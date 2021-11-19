Журналист The Athletic Майкл Руссо высказался об игре российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (7:2).

«Четыре очка в матче — это лучший результат Капризова в НХЛ. Я бы сказал, что сигнал получен», — написал Руссо в Twitter.

В прошедшей встрече 24-летний россиянин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Таким образом, нападающий провел самую результативную игру за карьеру в НХЛ, впервые набрав четыре очка.