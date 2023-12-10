Видеотрансляция матча НХЛ «Коламбус» — «Флорида» 10 декабря во Вконтакте начнется в 21.00

10 декабря «Коламбус» на своем домашнем льду в «Нэшнуайд-арене» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Коламбус» — «Флорида» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния в текстовом формате.

«Блю Джэкетс» с 23 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Восточной конференеции регулярного чемпионата НХЛ. «Пантерз» с 34 баллами находятся на третьем месте на Востоке.

В составе «Коламбуса» выступают российские хоккеисты Даниил Тарасов (вратарь), Иван Проворов (защитник), Егор Чинахов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков (все трое — нападающие).

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