Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:46

Журналист Sportsnet МакКи: «Ненавижу Овечкина. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Журналист Sportsnet Сэм МакКи заявил, что не хочет, чтобы российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.

«Я ненавижу Овечкина с момента, когда следил за молодежным чемпионатом мира, на котором он играл. Никогда не был его большим фанатом. Поэтому мне не хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки», — сказал МакКи в подкасте Sportsnet.

Александр Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ, у него 827 шайб в лиге.

38-летний россиянин отстает на 67 голов от рекордсмена Уэйна Гретцки (894 шайбы).

В сезоне-2023/24 Овечкин забросил 5 шайб в 21 матче. «Вашингтон» проведет следующую игру во вторник, 5 декабря против «Аризоны» (начало — в 5.00 мск).

Александр Овечкин. Сколько рекордов Гретцки осталось побить Овечкину?

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
5
0
Читайте также
Биография Артемия Панарина: бедное детство в России и успех в НХЛ
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Михайлов — о хет-трике Панарина: «Он держит высокую планку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 23 18 5 37
2 Каролина 23 14 9 29
3 Вашингтон 21 12 9 26
4 Айлендерс 23 10 13 26
5 Филадельфия 24 12 12 26
6 Питтсбург 23 11 12 24
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 26 8 18 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 25 10 15 25
6 Монреаль 24 10 14 23
7 Баффало 25 10 15 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 24 15 9 32
2 Даллас 22 14 8 31
3 Виннипег 23 13 10 28
4 Аризона 23 12 11 26
5 Сент-Луис 23 12 11 25
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 16 9 36
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 21 14 7 31
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 25 8 17 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 25 6 19 14
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
4.12 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 6 : 5
4.12 03:00
Бостон – Коламбус
 3 : 1
4.12 03:00
Баффало – Нэшвилл
 1 : 2
4.12 04:00
Лос-Анджелес – Колорадо
 4 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 24 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 24 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 25 36
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 25 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 22 16
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости