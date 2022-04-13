Бывший главный тренер сборной России объяснил результативность Овечкина

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я хоккей всегда смотрю, а не за рекордами гоняюсь. Саша делает хорошо свою работу. Он игрок, который работает на свою команду, делает результат. Ну и,естественно, имеет, в общем-то, достаточно хороший имидж», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В ночь на 13 апреля Овечкин забросил 46-ю шайбу в сезоне в матче против «Филадельфии» (9:2).