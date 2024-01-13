Журналист: «Не думаю, что «Вашингтон» обменяет Кузнецова. Он не представляет высокую цену»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер поделилась мнением о возможном обмене форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова в другой клуб НХЛ.

«Я не думаю, что его обменяют до окончания сезона и что его обменяют в принципе. После этого сезона у него останется еще год контракта с кэпхитом 7,8 миллиона долларов, и, учитывая его нестабильность и игру в этом сезоне, он не будет представлять высокую цену. Таким образом, лето предоставит больше возможностей для обмена 92-го номера, но я не могу представить, чтобы кто-то взял такого дорогого игрока по ходу сезона», — написала Сильбер.

В текущем сезоне 31-летний россиянин провел 35 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.