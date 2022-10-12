Жена Малкина поздравила всех с началом сезона в НХЛ

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в своих соцсетях поздравила с началом сезона-2022/23 в НХЛ.

«Всех с началом сезона», — написала Кастерова в Telegram-канале.

В стартовом матче «Рейнджерс» сыграют против «Тампы». Начало игры — 02.30 по московскому времени.

«Питтсбург» проведет первый матч в сезоне 14 октября и начнется в 02.00 по московскому времени.