 0
7 Аризона 0 0 0 0
8 Сент-Луис 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 1 1 0 2
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Эдмонтон 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Анахайм 0 0 0 0
6 Сиэтл 0 0 0 0
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Сан-Хосе 2 0 2 0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
13.10 02:00
Вашингтон – Бостон
 - : -
13.10 02:00
Каролина – Коламбус
 - : -
13.10 02:00
Монреаль – Торонто
 - : -
13.10 04:30
Колорадо – Чикаго
 - : -
13.10 05:00
Анахайм – Сиэтл
 - : -
13.10 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 1 2
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 1 2
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 2 3
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 1 2
Логан Кутюр

Логан Кутюр

Сан-Хосе

 2 1
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Юусе Сарос

Юусе Сарос

Нэшвилл

 1 1.00
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 1 2.00
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