Журналист The Athletic рассказал, при каких условиях «Рейнджерс» могут обменять Панарина

Журналист The Athletic Артур Стэйпл рассказал, при каких условиях возможен обмен нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Мне кажется, Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс», — Прим. «СЭ») был бы заинтересован в обмене, если бы Панарин сам сообщил о желании уйти. Но он не думает о таком развитии событий.

Если «Рейнджерс» все-таки обменяют Панарина, то, это будет сделано лишь для того, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Но не думаю, что клуб будет выменивать такое же дорогое подобие Панарина. Само собой, Хлебушек — все еще топовый игрок, однако его контракт едва ли сможет потянуть любой другой клуб лиги», — цитирует Стэйпла The Athletic.

В июне Панарин стал худшим игроком завершившегося плей-офф НХЛ по количеству допущенных потерь. За 20 матчей российский форвард терял шайбу 43 раза.