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Сегодня, 13:55

Журналист The Athletic рассказал, при каких условиях «Рейнджерс» могут обменять Панарина

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Журналист The Athletic Артур Стэйпл рассказал, при каких условиях возможен обмен нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Мне кажется, Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс», — Прим. «СЭ») был бы заинтересован в обмене, если бы Панарин сам сообщил о желании уйти. Но он не думает о таком развитии событий.

Если «Рейнджерс» все-таки обменяют Панарина, то, это будет сделано лишь для того, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Но не думаю, что клуб будет выменивать такое же дорогое подобие Панарина. Само собой, Хлебушек — все еще топовый игрок, однако его контракт едва ли сможет потянуть любой другой клуб лиги», — цитирует Стэйпла The Athletic.

В июне Панарин стал худшим игроком завершившегося плей-офф НХЛ по количеству допущенных потерь. За 20 матчей российский форвард терял шайбу 43 раза.

В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 Панарин набрал 16 (6+10) очков в 20 матчах за «синерубашечников». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2026 года.

 
Артемий Панарин
Крис Друри
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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